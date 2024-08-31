25 самых худших в мире вакансий, после которых любая работа покажется праздником

Греческий караул.
В мире множество людей, которые каждое утро идут на работу, как на Голгофу и мечтают сменить профессию. Но эти люди, возможно, даже не подозревают, что в мире существуют вакансии, по сравнению с которыми практически любое рабочее место покажется настоящим раем. Остаётся также добавить, что большинство из «худших в мире» вакансий - низкооплачиваемые.
1. Сборщик трупов животных
Профессиональный сборщик трупов.
Поскольку дорожный трафик в последнее время увеличился во много раз, количество животных, которых сбивают на дороге машины, выросло настолько, что стали необходимы специальные люди, которые собирают трупы этих несчастных зверюшек. Эти люди ответственны за обнаружение, удаление и утилизацию жертв фауны после дорожный аварий.
2. Человек-пугало
Профессиональное пугало.
Эти люди одеваются в старые лохмотья и большие шляпы с дырками. А работают они живыми пугалами, обходя поля и распугивая птиц.
3. Наблюдатель за просыханием краски
Профессиональный наблюдатель за просыханием краски.
Оказывается, есть даже люди, которым платят за то, что они сидят и смотрят на то, как сохнет краска. Это, бесспорно, одна из самых скучных в мире вакансий. А смысл данной работы в том, чтобы выяснить, каким образом краска изменяет цвет по мере высыхания.
4. Мастурбатор животных
Профессиональный мастурбатор животных.
Поскольку многие ученые и исследователи нуждаются в сперме животных, требуется кто-то, кто бы обеспечил поставки этого продукта. Стоит ли объяснять, как добывают сперму свиней или быков.
5. Церемониальные стражи
Ряженый.
Быть церемониальным стражем может показаться неплохой работой, но стоять неподвижно и с бесстрастным выражениеи лица в течение долгих часов в любую погоду на самом деле очень сложно. Кроме того, стражи часто вынуждены терпеть назойливых туристов, желающих сфотографироваться с ними.
6. Оценщик запаха подмышек
Профессиональный оценщик запаха подмышек.
Эти люди работают на косметические компании. Платят им за то, что они нюхают подмышки других людей, чтобы оценить то, как на их запах влияют разные дезодоранты.
7. Оценщик запаха дыхания
Профессиональный оценщик запаха дыхания.
Эта работа не менее отвратительна по сравнению с предыдущей, поскольку специалистам на данной вакансии приходится оценивать запахи, которые обычно далеки от приятных. Работают оценщики обычно для компаний, выпускающих зубную пасту.
8. Оценщик дыхания собак
Ветеринар-диетолог.
Эта работа по сути является вариацией предыдущей. Оценщик дыхания собак анализирует запах, исходящий из пасти собаки, чтобы проверить влияние их диеты на зубы.
9. Чистильщик сточных вод
Коллектор-мастер.
Очередная вакансия действительно дурно пахнет. Чистильщику сточных вод приходится иметь дело с некоторыми из худших запахов каждый день. В некоторых менее развитых странах чистильщикам сточных вод даже приходится погружаться в сточные воды и вручную выгребать из них отходы, забившие сток.
10. Санитар морга
Обслуживающий персонал морга.
Также этих людей называют обслуживающим персоналом морга и техниками аутопсии. Они являются работниками морга, ответственными за обработку, перемещение и приведение в надлежащий вид трупов перед аутопсией.
11. Контролер
Профессиональный контролер.
На самом деле, это одна из самых ненавистных профессий для других людей. Неудивительно, что на контролеров довольно часто нападают разъяренные безбилетники.
12. Чистильщик ушей
Профессиональный чистильщик ушей.
В Индии люди всегда почистить свои уши у специалиста, который выполняет только эту работу. Сначала чистильщик исследует ухо латунным инструментом, а затем он удаляет всю ушную серу.
13. Толкатель
Толкатель в метро.
Суть работы людей этой необычной профессии состоит в том, что они буквально заталкивают людей в переполненный вагон поезда или метро на станции в часы пик. Особенно распространена эта работа в Японии.
14. Цветовод, выращивающий аморфофаллус
Ботаник выращивающий аморфофаллус.
Аморфофаллус титанический или трупный цветок - гигантское цветущее растение, распространенное на Суматре, которое славится своим чрезвычайно сильным запахом, подобным запаху гниющей плоти. В то время как этот запах буквально невыносим для большинства людей, некоторые ботаники выращивают эти растения в теплицах.
15. Шахтер
Профессиональный шахтер.
Шахтеры, как известно, имеют значительно меньшую продолжительность жизни, чем другие люди, поскольку они работают в невероятно пыльной, влажной и горячей среде, которая постоянно негативно влияет на их здоровье. Кроме того, существует также риск обвала туннелей и взрыва газа.
16. Уборщик места преступления
Профессиональный уборщик.
Для данной работы подходят только наиболее закаленные люди, поскольку уборщики места преступления несут ответственность за очистку территории после убийств, самоубийств, несчастных случаев и т.д. Работа включает в себя удаление пятен крови, частей тела, телесных жидкостей и окровавленных вещей.
17. Жертва укуса комара
Профессиональный подопытный.
Несколько бразильских исследователей добровольно превратили себя в жертвы комариных укусов для научных целей. Они занимаются этой мучительной работой в рамках проекта по борьбе с малярией.
18. Дегустатор корма для животных
Профессиональный дегустатор корма.
Некоторые производители кормов для домашних животных на самом деле платят людям за то, что те пробуют на вкус их продукцию. Хотя это может показаться отвратительным, но некоторый корм для домашних животных на самом деле довольно вкусный, даже для людей.
19. Наблюдатель за растущей травой
Профессиональный натуралист.
Эта работа ничуть не менее скучная, чем наблюдатель за сохнущей краской. Данную вакансию предлагают производители семян для домашней травы.
20. Человек-мишень
Живая мишень.
В таких местах, как цирки и ярмарки зачастую существуют аттракционы, предполагающие стрельбу или метание ножей в мишень, которая стоит на голове у живого мальчика или девочки или же находится рядом с ним. Стоит ли говорить, что встречаются несчастные случаи.
21. Дрессировщик крокодилов
Профессиональный дрессировщик крокодилов.
В некоторых азиатских странах, таких как Таиланд или Вьетнам, дрессировщик крокодилов - вполне обычная работа. Само собой разумеется, что класть голову в пасть этого хищного животного — идея для безумцев.
22. Оценщики запаха кишечных газов
Профессиональный оценщик запаха кишечных газов.
Данная профессия подразумевает именно "наслаждение ароматами" газов, испускаемых в процессе метеоризма. Несчастный человек должен понюхать образцы запахов кишечных газов и оценить их в зависимости от интенсивности запаха.
23. Инспектор навоза
Специалист по навозу.
Навоз животных часто используется в качестве удобрения, чтобы помочь вырастить урожай. Но даже этот материал должен соответствовать определенным стандартам. Поэтому весь собранный навоз должен быть проверен инспектором.
24. Копатель могил
Профессиональный могильщик.
Неудивительно, что могильщик является одним из наименее популярных занятий, но эта профессия существует уже в течение многих столетий в большинстве культур. На самом деле, даже некоторые знаменитости работали могильщиками, включая бывшего президента США Авраама Линкольна и британского певца Рода Стюарта.
25. Салотоп
Профессиональный салотоп.
Это одно из самых грязных рабочих мест в мире, ведь салотоп занимается вытопкой сала и жира из мертвых животных. Запахи и грязь во время этого процесса попросту не может переносить большинство людей.
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