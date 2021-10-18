6 крутых идей, как развесить рамки с фотографиями

С появлением цифровых фотоаппаратов и камер во всех мобильных устройствах каждый из нас может похвастаться огромным количеством снимков. Вот только хранить их мы привыкли исключительно на электронных носителях — традиция распечатывать снимки, вставлять их в рамки и собирать альбомы постепенно уходит в прошлое.
Предлагаем украсить ваш интерьер красиво развешенными фотографиями, ведь они напоминают о приятных моментах жизни и делают дом таким уютным.
Квадрат
Довольно простой способ размещения фотографий, но, несмотря на это, за счет четких линий смотрится очень выигрышно. Расположите квадратные рамки одного размера на одинаковом расстоянии друг от друга так, чтобы в итоге получился квадрат. В рамки можно вставить фотографии на единую тематику или просто собрать любимые снимки в одной цветовой гамме — главное, чтобы они гармонично смотрелись вместе.
Интересно смотрятся стеклянные рамки для фотографий без четких границ, а для создания общей стилистики можно использовать специальные цифровые эффекты, которые превратят ваши снимки в маленькие шедевры.
Черно-белые фотографии в ретро-стиле отлично подходят для интерьера в спокойных тонах и не отвлекают при этом все внимание на себя.
Галерея
Идеальный вариант размещения фотографий разных размеров — расположить их в произвольном порядке. Начните с самых крупных фотографий, расположив их в центральной части, а затем разместите остальные вокруг. Для целостности восприятия расстояние между фотографиями должно быть примерно одинаковым.
Используйте рамки в одном стиле, но разных цветов — так композиция будет выглядеть динамичнее, а играя на контрастах, вы можете выделить самые ценные снимки.
Наиболее популярны рамки черного, белого и коричневого цветов, так как именно эти цвета преобладают в большинстве интерьеров.
Мозаика
В отличие от предыдущего варианта, в данном случае рамки разных размеров располагаются так, чтобы их внешние стороны не выходили за общие границы, создавая квадрат или прямоугольник. Такой способ более трудоемкий, но смотрится очень эффектно.
Используйте рамки различных размеров и цветов, в них можно вставить фотографии или рисунки. Можно добавить также небольшие картины или панно — главное, чтобы все элементы композиции органично сочетались между собой и дополняли интерьер комнаты.
Если распечатать снимки на холсте, то вам не понадобятся рамки. Нужно будет лишь развесить фотографии в нужном порядке. Это неплохая идея для подарка на день рождения или годовщину.
Спираль
Разместите наиболее крупную или просто самую любимую фотографию в центре, а остальные — вокруг нее. Можно составить четкие границы из внешних сторон рамок, а можно и просто произвольно расположить фотографии по кругу.
Если центральная рамка шире и крупнее остальных, фотография в ней будет привлекать больше всего внимания — стоит разместить таким образом самый памятный и любимый снимок.
Даже небольшие фотографии отлично украсят стены, если разместить их в виде коллажа.
Фотографии на полках
Полки подходят не только для сувениров и вазочек, на них прекрасно смотрятся рамки с фотографиями. Для этого существуют специальные полки для картин — у них есть ограничитель, который надежно их удерживает. Такой вариант оформления интерьера идеально подходит переменчивым натурам, так как позволяет в любое время менять фотографии и перемещать их в зависимости от настроения.
Очень интересный эффект создается, если рамки разных размеров располагаются внахлест. Белый цвет рамок не перегружает интерьер, и вся композиция смотрится воздушно, несмотря на большое количество элементов.
Можно выбрать контрастирующие с цветом стен полки — это акцентирует на них внимание. А вот на полках в цвет стен снимки будут казаться «подвешенными».
Ступеньки
Данный вариант наиболее выигрышно смотрится в оформлении стен лестничного пространства. Такие стены обычно незаслуженно пустуют, однако они отлично подходят для размещения снимков. Повесьте фотографии вдоль лестницы, соблюдая уклон, старайтесь выбирать нейтральные снимки — вы же не хотите, чтобы ваши гости споткнулись, засмотревшись на них.
Теплые семейные фотографии добавят уюта вашему интерьеру.
Конечно, расположенные таким способом снимки наиболее органично смотрятся в оформлении стен вдоль лестниц, однако это необязательное условие. Ступенчатое расположение фотографий подходит и для украшения стен в комнатах.
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