Неожиданные способы применения соли
Обычная пищевая соль таит в себе большой потенциал! Ее можно использовать не только для улучшения вкуса блюд, но и в качестве эффективного средства для наведения порядка в доме.
Удалить пригоревший жир
Посыпьте пригоревшую поверхность крупной солью. С помощью простой ткани потрите участки с пригоревшим жиром.
После этого вымойте сковороду обычным средством для мытья посуды.
Очистить чайный и кофейный налет
Смешайте одну столовую ложку соли и одну столовую ложку уксуса. Полученный порошок нанесите на грязные стенки чашки и оставьте на 1 час.
Очистка деревянной разделочной доски
Посыпьте грязную разделочную доску крупной солью. После этого возьмите половину лимона и тщательно потрите деревянную поверхность. Оставьте доску на 10 минут, после чего промойте ее большим количеством воды.
Отбеливание подушек
Пожелтевшим подушкам легко вернуть белизну. Для приготовления натурального отбеливателя смешайте 1 столовую ложку соли и четверть стакана пищевой соды. Высыпьте смесь в таз с горячей водой и замочите подушки на час.
Ванночка для ног
2 стакана поваренной соли, растворенных в теплой воде, помогут снять усталость ног.
Домашний скраб
Из соли и косметического масла можно сделать приятный скраб для лица или тела.
Убрать горечь кофе
Мало кто знает, но щепотка соли, добавленная в кофе поможет устранить горечь и сделает напиток вкуснее.
Предотвратить рост плесени
Увеличить срок хранения сыра можно, обернув его тканью, смоченной в соленой воде.
Очистить швы между плиткой
Смешайте 1/2 стакана соли с тремя литрами теплой воды и добавьте моющее средство.
Промойте этим раствором всю поверхность плитки. Однако обратите особое внимание на стыки, так как именно в них больше всего грязи
