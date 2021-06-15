В Норвегии появится отель в скале с прозрачным бассейном, свисающим над пропастью

Концепт потрясающего отеля в скале с прозрачным бассейном, свисающим над пропастью (проект Hayri Atak Architectural Design Studio). | Фото: interestingengineering.com.

Прейкестулен - это один из самых популярных утесов в Норвегии с квадратной плоской вершиной (Preikestolen). | Фото: putidorogi-nn.ru.

Бутик-отель будет встроен в отвесную скалу утеса Preikestolen (концепт Norwegian Cliff Hotel). | Фото: interestingengineering.com.

Вход в фешенебельный отель планируют сделать на смотровой площадке (концепт Norwegian Cliff Hotel). | Фото: propertydesign.pl.

На нижнем уровне спроектировали длинный, узкий бассейн, выступающий из скалы, и зона отдыха (концепт Norwegian Cliff Hotel). | Фото: kordon.org.ua.

Плавая в таком бассейне, постояльцы смогут испытать на прочность свою нервную систему (концепт Norwegian Cliff Hotel). | Фото: propertydesign.pl.