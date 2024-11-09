Добро пожаловать в рай: Каламианские острова

С нами не соскучишься!

Каламианские острова – группа из 128 островов, расположенная в Южно-Корейском море, на территории Филиппин. Это настоящий тропический рай с живописной природой, красивыми пляжами и самобытной культурой местного населения.











Большая часть островов имеет причудливый карстовый рельеф, который отличает их от остальной части Филиппин.