Как развести костер с помощью лимона: оригинальное решение для отдыха на природе

Лимон — загадочный цитрус, который может порадовать не только витаминами. /Фото: s1.dmcdn.net

1. Отдых на природе вместе с лимоном

Лимон — идеальный спутник, если вы отправляетесь в поход или на отдых на природе. /Фото: belnovosti.by

2. Подготовка к разведению костра

Хитрый плод способен спасти отдых на природе, если в его компании будут гвозди и медная проволока. /Фото: s1.dmcdn.net

3. Гвозди идут в ход

Размещаем медные зажимы. /Фото: yoviral.net

Гвозди располагаются аналогично медным зажимам. /Фото: educateinspirechange.org

4. Настало время проводов

Не менее ответственная часть подготовки — размещение проводов. /Фото: i1.imgiz.com

Благодаря такой несложной подготовке лимон сможет проводить примерно 5 вольт электроэнергии. /Фото: i.ytimg.com

5. Подготовка костра

Лимон способен на большее, чем просто улучшать чай, каждый может в этом убедиться. /Фото: slovenskyviral.com

6. Разведение огня

Гори, лимон, гори! /Фото: socblogs.com

7. Лимон лечит от боли

Перед поездкой на природу не мешало бы положить лимон в аптечку. /Фото: nanajigohun75.com

8. Скорая помощь при ожоге

Лимон спасает от еще одной распространенной неприятности, которая может приключиться на природе. /Фото: m5zn.com

9. Избавляемся от муравьев

Полная капитуляция благодаря лимонному соку. /Фото: i.ytimg.com