Как подготовить розы к зиме

Садовые розы, будучи многолетними кустарниковыми растениями, холодное время пережидают непосредственно в земле. Но если оставить их зимовать без предварительной подготовки, есть вероятность гибели корневища.
Поэтому любой садовод, желающий иметь красивый цветник, должен знать, как готовить розы к зиме. Процедура подготовки растений различается в зависимости от сорта.
Различия в способах зимовки для разных сортов роз
Различные сорта роз переносят зиму по-разному. Для некоторых потребуется сооружать полноценное укрытие, другие же можно оставить прямо в земле.
Наивысшей устойчивостью к холодам отличаются парковые розы. Они могут переносить понижения температур до -15 градусов.
Для полиантовых роз и роз флорибунда требуется создать простое, почти «природное» укрытие – достаточно прижать побеги растения к земле. Они переносят понижения температур до -10 градусов.
Наименьшей устойчивостью обладают чайные и чайно-гибридные розы. Уже -5 градусов приведет к гибели растения. Потому требуется сооружение полноценного укрытия.
Как правильно готовить розы к зиме – выбор времени
Один из самых важных этапов подготовки роз к зиме – выбор правильного времени начала обрезки и укрытия. Отправив растение под землю или парник слишком рано, можно ослабить его «иммунную систему», и очередной болезни оно не перенесет. Задержка с зимовкой приведетк возможной гибели роз вследствие заморозков.
Идеальным временем для подготовки роз к зиме является конец осени – середина и третья декада ноября. Однако точную дату начала обрезки и укрытия стоит выбирать в зависимости от климата. Розы переносят похолодание до 0 градусов, и период наступления этой температуры служит началом для подготовки.
В течение осени розы накапливают питательные вещества и самостоятельно подготавливаются к зимовке. Потому чрезмерно ранняя обрезка приведет к ослаблению растения. Зиму оно перенесет, однако весной у него будет недостаточно полезных веществ для борьбы с грибками и другими заболеваниями. Если вследствие климатических условий роза была обрезана и укрыта слишком рано, то её необходимо будет дополнительно подкормить.
Время, когда начинать готовить розы к зиме, выбирается садоводом самостоятельно исходя из местных климатических условий.
Готовим розы к зиме – обрезка
Первый и самый главный этап подготовки роз к зиме, независимо от их сорта – обрезка. Она производится непосредственно перед укрытием.
В первую очередь удаляются наиболее длинные побеги. Высота кустарника после обрезки должна составлять от 40 до 60 сантиметров. Именно такие побеги можно будет укрыть.
На побеге после обрезки должно остаться 6-7 почек. Если их меньше – можно увеличить высоту обрезки, однако не слишком значительно. Если больше – сократить, но также необходимо «знать меру». Необходимо учитывать, что идеальной длиной побега является 40-60 сантиметров.
Затем производится внимательный осмотр побегов. Те, которые выглядят «нездорово» — то есть имеют водянистые участки или пятна черного либо бурого цветов, не покрылись корой, механически повреждены и т.д. – удаляются в первую очередь.
Последним этапом обрезки является удаление не опавших цветков и листьев. В идеале от розового куста остается лишь несколько наиболее сильных и здоровых побегов.
На этом инструкцию о том, как готовить парковые розы к зиме, можно завершить. Этот сорт отличается холодостойкостью и потому легко переживает морозы. Однако если в регионе наблюдается температура ниже -15 градусов, даже парковые розы необходимо укрывать.
Подготовка роз к зиме – два способа укрытия
После обрезки розовых кустов можно приступать к их укрытию. Общий порядок действий таков:
Перекопка;
Окучивание;
Прижим или установка каркасов.
Укрытие рекомендуется проводить в ряд этапов, «растянув» его на несколько дней.
Перекопка
В первую очередь нужно позаботиться о защите корневой системы растений. Для этих целей и предназначена перекопка. Она позволяет насытить слой грунта воздухом, выступающим в качестве теплоизолятора и сохраняющего землю от промерзания.
Земля вокруг розовых кустов перекапывается штыковой лопатой на глубину штыка. При этом нужно стараться не повредить корневище растения.
Укладка
После перекопки нужно дать растениям немного «отдохнуть» и восстановиться. Это займет 1-2 дня. Затем можно переходить к укладке.
Побеги некоторых сортов роз в ряде случаев деревенеют. Потому их прижать к земле, не повредив, практически невозможно. В этом случае рекомендуется подкопать куст с одной стороны и наклонить его вместе с корневой системой.
Прижимая розы к земле, стоит учесть, что побеги не должны касаться поверхности грунта. Рекомендуется сделать «подпорки» или какие-нибудь другие конструкции, которые позволят приподнять растение на высоту в 5-10 сантиментов. Можно использовать слой лапника, веток, листьев и т.д. соответствующей толщины.
Окучивание
После укладки побегов необходимо окучить участки, наиболее близкие к корню. Над ними насыпается холмик грунта высотой 30-40 сантиметров. Это позволит дополнительно сохранить прикорневые почки и уберечь их от воздействия плохой погоды.
Некоторые сорта роз – чайно-гибридные и флорибунда – обрезаются как раз на такую высоту. В результате окучивания их побеги практически полностью оказываются засыпаны землей. Это совершенно нормальное и правильное явление.
Земля для окучивания должна быть сухой. Но при этом нельзя использовать опилки или торф, поскольку они отличаются высокой влагоемкостью.
Укрытие
Первый способ укрытия подходит только для регионов с относительно мягкими зимами. Он заключается в засыпке роз слоем лапника, веток и сухой листвы. Этот «материал» должен иметь толщину более 10 сантиметров.
Второй способ более сложен, но подходит для регионов с суровыми зимами. Над прижатыми к земле розами устанавливается каркас высотой 40-60 сантиметров из дерева или металла с утеплительным материалом. В качестве него может использоваться полиэтилен, картон, изоляционная бумага и т.д.
Каркас должен быть закрыт с верхней и боковой сторон. Но если температура понижается до -10 градусов, закрывают и торцевые.
Когда нужно готовить розы к зиме?
Процесс подготовки растений к зимовке начинается в различных регионах в разное время. Для средней полосы идеальный период, когда надо готовить розы к зиме, наступает в середине октября-начале ноября.
На юге это время «сдвигается» на 2-3 недели к концу осени. На севере же наоборот, к четвертой декаде сентября.
Как готовить плетистую розу к зиме?
Плетистые розы перед зимовкой снимаются с опор, раскладываются на слое листьев или лапника и укрываются ещё одним слоем этого же материала. В таком виде они лежат до морозов. С наступлением холода побеги дополнительно накрываются утеплительным материалом – например, полиэстером.
Если остались ещё вопросы, затрагивающие способы, по которым готовим розы к зиме, видео сможет на них ответить.
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