Бытовые хитрости, которыми не поделится даже свекровь

Вряд ли среди нас найдутся хозяйки, которые не мечтают сделать свой быт хотя бы немного проще. Именно поэтому в интернете с каждым днем появляется все больше лайфхаков, призванных исполнить это желание.







Мы также не обходим эту тему стороной, и предлагает своим читательницам только проверенные и эффективные хитрости. Некоторые из них перечислены в этой статье.



1. Как замедлить прорастание картофеля?

2. Как убрать неприятный запах в холодильнике?

3. Как погладить одежду без утюга?

4. Как убрать шерсть и волосы с ковра и пола?

5. Как отмыть плиту без специальных средств?

6. Как убрать шерсть с одежды в процессе стирки?

7. Как сэкономить средство для мытья посуды?

8. Как убрать известковый налет?

9. Как не допустить коррозию металла?

Храните яблоки вместе с картофелемМногие хозяйки предпочитают покупать в магазинах именно старый картофель, так как он лучше подходит для приготовления супов, тушеных и запеченных блюд. Однако у «возрастного» корнеплода есть один большой минус – он так и норовит прорасти, особенно если надолго оставить его в теплой кладовке.Устали обрывать ростки на плодах перед каждой готовкой? Тогда просто найдите им правильного соседа. Отличный вариант – яблоки. На килограмм картофеля будет достаточно двух-трех штук. Этот лайфхак пригодится, если нужно сохранить овощ примерно на неделю. Если же вы закупили картофель в больших объемах и планируете держать его в кладовой около месяца, яблок понадобится больше, плюс их нужно будет периодически менять на новые.Чайные пакетики впитают в себя неприятный запах.Иногда источником неприятного запаха на кухне становится вовсе не раковина и не мусорное ведро, а холодильник. Если запах не исчезает даже после тщательной уборки и ревизии продуктов, стоит найти то, что «впитает» его в себя. Некоторые хозяйки рекомендуют использовать для этих целей соду, активированный уголь, кофе, мы же голосуем за безотходное производство, и советуем разложить по полкам несколько использованных чайных пакетиков. Они быстро впитают в себя все посторонние ароматы, и «атмосфера» в холодильнике станет гораздо лучше. Кстати, фруктовые и ароматизированные чаи сработают гораздо лучше. Только не забывайте периодически их менять, чтобы источником неприятного запаха не стали уже они.Приготовьте специальный спрей для разглаживания ткани.В жизни нередко случаются ситуации, когда одежду срочно надо погладить, а утюга под рукой нет, или же он сломался в самый неподходящий момент. Знакомо? Тогда берите на заметку следующую хитрость – с ней никакие складки на вещах вам будут не страшны.Итак, возьмите миску, налейте в нее 200 миллилитров воды, столовую ложку уксуса и чайную ложку бальзама или кондиционера для волос. Хорошо все перемешайте, перелейте смесь в пульверизатор для удобства и нанесите на мятую одежду. Затем аккуратно расправьте складки на влажной ткани. Как только материал высохнет, вещь будет в идеальном состоянии!На заметку: Вместо утюга также можно использовать выпрямитель для волос. Всю площадь одежды он, конечно, прогладить не сможет, но рукава, воротник, подол с мелкими заломами быстро приведет в порядок.Наклейте на веник скотч.Многие хозяйки отказываются от ковра, считая его пылесборником, а также магнитом для шерсти и волос. Но мы считаем, что этот предмет интерьера просто обязан быть в квартире, ведь он является одним из главных источников тепла и уюта. Что касается загрязнений, то от них легко избавиться, если знать маленькую хитрость. Возьмите веник и приклейте на него полоску скотча. Он соберет на себя всю шерсть и волосы, а после уборки вам останется лишь снять его и отправить в мусорное ведро.Пена для бритья поможет отмыть плиту.Быстрее всего на кухне пачкается плита. Стоит лишь забыть накрыть сковороду, где жарится мясо, крышкой, капнуть водой на раскаленное растительное масло или «проворонить» молоко, как снова приходится брать в руки тряпку. Хозяйкам, у которых сенсорная варочная панель, повезло больше – уборка такой поверхности на занимает много времени. А вот обладательницам газовых плит приходится гораздо тяжелее – приходится снимать решетку и конфорки, а затем намывать их по отдельности.Какая бы плита у вас не была, чистка пройдет гораздо быстрее и эффективнее, если применить пену для бритья. Просто используйте ее вместо привычной бытовой химии: нанесите небольшое количество на поверхность, разотрите губкой, оставьте на несколько минут, а затем смойте влажной тряпкой остатки. Пена размягчит кусочки еды, отлично справится с жиром и другими загрязнениями.Влажная салфетка соберет на себя всю шерсть.А ваши питомцы тоже линяют так, что шерсть попадает даже в самые отдаленные уголки квартиры? Это проблема всех владельцев домашних животных. Но если с пледов и ковров еще можно быстро убрать загрязнения (эффективное средство – влажная резиновая перчатка), то в случае с одеждой даже липкий ролик не всегда помогает.Если вы уже устали прятать вещи от любимых пушистиков, поробуйте в следующий раз постирать одежду вместе с влажными салфетками. Положите несколько штук в барабан, и вы удивитесь результату! В процессе стирки салфетки соберут все ворсинки на себя, и одежда станет идеально чистой.Замораживайте средство для мытья посуды в формочках для льда.Если вы думаете, что средство для посуды расходуется очень быстро, следующий лайфхак как раз для вас. Он поможет реже покупать бытовую химию, а еще сделает процесс мытья посуды более удобным и комфортным.Итак, нужно взять формочки для льда и наполнить их средством, после чего отправить на несколько часов в морозилку – важно, чтобы они полностью замерзли. Далее следует немного надрезать губку и положить внутрь замерзший кубик средства для посуды. Вот такой модифицированный «инструмент» получится. Благодаря ему не придется тратить время на то, чтобы выдавить средство на губку, к тому же, расходоваться оно будет гораздо медленнее.Протирайте сантехнику половинкой картофеля.Несмотря на все свое многообразие и эффективность, бытовую химию нельзя назвать слишком полезной. Средства не щадят воздух, имеют агрессивный состав и резкий запах. А экологичные варианты, которые не вредят здоровью, зачастую оказываются абсолютно бесполезными в решении многих вопросов уборки.Если вы хотите добиться чистоты и блеска в ванной комнате без специальных средств, тогда мы идем к вам. Рассказываем, как дешево и сердито справиться с известковым налетом. Для этого вам понадобится обычный…картофель! Да-да, вы все правильно поняли. Разрежьте его напополам и протрите загрязненные поверхности. Подождите 15-20 минут, после чего смойте крахмальные разводы губкой, смоченной в воде. От известкового налета останутся лишь воспоминания.От ржавчины спасет гигиеническая помада.К сожалению, известковый налет – далеко не единственная проблема, которая может возникнуть в ванной комнате. На металлических элементах, например, фурнитуре, часто проступает ржавчина. Если вы знаете, что коррозия может однажды «заглянуть на огонек», проведите ряд профилактических мер. В частности, нужно натереть металлические детали гигиенической помадой, которая точно найдется в вашей косметичке. В состав большинства бальзамов для губ входит вазелин – именно это вещество покроет предметы защитным слоем, которые предотвратит появлении ржавчины.