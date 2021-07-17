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Необычные пляжи с черным песком

Пляжи с черным песком можно назвать настоящим чудом природы, ведь выглядят они довольно необычно и непривычно. Зачастую черный цвет песка обусловлен лавой, опускающейся в воду при извержении вулкана. В воде лава остывает и распадается на мелкие частицы, которые и становятся впоследствии мелким песком.

Необычные пляжи с черным песком


Необычные пляжи с черным песком
1. Пролив Принца Вильгельма, Аляска

Необычные пляжи с черным песком

2. Пололу Валей Бич, Гавайи

Необычные пляжи с черным песком
3. Пляж Кехена, Гавайи

Необычные пляжи с черным песком
4. Пляж Каиму, Гавайи

Необычные пляжи с черным песком
5. Лост Кост, Калифорния

Необычные пляжи с черным песком
6. Айленд Блэк Бич

Необычные пляжи с черным песком
7. Пляж Онеули, Мауи

Необычные пляжи с черным песком
8. Пляж Хонокалани, Мауи

Необычные пляжи с черным песком
9. Пляж Вайянапанапа, Мауи

Необычные пляжи с черным песком
10. Пляж Пуналуу, Гавайи

Необычные пляжи с черным песком
11. Какалина Манас, Гавайи

Необычные пляжи с черным песком
12. Город Хило, Гавайи

Необычные пляжи с черным песком
13. Европа

Необычные пляжи с черным песком
14. Коста-Рика

Необычные пляжи с черным песком
15. Пляж Вик, Исландия

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