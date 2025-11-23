20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения

Веками человечество возводит мосты. И все для того, чтобы они соединяли нас. Мы собрали 20 мостов и акведуков, которые смело можно назвать произведениями искусства.



Мост на водопаде Лотефоссен в Норвегии







Мост Джурджевича, Черногория







Мост Хеликс, Сингапур







Мост Александра III, Франция







Мост Курилпа, Австралия







Мост Си-о-Се Поль, Иран







Акведук Пон-дю-Гар, Франция







Мост Волны Хендерсона, Сингапур







Мост Дождя и Ветра, Китай







Мост Питон, Амстердам







Мост Риальто, Венеция







Радужный мост-фонтан Банпо, Сеул







Мост под водопадом Малтномах, США







Виадук Ландвассер, Швейцария







Ущелье Аройзе, Швейцария







Мост Лупу, Китай







Мост Хуанчжоу Бэй, Китай







Паучий мост Сан-Сити, ЮАР







Тауэрский мост, Великобритания







Мост, ведущий в церковь Лас-Лахас, Колумбия







