Фотографии глаз животных

Армянский фотограф Сурен Манвелян увлекается съемкой глаз животных. Некоторые из этих макроснимков выглядят как пейзажи далеких планет, которые еще предстоит открыть, а другие напоминают своего рода портал в другое измерение.







Аляскинский маламут — порода ездовых собак аборигенного типа, предназначенная для работы в упряжке, одна из древнейших пород собак:







Лама:







Хаски:







Ушастая сова:







Лошадь:







Ниловый крокодил:







Геккон токи:







Попугай сине-желтого ара:







Рыба-еж:







Бегемот:







Верблюд:







Шиншилла:







Журавль:







Кролик:







Фенек-лисица:







Шимпанзе:







Геккон:







Армянский муфлон:







Голубые раки:







Хаски:







Дискусы — род цихловых рыб, широко распространённый в бассейне реки Амазонки.







Садовый удав:







Сиамская кошка:







Тигровый питон:







Олень Давида, или милу — редкий вид оленя, в настоящее время известен только в условиях неволи, где медленно размножается в различных зоопарках мира:







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