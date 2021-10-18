6 крутых идей, как развесить рамки с фотографиями

С появлением цифровых фотоаппаратов и камер во всех мобильных устройствах каждый из нас может похвастаться огромным количеством снимков. Вот только хранить их мы привыкли исключительно на электронных носителях — традиция распечатывать снимки, вставлять их в рамки и собирать альбомы постепенно уходит в прошлое.



Предлагаем украсить ваш интерьер красиво развешенными фотографиями, ведь они напоминают о приятных моментах жизни и делают дом таким уютным.



Квадрат

Галерея

Мозаика

Спираль

Фотографии на полках

Ступеньки