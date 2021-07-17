Необычные пляжи с черным песком

Пляжи с черным песком можно назвать настоящим чудом природы, ведь выглядят они довольно необычно и непривычно. Зачастую черный цвет песка обусловлен лавой, опускающейся в воду при извержении вулкана. В воде лава остывает и распадается на мелкие частицы, которые и становятся впоследствии мелким песком.











1. Пролив Принца Вильгельма, Аляска







2. Пололу Валей Бич, Гавайи





3. Пляж Кехена, Гавайи





4. Пляж Каиму, Гавайи





5. Лост Кост, Калифорния





6. Айленд Блэк Бич





7. Пляж Онеули, Мауи





8. Пляж Хонокалани, Мауи





9. Пляж Вайянапанапа, Мауи





10. Пляж Пуналуу, Гавайи





11. Какалина Манас, Гавайи





12. Город Хило, Гавайи





13. Европа





14. Коста-Рика





15. Пляж Вик, Исландия



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