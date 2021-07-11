Редкие ретро-фотографии знаменитостей: Такими их сегодня мало кто помнит

Ещё недавно коллекционеры готовы были выкладывать баснословные суммы за редкие фотографии с изображением любимой знаменитости. И не удивительно, ведь существовали такие фотографии в единственном экземпляре. К счастью сейчас, с появлением интернета, ситуация изменилась – окунуться в прошлое и увидеть знаменитостей на ретро-фотографиях можно буквально в один клик. В этом обзоре по-настоящему эксклюзивные фотографии, за каждой из которых – история.
1. Красавицы Союза
Участницы первого конкурса красоты в СССР.
2. Кенни Бейкер и Мохаммед Али
Английский киноактёр и американский боксёр-профессионал, 1979 год.
3. Билл Мюррей и Сигурни Уивер
Знаменитая голливудская актриса Сигурни Уивер и актёр Билл Мюррей в 1984 году.
4. Клаудиа Кардинале
Одна из самых знаменитых итальянских актрис.
5. Джек Николсон
Одним из величайших актёров в истории кино.
6. Одри Хепберн
Икона киноиндустрии, пик карьеры которой пришёлся на Золотой век Голливуда.
7. Семейная фотография
Пабло Пикассо и Франсуаза Жило с детьми в 1950-х годах.
8. Брэд Питт
Знаменитый американский актёр и продюсер.
9. Харрисон Форд и Стивен Спилберг
В перерыве между съемками фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
10. Грейс Келли
Самая кассовая актриса своего времени.
11. Барак Обама
Сорок четвёртый президент США в юности.
12. Алисия Маркова
Британская балерина и артистка Русского балета Дягилева.
13. Авраама Линкольна и Гарри Гудини
Гарри Гудини беседует с «призраком» Авраама Линкольна, 1920-е годы.
14. Фрэнсис Коппола и Марлон Брандо
На съемках фильма «Крестный отец» в 1972 году.
15. Чарли Чаплин
Великий актер всех времен и народов.
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