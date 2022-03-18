Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Все модницы обратили внимание на такую незаменимую вещь. Молодые девушки также оценили его практичность.

Поэтому в статье речь пойдет об изготовлении модного аксессуара своими руками.

Вязание палантина спицами

Красивая, удобная вещь представляет собой довольно большой в длину и ширину шарф, который можно плести разными методами. Он выглядит как обычный прямоугольник, используется на плечах наподобие накидки, на голове вместо платка, на шее превращается в шарф.

Изготовленные из тонкой пряжи высокого качества палантины выглядят ажурно и легко войдут в вечерний ансамбль, смогут сочетаться со строгим платьем при посещении театра, оперы, светского раута.

Перед началом вязания нужно позаботиться о пряже, достаточной для изготовления прямоугольного полотна. Можно придать и треугольную форму, но тогда получится шаль.