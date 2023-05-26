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Фотографии глаз животных

Армянский фотограф Сурен Манвелян увлекается съемкой глаз животных. Некоторые из этих макроснимков выглядят как пейзажи далеких планет, которые еще предстоит открыть, а другие напоминают своего рода портал в другое измерение.

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Аляскинский маламут — порода ездовых собак аборигенного типа, предназначенная для работы в упряжке, одна из древнейших пород собак:

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Лама:

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Хаски:

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Ушастая сова:

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Лошадь:

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Ниловый крокодил:

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Геккон токи:

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Попугай сине-желтого ара:

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Рыба-еж:

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Бегемот:

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Верблюд:

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Шиншилла:

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Журавль:

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Кролик:

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Фенек-лисица:

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Шимпанзе:

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Геккон:

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Армянский муфлон:

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Голубые раки:

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Хаски:

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Дискусы — род цихловых рыб, широко распространённый в бассейне реки Амазонки.

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Садовый удав:

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Сиамская кошка:

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Тигровый питон:

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Олень Давида, или милу — редкий вид оленя, в настоящее время известен только в условиях неволи, где медленно размножается в различных зоопарках мира:

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