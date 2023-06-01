Катаклизмы бронзового века: Почему ушли в небытие Троя, Микены и другие легендарные города

Расцвет древних государств: как жилось тем, кто родился в Средиземноморье три с половиной тысячи лет назад

Руины дворца в Угарите, Дворец состоял из сотни залов и дворов. Первое поселение в этих местах возникло около восьми тысяч лет назад

Реконструкция корабля микенского периода

Кто погубил древнюю цивилизацию: «народы моря»

Рисунок с барельефа древнеегипетского храма: изображено сражение египтян с напавшими на них «народами моря»

Фигурка бога Ваала

Такими были микенские мечи и сосуды

После катастрофы

Сосуд для косметики из Угарита, XIII век до н.э.

Рукопись Илиады, датирована V веком н.э.