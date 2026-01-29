С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алик Гумер
    "Женщина появилась не из ребра Адама: О чем говорится в библейском мифе и почему его объяснили неверн" - Написано чет...Женщина появилась...
  • Амара Карпова
    КРАСОТИЩЕ🥰5 уникальных поро...
  • Евгений Благородный
    Да, всё это мы проходили. С огнестрелов мы делали поджеги, а потом переходили  на обрезы из охотничьих ружей.15 советских разв...

8 кулинарных хитростей, чтобы прокачать свои поварские навыки за пару дней



Если знать некоторые кулинарные секреты, можно повысить свой поварской уровень за считанные недели. Novate.ru рассказывает, какие хитрости нужно взять на заметку, чтобы блюда получались изысканными и аппетитными, и готовились проще простого.

Хитрость 1: Заливайте помидоры кипятком


Сделайте крестообразные надрезы на помидорах. / Фото: m.povar.ru

Сделайте крестообразные надрезы на помидорах.
/ Фото: m.povar.ru

 

Помидоры нужны для приготовления большого количества блюд, но далеко не всегда их нужно использовать вместе с кожурой. Если в рецепте сказано, что томаты нужно предварительно очистить от кожицы, на помощь придет следующий лайфхак. Возьмите нож и сделайте на каждом помидоре крестообразный надрез. После этого положите их в миску, залейте кипятком и оставьте примерно на пять минут. Затем слейте жидкость и снимите шкурку – она поддастся без труда, и вы справитесь с задачей за пару минут.

Хитрость 2: Добавляйте в грибной суп сливочное масло


Обжаривайте грибы на сливочном масле. / Фото: food.ru

Обжаривайте грибы на сливочном масле. / Фото: food.ru


 

Осенью и зимой грибные супы становятся очень популярными. Они согревают, насыщают, да и просто делают ежедневное меню более разнообразным. Если вы хотите сделать это блюдо еще более вкусным и аппетитным, не забудьте добавить в рецепт кусочек сливочного масла. Его можно положить в сковороду, когда будете пассировать лук с морковью или когда придет время обжаривать сами грибы.

Хитрость 3: Проверяйте молоко с помощью воды


Налейте в стакан воды, а затем капните молока. / Фото: kroshkindom59.ru

Налейте в стакан воды, а затем капните молока. / Фото: kroshkindom59.ru

 

Купили в магазине молоко, но возникли сомнения в его качестве и свежести? Предлагаем провести небольшой тест, который ответит на все вопросы.
Хорошее молоко должно быть тяжелее воды, поэтому для его проверки понадобится лишь стакан. Налейте в него воды, капните немного молока и понаблюдайте за реакцией. Если капля не растекается по поверхности, значит, молоко качественное и ничем не разбавленное.

Хитрость 4: Храните яйца тупым концом вверх


Правильно храните яйца на полке. / Фото: dktr24.ru

Правильно храните яйца на полке. / Фото: dktr24.ru


 

Яйца – отличный вариант не только для завтрака. Их можно добавлять в тесто, запеканки, делать из них заливку, кляр для мяса или рыбы и пр. Продукт насыщает организм полезными витаминами, минералами, отлично утоляет голод и помогает контролировать аппетит. Чтобы вам не приходилось каждую неделю покупать новую партию, потому что старая испортилась, опытные кулинары советуют хранить яйца тупыми концами вверх. Так воздушная подушка остается целой и продукт дольше сохраняет свою свежесть.

Хитрость 5: Тщательно вытирайте посуду для теста


Вытирайте в миску, в которой будете делать тесто. / Фото: povar.ru

Вытирайте в миску, в которой будете делать тесто. / Фото: povar.ru

 

Если вы часто балуете членов семьи тортиками, пирогами, печеньем и другой выпечкой, важно запомнить простое правило. Тщательно мойте и вытирайте любую посуду, которая участвует в приготовлении теста. Особенно это касается миски, где вы смешиваете ингредиенты. Если на стенках останется вода, капля масла или жира, тогда яйца не взобьются до нужной консистенции и тесто не поднимется.

Хитрость 6: Добавляйте в белки лимонный сок


Несколько капель лимонного сока будет достаточно

Несколько капель лимонного сока будет достаточно

 

Продолжая тему выпечки, нельзя не вспомнить о белках. Многие хозяйки испытывают сложности в процессе их взбивания, поэтому важно учитывать все нюансы. Во-первых, нужно использовать свежие яйца, а не те, которые лежали две недели в холодильнике. Во-вторых, они должны быть комнатной температуры, поэтому их следует заранее достать. В-третьих, к отделенным белкам необходимо добавить щепотку соли или лимонной кислоты – она укрепит структуру и сделает их более плотными. Начинайте взбивать белки на минимальной скорости миксера, постепенно увеличивая количество оборотов.

Хиторость 7: Добавляйте в фарш холодную воду


Добавьте немного ледяной воды. / Фото: sweeties-animals.com

Добавьте немного ледяной воды. / Фото: sweeties-animals.com

 

Вкусные, сочные, нежные котлеты часто оказываются непосильной задачей для хозяек. А ведь приготовить их не так сложно, как кажется – важно лишь знать некоторые хитрости. Расскажем о самых популярных из них:

• В процессе вымешивания добавьте в фарш несколько кубиков льда или пару столовых ложек ледяной воды. Больше не нужно, иначе фарш получится слишком жидким и будет расползаться во время жарки.

• Включите в рецепт молочные продукты, например, сметану, греческий йогурт или даже измельченный творог. Так вы не только сделаете готовые котлеты сочнее, но также повысите в них содержание белка. Это особенно актуально для людей, которые занимаются спортом или следят за КБЖУ.

• Используйте вместо хлеба овощи, например, кабачок или картофель. Это уменьшит калорийность готового блюда и сделает фарш более сочным. А чтобы котлеты не разваливались во время обжарки, обязательно добавьте яйцо – оно скрепит продукты между собой.

Хитрость 8: Промывайте и обсушивайте картофель


Нарежьте картофель и хорошо промойте. / Фото: stanokmolotok.ru

Нарежьте картофель и хорошо промойте. / Фото: stanokmolotok.ru

 

В Советском Союзе одним из самых популярных блюд была жареная картошка. Ее готовили и для членов семьи, и для друзей, которые внезапно нагрянули в гости. Жарили картофель на масле или на сале и подавали вместе с консервированными овощами. Прошло время, но ничего не изменилось – блюдо остается все таким же популярным.

К сожалению, не всегда получается сделать картофель идеальным, чтобы он хорошо прожарился снаружи, но при этом остался мягким внутри. Но если использовать следующие хитрости, то все буде отлично. Во-первых, выбирайте правильный картофель. В разных сортах содержится разное количество крахмала. Для жарки идеально подходит та, где его меньше – розовая или красная. Во-вторых, после того, как вы нарезали картофель, его нужно промыть в большом количестве воды, чтобы избавиться от излишков крахмала. В-третьих, кусочки следует хорошо обсушить бумажным полотенцем. Если этого не сделать, картофель будет, скорее, тушиться, а не жариться.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram


Ссылка на первоисточник
наверх