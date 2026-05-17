Неожиданные способы применения соли

Обычная пищевая соль таит в себе большой потенциал! Ее можно использовать не только для улучшения вкуса блюд, но и в качестве эффективного средства для наведения порядка в доме.



Удалить пригоревший жир

Очистить чайный и кофейный налет

Очистка деревянной разделочной доски

Отбеливание подушек

Ванночка для ног

Домашний скраб

Убрать горечь кофе

Предотвратить рост плесени

Очистить швы между плиткой

Посыпьте пригоревшую поверхность крупной солью. С помощью простой ткани потрите участки с пригоревшим жиром.После этого вымойте сковороду обычным средством для мытья посуды.Смешайте одну столовую ложку соли и одну столовую ложку уксуса. Полученный порошок нанесите на грязные стенки чашки и оставьте на 1 час.Посыпьте грязную разделочную доску крупной солью. После этого возьмите половину лимона и тщательно потрите деревянную поверхность. Оставьте доску на 10 минут, после чего промойте ее большим количеством воды.Пожелтевшим подушкам легко вернуть белизну. Для приготовления натурального отбеливателя смешайте 1 столовую ложку соли и четверть стакана пищевой соды. Высыпьте смесь в таз с горячей водой и замочите подушки на час.2 стакана поваренной соли, растворенных в теплой воде, помогут снять усталость ног.Из соли и косметического масла можно сделать приятный скраб для лица или тела.Мало кто знает, но щепотка соли, добавленная в кофе поможет устранить горечь и сделает напиток вкуснее.Увеличить срок хранения сыра можно, обернув его тканью, смоченной в соленой воде.Смешайте 1/2 стакана соли с тремя литрами теплой воды и добавьте моющее средство.Промойте этим раствором всю поверхность плитки. Однако обратите особое внимание на стыки, так как именно в них больше всего грязи