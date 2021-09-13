Как развести костер с помощью лимона: оригинальное решение для отдыха на природе

Лимон — загадочный цитрус, который может порадовать не только витаминами. /Фото: s1.dmcdn.net
Всего один лимон и несколько гвоздей могут сотворить настоящее чудо. Этот кислый плод насыщен большим количеством витаминов, так полезных для нашего иммунитета и хорошего самочувствия. Однако это не все его качества. В путешествии лимон просто незаменим, ведь с его помощью можно решить не одну распространенную проблему отдыха на природе и даже развести костер при необходимости.
1. Отдых на природе вместе с лимоном
Лимон — идеальный спутник, если вы отправляетесь в поход или на отдых на природе. /Фото: belnovosti.by
Весна — самая подходящая пора года для походов и отдыха на природе. Можно это делать профессионально, а можно просто хорошо отдыхать в кругу друзей или семьи. Однако досуг на свежем воздухе всегда сопряжен с необычной обстановкой и определенной подготовкой. С собой нужно взять достаточно длинный список вещей, продуктов и предметов, чтобы и отдых был комфортным, и была подстраховка в случае непредвиденных событий. Помимо фонарика, спичек, теплой одежды и средства от комаров не лишним будет прихватить с собой лимон, поскольку он и здоровье поможет укрепить, и развести костер в случае необходимости. Простая инструкция научит пользоваться этим удивительным лайфхаком в два счета.
2. Подготовка к разведению костра
Хитрый плод способен спасти отдых на природе, если в его компании будут гвозди и медная проволока. /Фото: s1.dmcdn.net
Для того чтобы разжечь костер с помощью лимона, понадобится:
• собственно лимон;
• шесть гвоздей;
• шесть медных зажимов или других медных предметов, похожих на гвозди;
• мелкая металлическая проволока по типу такой, которой чистят посуду на кухне, желательно даже тоньше;
• медная проволока с небольшим сечением.
Если все необходимое под рукой, можно начать приготовления. Для начала лимон нужно с усилием растереть в руках, чтобы он размягчился. После этого можно переходить к самому ответственному этапу создания универсального средства для огня.
3. Гвозди идут в ход
Размещаем медные зажимы. /Фото: yoviral.net
Когда лимон размягчился, нужно разместить в нем медные зажимы. Они должны располагаться рядом друг с другом на расстоянии примерно 1 см, на одной линии. Теперь ту же самую процедуру нужно проделать с металлическими гвоздями. Примерно параллельно медным зажимам их нужно расположить на расстоянии одного сантиметра друг от друга. В конце нужно обязательно убедиться, что ни одна деталь не касается другой.
Гвозди располагаются аналогично медным зажимам. /Фото: educateinspirechange.org
4. Настало время проводов
Не менее ответственная часть подготовки — размещение проводов. /Фото: i1.imgiz.com
Теперь последовательно соединяем медные зажимы с гвоздями. Первый медный зажим со вторым гвоздем, второй — с третьим и так далее. Такие манипуляции создадут цепь между медью и другим металлом, которая сможет проводить электричество. Теперь нужно подключить к каждому виду гвоздей по проводу, чтобы появились «плюс» и «минус» цепи.
Благодаря такой несложной подготовке лимон сможет проводить примерно 5 вольт электроэнергии. /Фото: i.ytimg.com
5. Подготовка костра
Лимон способен на большее, чем просто улучшать чай, каждый может в этом убедиться. /Фото: slovenskyviral.com
Для того, чтобы выполнить последний этап — разведение костра, нужно взять мелкую проволоку из стали и немного сухой бумаги. Лучше всего для этой цели подойдет туалетная бумага, поскольку она очень тонкая и быстро разгорается от малейшей искры. Последовательность такая: нужно найти сухой кусочек бересты или что-то подобное, любая древесная основа, которая быстро разгорается, положить на него проволоку из стали, а на нее немного туалетной бумаги.
6. Разведение огня
Гори, лимон, гори! /Фото: socblogs.com
Кладем лимон рядом, берем провода, которые отходят от него и прикладываем их к стальной проволоке. Соприкосновение обеспечит короткое замыкание, сталь накалится докрасна и бумага быстро загорится. Для лучшего эффекта провода нужно немного потереть о стальную проволоку. Когда появится огонь, нужно оперативно подкладывать бумагу для того, чтобы он быстро разгорался. Готово! Можно греться, а можно и чай заварить, с лимоном, в том случае, если вы захватили с собой две штучки. А можно испробовать еще несколько полезных советов, которые пригодятся на природе.
7. Лимон лечит от боли
Перед поездкой на природу не мешало бы положить лимон в аптечку. /Фото: nanajigohun75.com
Если на природе внезапно прихватил зуб, а таблеток нет под рукой — лимон спасет ситуацию. Он, конечно, не квалифицированный стоматолог, но уменьшить зубную боль может запросто. Нужно взять дольку кислого плода и приложить к болезненному месту — всего пара минут, и станет легче.
8. Скорая помощь при ожоге
Лимон спасает от еще одной распространенной неприятности, которая может приключиться на природе. /Фото: m5zn.com
Ядовитый плющ — еще одна опасность, которая может подстерегать на природе во время приятного отдыха. Чтобы остановить заражение кожи и предотвратить сильный ожог от растения, нужно просто легонько потереть пострадавшее место долькой лимона. Не менее эффективно действует цитрус и при укусах насекомых: уходит боль и уменьшается воспаление.
9. Избавляемся от муравьев
Полная капитуляция благодаря лимонному соку. /Фото: i.ytimg.com
Большинство мелких насекомых не переносят цитрусовые. Муравьи — не исключение. От них очень просто избавиться с помощью лимонного сока. Если насекомые сильно досаждают во время отдыха, можно полить немного кислого сока вокруг места, где вы сидите, и они будут избегать встречи с вами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии