Катаклизмы бронзового века: Почему ушли в небытие Троя, Микены и другие легендарные города

До формирования славянской культуры оставались века и даже тысячелетия, а на берегах Средиземного моря уже существовали порты и велась торговля на разных языках. Да и строили в то время не полуземлянки, а многоэтажные дворцы. То, что уничтожило Трою, стало частью общей картины разрушения древнего мира, который после небывалого расцвета внезапно оказался погружен во мрак, сравнимый со Средневековьем.
Расцвет древних государств: как жилось тем, кто родился в Средиземноморье три с половиной тысячи лет назад
Говорить о развитой античной культуре, к которой потом будет обращаться цивилизация Возрождения, - дело привычное. При этом принято рассуждать о классическом периоде и эпохе эллинизма – именно в те времена были созданы произведения искусства, так вдохновлявшие впоследствии итальянских скульпторов. Но вернемся на тысячелетие раньше – в те времена, когда не существовали изваяния Венеры Милосской и Ники Самофракийской, не были написаны сочинения Гомера, зато уже существовали Афины – этот город перейдет потом «по наследству» к новой цивилизации.
Восточное Средиземноморье XIV – XII веков до н.э., то есть больше трех тысячелетий тому назад, - это мир процветающих, развитых государств. Минойская цивилизация на Крите, Микенское государство на Пелопоннесе, Хеттское царство в Малой Азии, Месопотамия и, конечно же, Египет в ту пору представляли собой воплощение золотого века Древнего мира.
Руины дворца в Угарите, Дворец состоял из сотни залов и дворов. Первое поселение в этих местах возникло около восьми тысяч лет назад
Источников информации о том времени крайне мало, но и те сведения, что имеются в распоряжении историков, позволяют составить некоторое представление о жизни Восточного Средиземноморья на закате бронзового века – когда железо еще не было знакомо человечеству. Три с половиной тысячелетия тому назад строили огромные, часто в несколько этажей, дворцы – их руины обнаружены, в частности, на Крите, а также при раскопках города Угарита на территории современной Сирии.
В городах существовало водоснабжение, причем, по-видимому, в ванны могла подаваться и подогретая вода; существовала система канализации. Население – владеющее грамотой и интересующееся искусствами, занималось земледелием и скотоводством; были развиты ремесла и металлообработка – сплавляли медь и олово, так получалась бронза.
Реконструкция корабля микенского периода
Между древними государствами веками существовали прочные торговые отношения, купцы перевозили зерно и оливковое масло, вино и древесину, украшения, фигурки богов, . То был расцвет культуры во всех отношениях – археологами даже были обнаружены следы библиотек возрастом больше трех тысячелетий.
Однако после веков расцвета и развития эту восточно-средиземноморскую цивилизацию настиг крах.
Кто погубил древнюю цивилизацию: «народы моря»
Причины, по которым этот прекрасный мир оказался разрушен и на века погружен в забвение, учеными все еще изучаются. Традиционно крушение цивилизаций бронзового века связывают с нашествием «народов моря» - под таким таинственным термином скрываются разные племена, которые по каким-то причинам начали в XIII в. до н.э. мигрировать, предположительно, с севера Балканского полуострова.
Рисунок с барельефа древнеегипетского храма: изображено сражение египтян с напавшими на них «народами моря»
Термин «народы моря» - древнеегипетский; так незваных гостей именовали в летописях того времени. Этнический состав завоевателей был пестрым: филистимляне, фригийцы, шерданы, тирсены, тевкры. Никакой единой силы они, по-видимому, не представляли: все сводилось к пиратству, разграблению портов и кораблей, набегам на города ради наживы и захвата рабов. Так или иначе, нормальному течению жизни, торговле и ведению привычного хозяйства пришел конец. Очень быстро восток Средиземного моря охватил хаос.
Историки не склонны, однако, считать единственной причиной этого всестороннего упадка лишь «приток мигрантов» из дальних земель. Вероятнее всего, катастрофа бронзового века была результатом воздействия на древний мир сразу нескольких факторов.
Фигурка бога Ваала
В первую очередь к ним относят природные катаклизмы: засуха XXII века до н.э. и похолодание среднего бронзового века, продолжавшееся три столетия. Нил при разливе не достигал необходимых для земледелия отметок, изменилась карта ветров, ранее приносивших дожди в засушливые районы. Это объясняет и массовые миграции, и общий кризис древнего мира.
Нарушение торговых связей сказалось на поставках олова, необходимого для производства бронзы, а стоимость оружия резко выросла. В качестве еще одного фактора, который мог внести свой сомнительный вклад в историю разрушения древних цивилизаций, стоит упомянуть и тектоническую активность в Европе: во всяком случае, примерно на тот период приходилось извержение одного из самых неспокойных вулканов Ирландии – Геклы.
Такими были микенские мечи и сосуды
После катастрофы
Этот период в истории Древней Греции получил название «Темные века», он продолжался с XI по VIII век. Были разрушены все микенские дворцы и почти все поселения – сохранились Афины, но и они оказались в упадке. Была утрачена письменность. Деградировали все сферы жизни – прекратилась торговля, резко понизился культурный уровень, население сократилось втрое.
Те крупицы сведений, которые дают возможность составить картину катастрофы бронзового века, получены из немногих археологических источников, из египетских записей, а в отношении Древней Греции главным образом – из сочинений Гомера. «Одиссея» и «Илиада» были созданы в период завершения кризиса, когда наступил архаический период, тогда зарождались полисы, а прошедшие Темные века превращались в часть древнегреческой мифологии.
Сосуд для косметики из Угарита, XIII век до н.э.
Египет стал единственным из древних государств, что смогло возродиться после упадка. Троя, Вавилон, Ассирия были разрушены безвозвратно. Конец кризиса ознаменовался возвышением Израильского царства и появлением на территориях некогда процветавших древних царств новых городов и новых государств.
Редким исключением из общего печального правила, примером некоторого расцвета в период Темных веков стал Кипр, который, правда, тоже потерял несколько крупных городов, но все же в понес куда меньший ущерб и даже развивался. Это дало основания предполагать, что этот остров в восточной части Средиземного моря мог быть отправной точкой распространения большей части «народов моря».
Рукопись Илиады, датирована V веком н.э.
Стоит упомянуть и то, что на фоне упадка, тем не менее, развивалось искусство выплавки железа и некоторые другие технологии. К тому времени, как кризис завершился, карта Средиземноморья изменилась до неузнаваемости, культура была отброшена на века назад и начинала развитие почти с нуля. А до наступления, скажем, эллинистического периода и завоеваний Александра Македонского все еще оставалось около пяти столетий.
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