Шесть женщин снялись обнаженными, чтобы показать красоту неидеальных фигур

Ивон Ильс, 68 лет, живет в Лондоне.
В Британии столкнулись с серьезной проблемой - так называемый "бодишейминг." Это явление, когда о человеке судят исключительно по его внешности, и если эта внешность далека от представления об идеале, человеку приходится терпеть многочисленные унижения и оскорбления в свой адрес. Именно поэтому шесть смелых женщин решились предстать перед всеми полностью обнаженными, чтобы показать, что все мы разные, совершенно необязательно идеальные, но от этого не менее настоящие и живые.
Согласно недавнему исследованию, около двух третей женщин в Британии считают, что их тело некрасиво и недостойно любви. Безусловно, большая часть ответственности за такую ситуацию лежит на социальном давлении - быть полной или неподтянутой не просто плохо, а стыдно. Более 80% женщин старше 40 лет считают, что их тело просто ужасно. Это сильно отражается на самоуважении, и как следствие - на самочувствии женщин. Правда же состоит в том, что в нашем обществе циркулируют "журнальные" изображения женщин - которые даже после 40 и 50 лет выглядят молодо, спортивно и жизнерадостно. У женщин из рекламы не бывает кругов под глазами, их морщинки убирает любой крем, а их животы всегда плоские и загорелые.
В реальности же женщины вот такие, как на фото - с недостатками, с лишним весом, с морщинками, с несимметричными пропорциями. Да, неидеальные - но настоящие. "Что вы думаете, когда смотрите на это фото? Вы в шоке?" - спрашивает организатор этой фотосессии, и просит зрителей задуматься, почему же изображение обычных женских тел вызывает у них такие эмоции.
Интересное исследование было недавно проведено в Лондоне. Британские ученые выяснили, что те люди, которые часто проводят время дома без одежды, чувствуют себя более уверенными и счастливыми, вне зависимости от физических данных. Более того, те из опрошенных, кто нередко видит (пусть даже на фотографиях) других людей обнаженными, являются намного более уверенными в себе личностями.
Сьюзи Мейсон, 49 лет, мама и модель.
49-летняя Сьюзи Мейсон является моделью. Она живет со своим мужем Энтони и их 15-летними сыновьями-близнецами. "Я прожила 20 лет в ненависти к своему худощавому телу и первому размеру груди. И для меня было настоящим откровением сняться обнаженной 10 лет назад. И хотя художники говорили мне "Тебя приятно рисовать," я себя чувствовала ужасно неуверенной. И вот, с наступлением менопаузы у меня наконец-то появились женственные изгибы на теле. Но когда я была помоложе, люди думали, что у меня анорексия - такая я была худая. А я на самом деле сжигала все калории на занятиях по балету."
Роземунд Бернард, 26 лет, хочет быть похожей на Дон Френч.
26-летняя Роземунд Бернард работает педагогом, живет одна. "Я бы хотела быть похожей на британскую актрису Дон Френч - худая ли, полная ли, она всегда выглядит просто фантастически. Я бы тоже хотела так уметь. До прошлого года я весила 85 кг. Сейчас я похудела на 13 кг, но мне все равно было и есть комфортно в своем теле. Я думаю, в этом большая заслуга моей мамы - она учила нас с сестрой ценить свои тела, все несовершенства, что у нас есть. Она всегда говорила нам, что мы великолепны. Ее слова дали мне огромную силу чувствовать себя уверенной в себе."
Ивон Ильс сейчас на пенсии, ей 68 лет, и она живет в Лондоне. "Это забавно, но сейчас я намного более довольна своим внешним видом, чем когда была тинейджером. Молодая девушка в 60-е должна была быть с огромной грудью и осиной талией. Будучи 178см ростом я была как каланча над своими миниатюрными грудастыми одноклассницами. Сейчас, конечно, быть высокой это нестрашно. Я сейчас довольна собой, но мне грустно смотреть на молодых девочек. Я знаю одну девочку, которая каждый вечер два с половиной часа рисует свои брови, чтобы утром "не позориться" в школе. А когда я хожу в спортзал, я вижу, что все женщины прячутся от других за дверцами своих локеров и стараются ни с кем не встречаться взглядом. Это ли не грустно?"
Эмма Дональдсон, 47 лет, чувствует себя сексуальной в своем 20-м размере.
47-летняя Эмма Дональдсон работает помощником учителя, она живет одна. "Да, у меня лишний вес, но кому какое дело? Жизнь слишком короткая, чтобы мучить себя. Я просто люблю пиццу, вино и пасту. Я смирилась со своими размерами после 40 лет. Ну и что - я просто прелестная женщина 20-го (XXL) размера. У меня в жизни есть гораздо больше, чем только забота о своем внешнем виде. А до этого осознания я постоянно участвовала в клубах для похудения, зависела от режима тренировок - только об этом и думала. Я пополнела после того, как бросила курить, и с тех самых пор, что бы я ни делала - я никогда не достигала цели. А когда я поняла, что я - это я, мне стали говорить, что я стала более привлекательной, просто на уровне магнетизма. Я чувствую себя сексуальной и мне очень комфортно в своем теле."
Моника Чижевская, 40 лет, модель, живет в Лондоне со своим женихом. "Даже несмотря на то, что я много лет занимаюсь модельным бизнесом, я никогда раньше не раздевалась для фотографии. Что меня удивило во время съемок, так это расслабленная уверенность остальных женщин. Когда видишь других женщин обнаженными, понимаешь, насколько мы все разные, но в то же время прекрасные. Когда я смотрю на свое отражение, в принципе, я довольна. Есть кое-какие места, над которыми бы стоило поработать, но мне нравится мой рост и я знаю, что у меня относительно хорошая фигура. Я занимаюсь спортом два раза в неделю и всегда при возможности хожу пешком."
Мама пятерых Мария, 56 лет.
56-летняя Мария Мадалена - художница. Она замужем, у нее четверо сыновей и одна дочь. "Меня всегда устраивал мой внешний вид. Нет такой части, которая бы мне нравилась больше всего, но люди говорят, что у меня красивые ноги. Мое тело - это свидетельство того, что я родила пятерых детей. И я принимаю его таким, какое оно есть, со всеми растяжками. И даже сегодня я чувствую себя уверенной. Я спокойно хожу на нудистские пляжи и плаваю голышом. Мы, женщины, должна уважать свои тела за то, какими они есть."
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