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Вдоль по переулочку: американский иллюстратор отдал дань уважения подворотне


Переулки и подворотни от иллюстратора Уильяма Долана.

Переулки и подворотни от иллюстратора Уильяма Долана.

Часто на городские переулки считаются ничем непримечательными местами, в которых не может происходить ничего интересного. Случайные прохожие спешат, не заостряя на них внимания, лишая себя шанса рассмотреть и оценить особую атмосферу этих локаций. Такое несправедливое забвение решил исправить иллюстратор Уильям Долан(William Dolan) и создал серию работ, которой привлекает внимание к переулкам и подворотням - местам, которые недооценивают многие горожане и гости.

Уголок ночного города.

Уголок ночного города.

Работы Долана становятся особенно мрачными и нереальными за счет использования тяжелых, выразительных линий и бархатного темно-синего неба. Его переулки и уличные дорожки интенсивно освещаются луной или солнцем; он буквально проливает свет на авеню. Критики отмечают современный взгляд автора на форму и перспективу. При этом ему удаётся придать реальности элемент фантазии, и рисунки обретают особую, причудливую грань.
Вечерняя улица.

Вечерняя улица.

 
Освещаемый фонарями переулок.

Освещаемый фонарями переулок.

 
Вдоль по переулочку: американский иллюстратор отдал дань уважения подворотне

Особенно привлекают взгляд лужи, в которых отражается свет фонарей.

 
Автор: Уильям Долан.

Автор: Уильям Долан.

 
Стараниями автора переулок кажется бесконечным.

Стараниями автора переулок кажется бесконечным.

 
Дорога под мостом не обделена вниманием.

Дорога под мостом не обделена вниманием.

 

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Вдоль по переулочку: американский иллюстратор отдал дань уважения подворотне

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Вдоль по переулочку: американский иллюстратор отдал дань уважения подворотнеПодписаться на мой Instagram
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