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Кто такие кошки сфинксы: потомки древних египтян или результат селекции




История происхождения бесшерстных кошек окутана множеством мифов и легенд, которые передаются из поколения в поколение. В современном мире существует немало заблуждений относительно появления этих удивительных животных. Многие люди ошибочно полагают, что голые кошки берут свое начало в Древнем Египте, что отражается в распространенном названии Сфинкс – для всех бесшерстных пород.
Другие придерживаются мнения, что такие кошки - исключительно результат селекционной работы человека. Однако обе эти теории являются ошибочными. Так откуда же взялись эти лысые кошки?

1. Легенды о питомцах фараона!


Все-таки покои фараона охранял кто-то другой!

Все-таки покои фараона охранял кто-то другой!

 

Интересно, что в Древнеегипетской мифологии действительно упоминается белый сфинкс с голубыми глазами, как хранителя святилища фараона. Тем не менее исследования показывают, что внешний облик древнеегипетских кошачьих статуэток имеет гораздо больше общего с современными Абиссинской породой и Египетской Мау. Характерные черты этих пород действительно напоминают изображения кошек в древнеегипетском искусстве. Это наблюдение позволяет предположить, что именно они являются прямыми потомками древнеегипетских кошек.

Удивительные кошки породы Сфинкс, несмотря на распространенное заблуждение, не имеют прямого отношения к Древнему Египту. Хотя именно там существовал масштабный культ кошек. А легенды гласили о таинственных безволосых животных в покоях фараонов, пока обычные египтяне держали в домах обычных котов. Несмотря на это, история этой удивительной породы берет свое начало не в песках древних цивилизаций, а в холодной Канаде всего полвека назад.



2. Лунный камень или лысая кошка!


До сих пор ведутся споры про родину происхождения Сфинксов!

До сих пор ведутся споры про родину происхождения Сфинксов!

 

Действительно, Сфинксы появились в далекой Канаде, а вовсе не в Египте. Интересно, что изначально этих необычных кошек называли разными именами – «Лунный камень» и «Канадские лысые кошки». Именно в провинции Онтарио впервые вывели породу, которую мы сегодня знаем как Сфинкс.

Примечательно, что похожие безволосые кошки существовали и в Мексике. Однако генетически они никак не связаны с современными сфинксами. Древнеегипетские гены, если они когда-то и существовали, растворились в истории, чтобы неожиданно проявиться в новом облике на американском континенте. Сегодня эти грациозные создания стали одной из самых узнаваемых и востребованных пород, покорив сердца любителей кошек по всему миру своим необычным внешним видом и ласковым характером.

3. Малыш Чернослив!


С маленького черного котенка началась большая история!

С маленького черного котенка началась большая история!

 

История появления кошек породы Сфинкс началась с удивительного события в Канаде. Холодным декабрьским днем 1966 года обычная домашняя кошка черно-белого окраса родила необычного котенка в провинции Онтарио. Малыш родился абсолютно лысым, что сразу привлекло внимание владельцев.

Глядя на сморщенную кожу необычного питомца, хозяин решил дать ему имя Прун, что с английского переводится как Чернослив. Это имя идеально описывало внешний вид котенка, ставшего родоначальником новой породы. Заинтересовавшись уникальной мутацией, заводчики начали селекционную работу, скрещивая Пруна с обычными кошками. В процессе разведения выяснилась интересная генетическая особенность - ген бесшерстности оказался рецессивным. Это означало, что в помётах появлялись как лысые, так и пушистые котята.

4. Не египтяне, но самые верные друзья!


Сфинкс может стать самым верным другом!

Сфинкс может стать самым верным другом!

 

Новую породу первоначально назвали Канадской Безволосой Кошкой. Однако позже прижилось более романтичное название - Сфинкс, поскольку внешность этих животных напоминала древнеегипетские статуи священных кошек. Сегодня сфинксы являются одной из самых узнаваемых и популярных пород бесшерстных кошек в мире.

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