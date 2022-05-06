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Колоритные ретро-снимки из путешествия в Западную Африку 1933-1934 годах


Путешествие по неисследованным землям Африки.

Путешествие по неисследованным землям Африки.

Африка на все времена притягивала путешественников своим колоритом и загадочностью. И даже по прошествии десятилетий фотографии из Западной Африки вызывают неподдельный интерес.

1. Берег Слоновой Кости


Ритуальные танцы с фетишем.

Ритуальные танцы с фетишем.

 

2. Подъем с бивака


Африканцы после отдыха в условиях естественной природной среды.

Африканцы после отдыха в условиях естественной природной среды.

 

3. Плантация голубой агавы


Один из видов растений, получивших широкое применение в сельском хозяйстве.

Один из видов растений, получивших широкое применение в сельском хозяйстве.

 

4. Король Сонгай


Правитель государства в Западной Африке.

Правитель государства в Западной Африке.

 

5. Окраина Госи


Жильё африканцев.

Жильё африканцев.

 

6. Туари, волостной начальник


Мали, Госи.

Мали, Госи.

 

7. Шатры туарегов


Окрестности Гао вблизи Нигера.

Окрестности Гао вблизи Нигера.

 

8. У переправы


Переправа через Нигер 10 километрами ниже Гао.

Переправа через Нигер 10 километрами ниже Гао.

 

9. Автомобиль, застрявший в песке


В 80 км. к северу от Кидаль.

В 80 км. к северу от Кидаль.

 

10. Форт Кидаль


Крепость из глины.

Крепость из глины.

 

11. Форт Тесалит


Форт Тесалит находится в северо-восточной части Мали.

Форт Тесалит находится в северо-восточной части Мали.

 

12. Туарег


Житель народа группы берберов в Мали.

Житель народа группы берберов в Мали.

 

13. Пустыня к северо-востоку от Кидаль


Пустыня торжествует вперемежку с горами.

Пустыня торжествует вперемежку с горами.

 

14. Оазис Силет


Пальмы в пустыне.

Пальмы в пустыне.

 

15. Дорога на Тит Мельлен


Дорога в Марокко.

Дорога в Марокко.

 

16. Таманрассет


Город на юге Алжира, в пустыне Сахара, центр вилайета Таманрассет.

Город на юге Алжира, в пустыне Сахара, центр вилайета Таманрассет.

 

17.
Северо-восток Таманрассета


Автотрасса Хоггар, Гнейс, бесплодный горный пейзаж.

Автотрасса Хоггар, Гнейс, бесплодный горный пейзаж.

 

18. Гнейс


Коренные горные породы на северо-востоке Таманрассета.

Коренные горные породы на северо-востоке Таманрассета.

 

19. Ин-Салах


Пальмовая роща.

Пальмовая роща.

 

20. Гарнизонная площадь


Алжир, Ин-Салах.

Алжир, Ин-Салах.

 

21. Водораспределение


Самодельная дамба из камней.

Самодельная дамба из камней.

 

22. Рыночная площадь


Уставшие люди.

Уставшие люди.

 

23. Выше мелового плато


Ветра иссушают плато северного Алжира .

Ветра иссушают плато северного Алжира .

 

24. Поломка в пути


В 200 км от Ин-Салаха.

В 200 км от Ин-Салаха.

 

25. Отель «Трансатлантик»


Алжир, Эль-Голеа.

Алжир, Эль-Голеа.

 

26. Гардая


Древний город и столица Алжира.

Древний город и столица Алжира.

 

27. Мозабиты


Алжир, Гардая.

Алжир, Гардая.

 

28. Общий вид Гардая


Восточная жемчужина Алжира, находящаяся на средиземноморском побережье.

Восточная жемчужина Алжира, находящаяся на средиземноморском побережье.

 

29. Северный край Сахары, Лагуат


Лагуат расположен южнее хребта Сахарский Атлас на северной оконечности алжирской Сахары и образовался посреди цветущего оазиса.

Лагуат расположен южнее хребта Сахарский Атлас на северной оконечности алжирской Сахары и образовался посреди цветущего оазиса.

 

30. Алжир


В 25 км северо-западней Джельфа.

В 25 км северо-западней Джельфа.

 

31. Своевольный и жаркий Алжир


Самая большая и одна из наиболее развитых стран Африки.

Самая большая и одна из наиболее развитых стран Африки.

 

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Колоритные ретро-снимки из путешествия в Западную Африку 1933-1934 годах

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Колоритные ретро-снимки из путешествия в Западную Африку 1933-1934 годахПодписаться на мой Instagram
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