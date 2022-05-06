Вдоль по переулочку: американский иллюстратор отдал дань уважения подворотне

Переулки и подворотни от иллюстратора Уильяма Долана.
Часто на городские переулки считаются ничем непримечательными местами, в которых не может происходить ничего интересного. Случайные прохожие спешат, не заостряя на них внимания, лишая себя шанса рассмотреть и оценить особую атмосферу этих локаций. Такое несправедливое забвение решил исправить иллюстратор Уильям Долан(William Dolan) и создал серию работ, которой привлекает внимание к переулкам и подворотням - местам, которые недооценивают многие горожане и гости.
Уголок ночного города.
Работы Долана становятся особенно мрачными и нереальными за счет использования тяжелых, выразительных линий и бархатного темно-синего неба. Его переулки и уличные дорожки интенсивно освещаются луной или солнцем; он буквально проливает свет на авеню. Критики отмечают современный взгляд автора на форму и перспективу. При этом ему удаётся придать реальности элемент фантазии, и рисунки обретают особую, причудливую грань.
Вечерняя улица.
Освещаемый фонарями переулок.
Особенно привлекают взгляд лужи, в которых отражается свет фонарей.
Автор: Уильям Долан.
Стараниями автора переулок кажется бесконечным.
Дорога под мостом не обделена вниманием.
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