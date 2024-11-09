Добро пожаловать в рай: Каламианские острова

Каламианские острова – группа из 128 островов, расположенная в Южно-Корейском море, на территории Филиппин. Это настоящий тропический рай с живописной природой, красивыми пляжами и самобытной культурой местного населения.
Большая часть островов имеет причудливый карстовый рельеф, который отличает их от остальной части Филиппин.
Пара любопытных жирафов в заповеднике дикой природы на острове Калавит.
Традиционная гребная лодка, весьма распространенный транспорт на Филиппинах.
Местный рыбак готовит сушеные креветки у себя во дворе.
Курорт La Estancia Busuanga на острове Бушуанга.
Из более, чем ста островов, архипелаг Каламиан больше всего привлекает любителей гребного спорта.
Классическая островная еда: жареная рыба, салат из баклажанов, и цыпленок.
Малолюдные девственные пляжи – обычное явление на Каламианских островах.
Висящие на окне раковины украшают местную хижину на острове Корон.
Воды, окружающие Каламианские острова, изобилуют представителями флоры и фауны. Также на дне можно увидеть затонувшие корабли времен Второй мировой.
Деревенский староста исполняет традиционную любовную песню народа тагбануа.
Море, солнце, песок и известняковые скалы, нависающие над кристально чистыми водами – великолепный пейзаж архипелага Каламиан.
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