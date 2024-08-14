«Голубая черепаха»: дом мечты на воде, позволяющий наслаждаться жизнью посреди моря

Ну кто не мечтает о доме на берегу озера, большой реки или моря? При этом находятся оригиналы, которые умудрились вовсе поселиться на ней. И началось такое увлечение не сегодня и не вчера, в некоторых уголках земного шара существуют целые поселения на воде и сообщества плавучих домов, которым удалось, казалось бы, невозможное – наслаждаться привычными бытовыми удобствами среди моря.
Романтику, свободу, удобство и финансовую независимость обрели супруги, решившись на строительство плавучего дома (Blue Turtle, Окленд). | Фото: teenyabode.com.
Нет ничего лучшего чем безмятежное окружение водной глади, когда тот самый водоем не штормит, конечно же. И если для большинства из нас жизнь на берегу озера, реки или океана – это предел мечтаний, находятся оригиналы, которые рискнули поселиться прямо на воде. При этом они ничего не теряют в плане бытовых удобств, а в остальном еще и получают практически безграничную свободу, особенно, если плавучий дом оснащен самоходной установкой. Но, чтобы это произошло, придется решить множество задач, которые бывает сложно реализовать в условиях традиционного строительства, не говоря уже о плавучих объектах.
Плавучий дом оказался более доступной альтернативой традиционному дому или квартире (Blue Turtle, Окленд).
Тем не менее по всему миру появляется все больше и больше плавучих сообществ, которые наладили свою жизнь и быт на высшем уровне и ни о чем не жалеют, даже если и приходится отказываться от строительства крупногабаритных домов. О чем свидетельствует множество примеров, которые не раз освещались на страницах Novate.ru, но все же на удивительном проекте «Голубая черепаха» (Blue Turtle) хотелось бы тоже остановиться.
Оливия и Раян вдохновлялись плавучими домами Британской Колумбии. | Фото: livingbiginatinyhouse.com.
Жизнь в плавучем доме куда удобней нежели на яхте (Blue Turtle, Окленд). | Фото: youtube.com.
Вдохновленные удивительными плавучими домами Британской Колумбии, увлеченные супруги из новозеландского Окленда решились на строительство особенного жилища, которое можно было бы «пришвартовать» прямо посреди моря. Хотя на этот шаг Оливию и Райана подтолкнула ни детская мечта, ни морская романтика. Все намного прозаичней, молодые люди стремились перебраться жить в большой город, где открывалась перспектива карьерного роста, только вот арендовать жилье было очень дорого, не говоря об его приобретении.
Палубы дают возможность ежедневного отдыха в идиллическом окружении (Blue Turtle, Окленд). | Фото: livingbiginatinyhouse.com.
Купить клочок земли даже в самом дальнем пригороде под строительство тоже было не по карману супругам, поэтому они обратили внимание на пристань в одном из портов Окленда, которую занимают преимущественно небольшие яхты и катера. Естественно, загонять себя в настолько ограниченные рамки молодые люди не пожелали, поэтому и возникла идея строительства плавучего дома, ведь оплата за то, что находишься в порту или в прибрежной зоне города намного доступней нежели снимать даже самую крошечную квартиру.
Из окон и верхней палубы открываются потрясающие виды (Blue Turtle, Окленд).
Интересный факт: Несмотря на свободу передвижения любого плавсредства, оснащенного двигателями, стоянка в порту требует не только денег за место. Габариты каждого объекта должны соответствовать строгим нормам, определенным властями города, хотя имеются и международные стандарты, которых придерживаются все те, кто планирует путешествие на своих самоходных плавучих домах в другие регионы или страны. По этой причине Blue Turtle имеет ширину 4,6 м и длину 11,5 метров. Учитывая, что особых ограничений на высоту объекта не имеется, Оливия и Райен решили сделать свое гнездышко двухэтажным.
Гостевая спальня на нижнем уровне (Blue Turtle, Окленд). | Фото: livingbiginatinyhouse.com.
Интерьер супружеской спальни (Blue Turtle, Окленд). | Фото: youtube.com.
Благодаря высоте плавучего дома он прекрасно вписывается в 12-метровый причал и обеспечивает комфортное проживание на постоянной основе. Хотя прежде, чем это произошло пара потратила почти два года на строительство с нуля. За основу была взята понтонная площадка и установлено самоходное оборудование как на больших катамаранах. Само же строение возводилось из облегченных материалов таких как фанера достаточной толщины и стеклопластик. При этом были оставлены две палубы, позволяющие проводить техническое обслуживание строения и отдыхать в тени в даже в самую жаркую погоду, ведь тенек хоть на одной стороне да найдется.
Стильная ванная комната расположена на нижнем уровне плавучего дома (Blue Turtle, Окленд).
Скрытые системы хранения позволяют поддерживать порядок (Blue Turtle, Окленд).
Несмотря на то, что процесс строительства измотал морально, физически и финансово, молодые супруги наконец могут насладиться отдыхом вдали от шумных и душных улиц, так что можно сказать, что у них теперь вечный отпуск, причем в уютной обстановке. Конечно же, общая сумма строительства и обустройства плавучего дома оказалась немаленькой, но она все же была более доступной для энтузиастов, тем более что большая ее часть вкладывалась в процесс постепенно. Да и стоимость коммунальных услуг значительно ниже, хотя и приходится платить за стоянку на пристани.
На втором уровне отдали предпочтение открытой планировке (Blue Turtle, Окленд).
Благоустроенная кухня с потрясающим обзором вдохновляет на эксперименты (Blue Turtle, Окленд).
Подоконник гостиной легко превращается в барную стойку (Blue Turtle, Окленд). | Фото: youtube.com.
Теперь замечательный плавучий дом «Голубая черепаха» может похвастаться функциональностью, простором (несмотря на скромные размеры), обилием света и открывающейся возможностью любоваться бескрайней морской гладью залива и городскими видами. Белоснежные стены, современная мебель, оригинальные аксессуары и неожиданные акценты сделали внутреннее пространство стильным и современным. А наличие двух спальных комнат на нижнем уровне, изысканной ванной комнаты, а также гостиной, столовой и кухни, расположенных на втором уровне, дает ощущение жизни в обстановке традиционного дома. Хотя мало из них может похвастаться настолько близким расположением к природному водоему и дающим возможность ежедневно наслаждаться морским бризом, прохладой даже в самые жаркие дни и необычным окружением.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии