Продукты, которые не стоят своих денег, но мы всё равно продолжаем их покупать

Вы знали, что наценка на гамбургер в некоторых случаях составляет почти 400 %, а дорогой греческий йогурт часто ничем не отличается от обычного? Сами того не замечая, мы на ровном месте переплачиваем за обычные яйца, воду и «полезные» продукты, в которых на самом деле нет ничего особенного.

Мы провели небольшое расследование и изучил еду, которая явно не стоит тех денег, которые за нее просят.



1. Мясо для шашлыка

2. Жидкие яйца

3. Греческий йогурт

4. Гамбургеры

5. Продукты для веганов

6. Полезные супы быстрого приготовления

7. Безглютеновые продукты

8. Ваниль в стручках

9. Готовые смеси специй

10. Растительное молоко

11. Сахар в стиках

12. Гранола

13. Детская питьевая вода

Покупать готовое мясо сразу в контейнере с маринадом удобно, но невыгодно. Покупатель всегда переплачивает за мясо, птицу или рыбу, которые были предварительно нарезаны, замаринованы или обработаны другим способом.1 кг бедер цыплят-бройлеров можно купить за ₽ 200, маринованные бедра обойдутся уже в ₽ 430. Если делать маринад самому, получится и дешевле, и вкуснее. Ведь вы точно добавите те специи и в том количестве, что вам нравится. Да и мяса явно возьмете больше, чем лука.«Вот такой маринованный шашлык я купил в одном из сетевых магазинов. Теперь не пойму, за что заплатил: за лук или за мясо, которое, кажется, не первой свежести».Такие яйца давно используются на предприятиях, которые производят продукты питания в промышленных масштабах. Разлитые по бутылкам белки и желтки удобны и для профессиональных поваров, но нужны ли они простому покупателю?Обычные яйца могут лежать в холодильнике 4–5 недель, жидкие в открытой бутылке «живут» всего 3 дня. Неиспользованную смесь придется просто выбросить. Обычные яйца содержат больше питательных веществ, а традиционные белки, в отличие от жидких, можно взбить до твердых пиков. При этом 1 жидкий белок стоит столько же, что и целое яйцо отборной категории.Основа у традиционного и греческого йогурта одинаковая — молоко и кисломолочные бактерии. Все отличие в дальнейшей обработке: греческий йогурт процеживают, чтобы убрать лишнюю сыворотку. Молока тратится больше, зато в готовом продукте содержится меньше углеводов и больше белка. Собственно, именно поэтому греческий йогурт дороже.Увы, некоторые производители добиваются характерной густой консистенции лишь за счет загустителей вроде крахмала или желатина. Порой в йогурт добавляют подсластители, из-за которых продукт перестает быть низкоуглеводным и становится просто неоправданно дорогим.Парадоксально, но покупать гамбургеры в заведениях более высокой ценовой категории выгоднее, чем в обычных торговых точках. Хотя выгода все равно сомнительна: в первом случае наценка может составлять 355 %, во втором — 384 %.Фишка в том, что заведения уровнем повыше используют более качественные продукты, которые обходятся дороже. В кафе попроще и супермаркетах фастфуд готовят из более дешевых ингредиентов.Колбаса на втором фото была куплена автором этой статьи по цене ₽ 700 за 1 кг. Изготовлена она из сейтана, который еще называют пшеничным мясом. Красивое слово «сейтан» может вызвать ассоциации с чем-то экзотическим, по сути же это вымытый из муки глютен. Да, в нем довольно много протеина, но куда дешевле брать белок из других растительных продуктов, например сои, риса, бобовых. Последние, кстати, содержат лизин — незаменимую аминокислоту, которой в сейтане очень мало.Многие считают, что продукты для веганов в принципе более полезные, но это не всегда так. Веганские сладости критикуют даже диетологи, ведь часто в них столько же калорий и сахара, как и в других кондитерских изделиях. Веганские сладости так же вредны для фигуры, просто они дороже.