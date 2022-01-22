Шесть женщин снялись обнаженными, чтобы показать красоту неидеальных фигур

Ивон Ильс, 68 лет, живет в Лондоне.

Сьюзи Мейсон, 49 лет, мама и модель.

Роземунд Бернард, 26 лет, хочет быть похожей на Дон Френч.

Эмма Дональдсон, 47 лет, чувствует себя сексуальной в своем 20-м размере.

Мама пятерых Мария, 56 лет.