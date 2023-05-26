Армянский фотограф Сурен Манвелян увлекается съемкой глаз животных. Некоторые из этих макроснимков выглядят как пейзажи далеких планет, которые еще предстоит открыть, а другие напоминают своего рода портал в другое измерение.
Аляскинский маламут — порода ездовых собак аборигенного типа, предназначенная для работы в упряжке, одна из древнейших пород собак:
Лама:
Хаски:
Ушастая сова:
Лошадь:
Ниловый крокодил:
Геккон токи:
Попугай сине-желтого ара:
Рыба-еж:
Бегемот:
Верблюд:
Шиншилла:
Журавль:
Кролик:
Фенек-лисица:
Шимпанзе:
Геккон:
Армянский муфлон:
Голубые раки:
Хаски:
Дискусы — род цихловых рыб, широко распространённый в бассейне реки Амазонки.
Садовый удав:
Сиамская кошка:
Тигровый питон:
Олень Давида, или милу — редкий вид оленя, в настоящее время известен только в условиях неволи, где медленно размножается в различных зоопарках мира:
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Фотографии глаз животных
Армянский фотограф Сурен Манвелян увлекается съемкой глаз животных. Некоторые из этих макроснимков выглядят как пейзажи далеких планет, которые еще предстоит открыть, а другие напоминают своего рода портал в другое измерение.
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