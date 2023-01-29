Подлинная история «Последней дуэли»: Какие тайны откроет в новом блокбастере Ридли Скотт

Как всё начиналось

Прославленный воин Жан де Карруж.

Любимчик фортуны Жак Ле Грис.

Голливуд решил снять блокбастер по этой книге

Оскорблённая Маргарита де Карруж.

Краткий экскурс в историю средневековой Франции

Деталь миниатюры рыцарского турнира 1387 года между Джоном де Холандом и Реньо де Роем.

Что в фильме правда?

Миниатюра дуэли Ле Гриса и Карружа, изображённая в средневековой иллюминированной рукописи.

Маргарита не могла возбудить дело против Ле Грис сама. Вместо этого её муж Жан де Карруж принял меры от её имени.

Что же произошло тогда на самом деле?

Итальянская поэтесса Кристина де Пизан (сидит слева) была одной из немногих женщин средневекового периода, решившихся писать нас подобные щекотливые темы.

А если покопаться?

Изображение судебной битвы в Аугсбурге в 1409 году между маршалом Вильгельмом фон Дорнсбергом и Теодором Хашенакером.

Почему дело решили разрешить при помощи смертельного поединка?

Карл VI, изображённый здесь, нападающим на своих товарищей во время приступа психического заболевания, наблюдал за дуэлью.

Что было после дуэли?

Карруж погиб в битве при Никополе в 1396 году.