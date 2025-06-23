Кто такие кошки сфинксы: потомки древних египтян или результат селекции

История происхождения бесшерстных кошек окутана множеством мифов и легенд, которые передаются из поколения в поколение. В современном мире существует немало заблуждений относительно появления этих удивительных животных. Многие люди ошибочно полагают, что голые кошки берут свое начало в Древнем Египте, что отражается в распространенном названии Сфинкс – для всех бесшерстных пород.
1. Легенды о питомцах фараона!
Все-таки покои фараона охранял кто-то другой!
Интересно, что в Древнеегипетской мифологии действительно упоминается белый сфинкс с голубыми глазами, как хранителя святилища фараона. Тем не менее исследования показывают, что внешний облик древнеегипетских кошачьих статуэток имеет гораздо больше общего с современными Абиссинской породой и Египетской Мау. Характерные черты этих пород действительно напоминают изображения кошек в древнеегипетском искусстве. Это наблюдение позволяет предположить, что именно они являются прямыми потомками древнеегипетских кошек.
Удивительные кошки породы Сфинкс, несмотря на распространенное заблуждение, не имеют прямого отношения к Древнему Египту. Хотя именно там существовал масштабный культ кошек. А легенды гласили о таинственных безволосых животных в покоях фараонов, пока обычные египтяне держали в домах обычных котов. Несмотря на это, история этой удивительной породы берет свое начало не в песках древних цивилизаций, а в холодной Канаде всего полвека назад.
2. Лунный камень или лысая кошка!
До сих пор ведутся споры про родину происхождения Сфинксов!
Действительно, Сфинксы появились в далекой Канаде, а вовсе не в Египте. Интересно, что изначально этих необычных кошек называли разными именами – «Лунный камень» и «Канадские лысые кошки». Именно в провинции Онтарио впервые вывели породу, которую мы сегодня знаем как Сфинкс.
Примечательно, что похожие безволосые кошки существовали и в Мексике. Однако генетически они никак не связаны с современными сфинксами. Древнеегипетские гены, если они когда-то и существовали, растворились в истории, чтобы неожиданно проявиться в новом облике на американском континенте. Сегодня эти грациозные создания стали одной из самых узнаваемых и востребованных пород, покорив сердца любителей кошек по всему миру своим необычным внешним видом и ласковым характером.
3. Малыш Чернослив!
С маленького черного котенка началась большая история!
История появления кошек породы Сфинкс началась с удивительного события в Канаде. Холодным декабрьским днем 1966 года обычная домашняя кошка черно-белого окраса родила необычного котенка в провинции Онтарио. Малыш родился абсолютно лысым, что сразу привлекло внимание владельцев.
Глядя на сморщенную кожу необычного питомца, хозяин решил дать ему имя Прун, что с английского переводится как Чернослив. Это имя идеально описывало внешний вид котенка, ставшего родоначальником новой породы. Заинтересовавшись уникальной мутацией, заводчики начали селекционную работу, скрещивая Пруна с обычными кошками. В процессе разведения выяснилась интересная генетическая особенность - ген бесшерстности оказался рецессивным. Это означало, что в помётах появлялись как лысые, так и пушистые котята.
4. Не египтяне, но самые верные друзья!
Сфинкс может стать самым верным другом!
Новую породу первоначально назвали Канадской Безволосой Кошкой. Однако позже прижилось более романтичное название - Сфинкс, поскольку внешность этих животных напоминала древнеегипетские статуи священных кошек. Сегодня сфинксы являются одной из самых узнаваемых и популярных пород бесшерстных кошек в мире.
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