Задачи по подготовке к Новому году, которые можно выполнить уже сейчас

Предпраздничная суматоха выматывает гораздо больше, чем целый год до этого, поэтому 31 декабря нам уже ничего не хочется. Чтобы уберечь себя от выгорания, нужно начинать подготовку заранее. Сегодня мы расскажем, что можно сделать уже в начале ноября. Спойлер: не только закупиться подарками.







Начинать декабрь без четкого плана действий – плохая идея.

Задача 1: Составьте план подарков

Задача 2: Проведите ревизию праздничных украшений

Задача 3: Оцените состояние квартиры

Задача 4: Начните делать подарки своими руками

Задача 5: Составьте новогоднее меню

Задач 6: Купите наряд

Задача 7: Позаботьтесь о своей фигуре

Конечно, мы не имеем в виду, что нужно сразу ставить и наряжать елку, но вот уделить внимание планированию и организации последующего месяца важно. В подготовке к Новому году есть масса задач, которые можно выполнить заранее, чтобы немного разгрузить себя в последнюю неделю перед праздником. Вот четыре вещи, за которые смело можете браться уже сегодня.Пример чек-листа новогодних подарковПожалуй, самый важный момент при подготовке к Новому Году – это подарки. Совсем неважно, сколько у вас друзей, членов семьи, есть ли дети – все равно самым близким нужно преподнести какой-то презент. Вот несколько пунктов, которые нужно соблюдать, чтобы упрости и упорядочить процесс выбора и покупки подарков:1. Установите бюджет. Сколько вы готовы потратить на подарки? Пять, десять, двадцать тысяч? Определитесь с финальной суммой, чтобы по ходу шоппинга не превысить ее.2. Нарисуйте табличку: в первой колонке будет имя человека, которому вы хотите сделать подарок, а во второй – сумма, которую можете на него потратить. Перечислите в этой таблице всех людей, которых планируете порадовать на Новый Год.3. Выделите пару часов времени на мозговой штурм, чтобы понять, кому какой подарок можно купить.Если в течение года вы записываете в телефон идеи презентов для близких – это отлично, ведь тогда задача существенно упростится. Но если нет, придется посидеть на маркеплейсах в поисках «тех самых» подарков.4. По мере покупки подарков отмечайте в таблице, что и для кого вы купили, а также стоимость этой вещи. Так вы сможете контролировать финансовую часть вопроса и точно будете уверены, что ни про кого не забыли.Проверьте, какие игрушки есть в ваших коробкахПеред тем, как устанавливать и наряжать елку, нужно понять, хватает ли вам игрушек, гирлянд и прочих украшений. Чтобы не столкнуться с неприятным сюрпризом непосредственно в процессе декора, важно провести ревизию еще в ноябре. Так вы поймете, достаточно ли у вас гирлянд (и работают ли они), будете ли вы вешать прошлогодние серебряные шарики или купите красные в честь символа 2026 года – Огненной лошади? Возможно, вам захочется украсить не только елку, но и квартиру, и придется купить дополнительные венки, снежинки на окна, гирлянду-дождик и пр.Составьте список необходимых вещей (лучше всего это делать в заметках в телефоне), и покупайте по мере того, как будете видеть их в магазине. Либо сразу сделайте заказ на маркетплейсе, чтобы точно быть уверенным в том, что вы во всеоружии. Тогда вам не придется в конце декабря бежать в магазин и покупать игрушки втридорога из того, что осталось на полках.Еще один важный момент – упаковка подарков. Определитесь, будете вы их класть в пакет, заворачивать в красивую бумагу или просто делать бант из ленты. Можете купить все необходимое сейчас или просто добавить эти вещи к списку подарков, чтобы не забыть о них в предновогодней суете. Когда все необходимое будет у вас под рукой, вы сможете упаковывать презенты по мере их покупки, а не скопом, за пару дней до праздника.Подумайте, хватит ли в вашей квартире места для приглашенных гостейЕсли вы с друзьями или родственниками планируете отмечать Новый год у вас, нужно оценить состояние квартиры и понять, готова ли она к приему гостей. Речь идет не о порядке – генеральную уборку вы, скорее всего, проведете 30 декабря. Хватает ли у вас посадочных мест, тарелок и бокалов? Есть ли в наличии красивая скатерть и салфетки для сервировки? Поместятся ли в гостиной все гости, которых вы планируете пригласить, или будет яблоку негде упасть? Найдите ответы на все эти вопросы, чтобы понять, какую подготовку к празднику нужно будет провести.На заметку: Вместо того, чтобы использовать обычную посуду, которую потом придется целый час мыть, отдайте предпочтение качественным бумажным тарелкам и стаканам с новогодней тематикой. Так вы сможете дополнительно создать праздничное настроение и облегчите себе уборку после вечеринки.Варианты подарков своими рукамиХотите порадовать близких вещами, сделанными собственноручно? Самое время начать. На первом этапе нужно определиться, что именно вы будете делать – елочные украшения, картины по номерам, вышитые салфетки и пр. После этого составьте список материалов и инструментов, которые вам понадобятся в ходе работы. Отнеситесь к этому процессу, как к рабочему проекту: поставьте себе цели, установите сроки и промежуточные задачи, чтобы не пришлось делать подарки за два дня до Нового года. Идеально, если вы успеете все сделать до 15 декабря – тогда последние две недели перед праздников вы сможете уделить другим, более срочным задачам.Используйте вот такой удобный шаблонВозможно, еще рано составлять итоговое меню, однако примерно набросать список блюд, которые вы хотели бы видеть на праздничном столе, можно уже сейчас. В социальных сетях активно начинают делиться новогодними рецептами, которые можно не только взять на заметку, но и попробовать сделать, чтобы точно понять, что вам нравится вкус. Также для некоторых блюд получится уже сейчас купить продукты: горошек для оливье, кукуруза для крабового салата, слоеное тесто для быстрых мини-хачапури и пр.Выбирайте наряд, в котором вам будет комфортно«Что, уже?», – спросите вы. Да-да, ноябрь – отличное время для того, чтобы заняться подбором наряда, в котором вы будете блистать на Новый год. Для начала нужно полистать Pinterest, а также посмотреть подборки блогеров, чтобы понять, какую именно одежду вы хотите. Короткое платье или платье в пол, юбка, брюки с корсетом, а может спортивный look? После этого можете пройтись по магазинам (пока там еще есть хотя бы какой-то выбор) или сделать заказ на маркетплейсе и подождать доставку. Ноябрь еще позволяет быть противоречивой и внезапной, потому что есть время на примерки и возвраты. А вот в декабре такой роскоши уже не будет – имейте в виду.Правильно питайтесь и занимайтесь спортомЕсли вы хотите выглядеть идеально в новогоднюю ночь, важно не только подобрать наряд, сделать красивый макияж и прическу, но также позаботиться о своей фигуре. Конечно, можно сесть на диету за неделю до Нового года и все это время «наслаждаться гречкой» и отварной куриной грудкой, но после праздничных застолий потерянные килограммы точно вернутся обратно.Лучше начинать потихоньку худеть уже сейчас. Для начала заполните холодильник полезными продуктами и уберите все сладости, которые есть в запасе. Правильное питание – залог красивой фигуры. Следующий важный шаг – физические нагрузки. Если у вас нет времени ходить в зал, занимайтесь дома – найдите в интернете тренировки, которые вам понравятся по длительности и интенсивности, и включите их в свой график. Полезными будут и пешие прогулки – если есть возможность пройти маршрут, а не проехать на машине или автобусе, обязательно воспользуйтесь им.