Шпинатный суп на фото выше обошелся почти в ₽ 200. Чтобы получить порцию, которой может наесться взрослый человек, пришлось высыпать едва не половину упаковки весом 250 г. Да и в составе нет ничего заоблачного: гороховые хлопья, сушеный шпинат, лук, соль. За ₽ 200 можно купить те же ингредиенты, но в большем объеме, и быстро приготовить целую кастрюлю супа.Автор этой статьи ради эксперимента купила безглютеновые рисовые макароны. За пачку ярких разноцветных спиралек весом 500 г отдала ₽ 220. На вкус макароны такие, словно жуешь самую дорогую скользкую тряпку в своей жизни. На вид не лучше: они почти сразу потеряли форму и цвет, начали развариваться, а промывать их пришлось минут 10.Для людей с непереносимостью глютена такие продукты могут стать настоящим спасением, но обычный человек может переплачивать за то, что лишь кажется полезным. По словам диетологов, многие безглютеновые продукты имеют небольшую питательную ценность.Наверняка стоимость этих ароматных палочек сбивала с толку не одного покупателя. Ирония в том, что без них вообще можно обойтись, ведь для приготовления большинства блюд подойдет ванильная эссенция или ванилин.Кулинары вообще говорят, что ради запаха определенно стоит брать ванилин. Многим людям нравится именно он, а не приглушенный и весьма своеобразный аромат ванили в стручках.«Специальные» приправы для супа, картофеля, мяса или рыбы часто состоят из ингредиентов, которые выгоднее взять по отдельности. Дешевле всего покупать специи на развес в специализированных магазинах. Такие торговые точки удобны еще и тем, что можно приобрести нужное количество продукта, а не большую упаковку, потому что меньшие в супермаркетах не продаются.Польза растительного молока часто преувеличена. Дело не в самих растениях, а в их доле от общего состава: часто это жалкие 1–2 %. Специалисты советуют внимательно читать этикетки, выбирать молоко без подсластителей и следить, чтобы в составе было не более 4 ингредиентов.На переплату за растительное молоко обратил внимание один интернет-пользователь. «Зашли в магазин и увидели сразу 2 „немолока“: первое по ₽ 120 за литр, второе помоднее — ₽ 350. Прикол в том, что моя жена — аналитик сельскохозяйственной продукции, занимается в основном зерном. Средняя цена сои на рынке — ₽ 30 за 1 кг. В самом модном „немолоке“ сои около 100 г».Сахар в стиках, как на фото, продается по цене ₽ 100 за 1 кг, рассыпной сахар того же производителя стоит ₽ 45 за 1 кг. Получается, покупатель платит за фасовку и упаковку столько же, сколько за сам продукт. Заведениям общественного питания и офисам действительно удобнее покупать сахар в стиках, но для дома выгоднее брать его на развес.Гранола стоит в разы дороже обычных мюсли и тем более хлопьев, а ее польза для здоровья сомнительна. Ведь после жарки ценных нутриентов в злаках становится меньше.По сути, мы выкладываем кругленькую сумму за простые углеводы, сахар и добавки, которые производитель положил на собственное усмотрение. Признайтесь, вы тоже достаете из готовых завтраков орехи и ягоды, которые вам не нравятся?Детская вода бывает 2 видов: питьевая высшей категории и минеральная столовая. В первом случае речь идет о продукте детского питания, который проходит строгий контроль качества. Такую воду дополнительно очищают, а также насыщают кальцием, магнием и фтором до четко установленного уровня. В составе не должно быть серебра и диоксида углерода — консервантов, которые могут быть токсичными для ребенка.Во втором случае мы имеем дело с маркетинговой уловкой. Яркие бутылки с персонажами из мультфильмов ассоциируются у покупателей со специализированным товаром для детей. Но чаще всего это обычная минеральная вода, в которой нет ничего выдающегося, кроме цены.