В Норвегии появится отель в скале с прозрачным бассейном, свисающим над пропастью

Недавно общественности Норвегии был представлен уникальный проект отеля-бутика Norwegian Cliff Hotel, который будет построен на одной из самых известных достопримечательностей страны – утесе Прейкестулен или Pulpit Rock. Самое большое удивление и восхищение концептом вызвала идея создания бассейна со стеклянным дном, который уходит далеко за пределы утеса и на высоте 604 м. свисает над бурлящими водами фьорда.
Концепт потрясающего отеля в скале с прозрачным бассейном, свисающим над пропастью (проект Hayri Atak Architectural Design Studio). | Фото: interestingengineering.com.
Уникальный проект строительства нового отеля-бутика в Норвегии представили архитекторы турецкой дизайн-студии Hayri Atak Architectural Design Studio. Мало того, что это необычное сооружение планируют встроить в скалу самого известного утеса Preikestolen, который уже не одно десятилетие считается главной достопримечательностью страны, так и полностью стеклянный бассейн будет свисать над 604-метровой пропастью.
Прейкестулен - это один из самых популярных утесов в Норвегии с квадратной плоской вершиной (Preikestolen). | Фото: putidorogi-nn.ru.
Познавательно: Название утеса Preikestolen (Прейкестулен) имеет несколько значений, в народе его называют «Кафедра проповедника» или «Скала-кафедра». Это гигантская скала, нависающая над водами Люсефьорда (Lysefjorden) на высоте 604 метра. Главной особенностью этого необычного утеса стала его вершина, которая имеет практически идеально плоскую поверхность площадью 25 на 25 м. Благодаря завораживающему ландшафту, открывающемуся с такой головокружительной высоты, уникальная ровная смотровая площадка как магнитом притягивает туристов.
Бутик-отель будет встроен в отвесную скалу утеса Preikestolen (концепт Norwegian Cliff Hotel). | Фото: interestingengineering.com.
Поскольку сам утес является природной достопримечательностью Норвегии, это значит, доступ к нему не может быть закрыт, поэтому на его ровной платформе планируют обустроить смотровую площадку под открытым небом. Как стало известно редакции Novate.Ru, так называемые этажи встроят ниже этой площадки, углубляясь внутрь скальной породы утеса, и каждый из них будет иметь большую террасу, что позволит гостям отеля в полной мере насладиться невероятной красотой окружающей природы и самим фьордом, над водами которого и будет построен отель.
Вход в фешенебельный отель планируют сделать на смотровой площадке (концепт Norwegian Cliff Hotel). | Фото: propertydesign.pl.
Но и это еще не все безумства, которые придумали архитекторы: на самом нижнем этаже планируют сделать узкий длинный бассейн с прозрачным дном и открытую зону отдыха с шезлонгами, столиками и удобными креслами. Причем вся эта невероятная конструкция будет выдвинута на много метров вперед и подвешена на стальных тросах над пропастью глубиной практически 600 метров.
На нижнем уровне спроектировали длинный, узкий бассейн, выступающий из скалы, и зона отдыха (концепт Norwegian Cliff Hotel). | Фото: kordon.org.ua.
Учитывая такое месторасположение бассейна, купание в нем будет доступно только любителям экстрима или людям с очень крепкими нервами, ведь прозрачный пол над бурлящим Люсефьордом станет жутким испытанием для многих постояльцев. Конечно же, глубоко проникнуть в породу не удастся, да и никто не разрешит это сделать в целях безопасности строения и сохранности самого утеса, поэтому и количество столь экзотических номеров будет ограничено.
Плавая в таком бассейне, постояльцы смогут испытать на прочность свою нервную систему (концепт Norwegian Cliff Hotel). | Фото: propertydesign.pl.
Проектом предусмотрено всего 9 элитных апартаментов для гостей отеля, большой холл, где будет расположен ресепшн, а также ресторанный зал и общая зона отдыха. Изначально архитекторы планировали только сделать бассейн, но в процессе разработки концепции они пошли дальше, ведь эти восхитительные места никого не могут оставить равнодушными. После презентации концепта и бурного обсуждения появились слухи, что этот проект с безумным дизайном бассейна может никогда не воплотиться в жизнь из-за ценности самого утеса, который считается природным достоянием.
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