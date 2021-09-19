Как подготовить розы к зиме

Садовые розы, будучи многолетними кустарниковыми растениями, холодное время пережидают непосредственно в земле. Но если оставить их зимовать без предварительной подготовки, есть вероятность гибели корневища.

Поэтому любой садовод, желающий иметь красивый цветник, должен знать, как готовить розы к зиме. Процедура подготовки растений различается в зависимости от сорта.







Различия в способах зимовки для разных сортов роз

Как правильно готовить розы к зиме – выбор времени

Готовим розы к зиме – обрезка

Подготовка роз к зиме – два способа укрытия

Перекопка

Укладка

Окучивание

Укрытие

Когда нужно готовить розы к зиме?

Как готовить плетистую розу к зиме?

Различные сорта роз переносят зиму по-разному. Для некоторых потребуется сооружать полноценное укрытие, другие же можно оставить прямо в земле.Наивысшей устойчивостью к холодам отличаются парковые розы. Они могут переносить понижения температур до -15 градусов.Для полиантовых роз и роз флорибунда требуется создать простое, почти «природное» укрытие – достаточно прижать побеги растения к земле. Они переносят понижения температур до -10 градусов.Наименьшей устойчивостью обладают чайные и чайно-гибридные розы. Уже -5 градусов приведет к гибели растения. Потому требуется сооружение полноценного укрытия.Один из самых важных этапов подготовки роз к зиме – выбор правильного времени начала обрезки и укрытия. Отправив растение под землю или парник слишком рано, можно ослабить его «иммунную систему», и очередной болезни оно не перенесет.Задержка с зимовкой приведетк возможной гибели роз вследствие заморозков.Идеальным временем для подготовки роз к зиме является конец осени – середина и третья декада ноября. Однако точную дату начала обрезки и укрытия стоит выбирать в зависимости от климата. Розы переносят похолодание до 0 градусов, и период наступления этой температуры служит началом для подготовки.В течение осени розы накапливают питательные вещества и самостоятельно подготавливаются к зимовке. Потому чрезмерно ранняя обрезка приведет к ослаблению растения. Зиму оно перенесет, однако весной у него будет недостаточно полезных веществ для борьбы с грибками и другими заболеваниями. Если вследствие климатических условий роза была обрезана и укрыта слишком рано, то её необходимо будет дополнительно подкормить.Время, когда начинать готовить розы к зиме, выбирается садоводом самостоятельно исходя из местных климатических условий.Первый и самый главный этап подготовки роз к зиме, независимо от их сорта – обрезка. Она производится непосредственно перед укрытием.В первую очередь удаляются наиболее длинные побеги. Высота кустарника после обрезки должна составлять от 40 до 60 сантиметров. Именно такие побеги можно будет укрыть.На побеге после обрезки должно остаться 6-7 почек. Если их меньше – можно увеличить высоту обрезки, однако не слишком значительно. Если больше – сократить, но также необходимо «знать меру». Необходимо учитывать, что идеальной длиной побега является 40-60 сантиметров.Затем производится внимательный осмотр побегов. Те, которые выглядят «нездорово» — то есть имеют водянистые участки или пятна черного либо бурого цветов, не покрылись корой, механически повреждены и т.д. – удаляются в первую очередь.Последним этапом обрезки является удаление не опавших цветков и листьев. В идеале от розового куста остается лишь несколько наиболее сильных и здоровых побегов.На этом инструкцию о том, как готовить парковые розы к зиме, можно завершить. Этот сорт отличается холодостойкостью и потому легко переживает морозы. Однако если в регионе наблюдается температура ниже -15 градусов, даже парковые розы необходимо укрывать.После обрезки розовых кустов можно приступать к их укрытию. Общий порядок действий таков:Перекопка;Окучивание;Прижим или установка каркасов.Укрытие рекомендуется проводить в ряд этапов, «растянув» его на несколько дней.В первую очередь нужно позаботиться о защите корневой системы растений. Для этих целей и предназначена перекопка. Она позволяет насытить слой грунта воздухом, выступающим в качестве теплоизолятора и сохраняющего землю от промерзания.Земля вокруг розовых кустов перекапывается штыковой лопатой на глубину штыка. При этом нужно стараться не повредить корневище растения.После перекопки нужно дать растениям немного «отдохнуть» и восстановиться. Это займет 1-2 дня. Затем можно переходить к укладке.Побеги некоторых сортов роз в ряде случаев деревенеют. Потому их прижать к земле, не повредив, практически невозможно. В этом случае рекомендуется подкопать куст с одной стороны и наклонить его вместе с корневой системой.Прижимая розы к земле, стоит учесть, что побеги не должны касаться поверхности грунта. Рекомендуется сделать «подпорки» или какие-нибудь другие конструкции, которые позволят приподнять растение на высоту в 5-10 сантиментов. Можно использовать слой лапника, веток, листьев и т.д. соответствующей толщины.После укладки побегов необходимо окучить участки, наиболее близкие к корню. Над ними насыпается холмик грунта высотой 30-40 сантиметров. Это позволит дополнительно сохранить прикорневые почки и уберечь их от воздействия плохой погоды.Некоторые сорта роз – чайно-гибридные и флорибунда – обрезаются как раз на такую высоту. В результате окучивания их побеги практически полностью оказываются засыпаны землей. Это совершенно нормальное и правильное явление.Земля для окучивания должна быть сухой. Но при этом нельзя использовать опилки или торф, поскольку они отличаются высокой влагоемкостью.Первый способ укрытия подходит только для регионов с относительно мягкими зимами. Он заключается в засыпке роз слоем лапника, веток и сухой листвы. Этот «материал» должен иметь толщину более 10 сантиметров.Второй способ более сложен, но подходит для регионов с суровыми зимами. Над прижатыми к земле розами устанавливается каркас высотой 40-60 сантиметров из дерева или металла с утеплительным материалом. В качестве него может использоваться полиэтилен, картон, изоляционная бумага и т.д.Каркас должен быть закрыт с верхней и боковой сторон. Но если температура понижается до -10 градусов, закрывают и торцевые.Процесс подготовки растений к зимовке начинается в различных регионах в разное время. Для средней полосы идеальный период, когда надо готовить розы к зиме, наступает в середине октября-начале ноября.На юге это время «сдвигается» на 2-3 недели к концу осени. На севере же наоборот, к четвертой декаде сентября.Плетистые розы перед зимовкой снимаются с опор, раскладываются на слое листьев или лапника и укрываются ещё одним слоем этого же материала. В таком виде они лежат до морозов. С наступлением холода побеги дополнительно накрываются утеплительным материалом – например, полиэстером.Если остались ещё вопросы, затрагивающие способы, по которым готовим розы к зиме, видео сможет на них ответить.