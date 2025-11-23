Веками человечество возводит мосты. И все для того, чтобы они соединяли нас. Мы собрали 20 мостов и акведуков, которые смело можно назвать произведениями искусства.
Мост на водопаде Лотефоссен в Норвегии
Мост Джурджевича, Черногория
Мост Хеликс, Сингапур
Мост Александра III, Франция
Мост Курилпа, Австралия
Мост Си-о-Се Поль, Иран
Акведук Пон-дю-Гар, Франция
Мост Волны Хендерсона, Сингапур
Мост Дождя и Ветра, Китай
Мост Питон, Амстердам
Мост Риальто, Венеция
Радужный мост-фонтан Банпо, Сеул
Мост под водопадом Малтномах, США
Виадук Ландвассер, Швейцария
Ущелье Аройзе, Швейцария
Мост Лупу, Китай
Мост Хуанчжоу Бэй, Китай
Паучий мост Сан-Сити, ЮАР
Тауэрский мост, Великобритания
Мост, ведущий в церковь Лас-Лахас, Колумбия
источник
20 сказочных мостов, словно ведущих в другие измерения
