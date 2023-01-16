9 продуктов, которые помогут потушить «пожар» после острой еды

Если кажется, что во рту все горит, зажуйте «пожар» маслом или запейте пивом

1. Сахар

Сахароза, содержащаяся в меде и сахаре, впитает жгучие перечные масла / Фото: biokrasota.ru

2. Молочные продукты

Чем жирнее молоко, тем лучше эффект / Фото: subscribe.ru

3. Шоколад

Молочный шоколад не сможет полностью устранить жжение, но намного облегчит страдания / Фото: tfa.org.ua

4. Хлеб

Если блюдо оказалось слишком острым, сразу же зажуйте еду хлебной корочкой / Фото: stihi.ru

5. Мороженое

Мороженое охладит пыл во рту и заморозит нервные окончания / Фото: tvoymalysh.com.ua

6. Алкоголь

Алкоголь, особенно пиво, отлично справляется и с перцем, и с васаби / Фото: disgustingmen.com

8. Фрукты

Лимон, лайм, грейпфрут, апельсин, мандарин, банан и даже авокадо помогут потушить «пожар» / Фото: thumbor.my.ua

8. Сливочное масло

Рассосите кусочек сливочного масла, чтобы нейтрализовать остроту / Фото: indiva.com

9. Томатный сок

Кислоты в составе томатного сока эффективно расщепляют перечные масла / Фото: cdn.fishki.net