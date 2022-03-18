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Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Все модницы обратили внимание на такую незаменимую вещь. Молодые девушки также оценили его практичность. 

Поэтому в статье речь пойдет об изготовлении модного аксессуара своими руками.

Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Вязание палантина спицами

Красивая, удобная вещь представляет собой довольно большой в длину и ширину шарф, который можно плести разными методами. Он выглядит как обычный прямоугольник, используется на плечах наподобие накидки, на голове вместо платка, на шее превращается в шарф.

Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Изготовленные из тонкой пряжи высокого качества палантины выглядят ажурно и легко войдут в вечерний ансамбль, смогут сочетаться со строгим платьем при посещении театра, оперы, светского раута.

Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Перед началом вязания нужно позаботиться о пряже, достаточной для изготовления прямоугольного полотна. Можно придать и треугольную форму, но тогда получится шаль.

Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Разновидности палантина:

  • Мохеровый или шерстяной. Получается плотный палантин, сохраняющий тепло. При выборе ниток нужно ориентироваться на толщину – 300 м на 100 г. Хорошо подойдут узоры косичка, «рис, «шахматка». Вязанные спицами жаккарды не очень хороши – будут слишком заметны.
  • Из ангоры или тонкого мохера. Для их вязания потребуются нитки толщиной 500 м на 100 г, вывязать желательно ажурные орнаменты.
  • Из мохера итальянского производства, состоящего на 70 % из натуральной шерсти и 25 % акрила. Нитки из Турции уступают ему – в ней на 25 % больше искусственной пряжи, что неизбежно приведет к образованию комочков.
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Палантин для разных случаев:

  • Легкий, но плотный шарф используйте летом в прохладные дни. Он пригодится и в морской поездке в ветреное время. Для вязания такой вещи лучше подойдет тонкая пряжа из хлопка.
  • Воздушный палантин с ажурным узором отлично смотрится с вечерним нарядом. Нитки из шелка, вискозы сделают накидку красивой, блестящей, особенно если она аккуратно связана.
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

После окончания вязания палантин нужно оформить: по краям сделать кайму, провязав ее спицами или крючком.

Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Вязание накидки крючком

При таком виде работы воспользуйтесь советами:

  1. Первым делом обзавестись крючком и приготовить пряжу. Следующий шаг – выбрать модель. В любом случае работа начнется с расчета петель: провязать облюбованный узор 10Х10 см.
  2. Образец создавать из трех нитей, достигнув нужного размера, сосчитать число получившихся петель.
  3. Определиться со схемой, узором, пряжей.
  4. При желании сочетать разные рисунки придется приготовить отдельные образцы по каждому и путем соединения заранее понять их сочетаемость друг с другом.
  5. Сделав все перечисленные действия, можно начать работу.
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Руно

Хорош осенней и зимней порой своей теплотой. Отличный палантин прямоугольным полотном 45х150 см. Следует приобрести материал двух цветов из натуральной шерсти и нейлона – соотношение 70 и 25 %.

Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Пошаговые действия:

  1. Начать с цвета, составляющего основу, набором 95 петелек.
  2. Первые 4 ряда вязать гладью.
  3. 1-8 ряды содержат добавление на 3 петли, из которых выводите 15. Накид, 2 петли с наклоном вправо и так трижды.
  4. 5 лицевых выводить за заднюю стенку, повторяя 3 раза. Опять добавочная, как раньше.
  5. 8 рядов по схеме: добавочная на 3 петли, накид, 2 петли с правым уклоном – все проделать трижды.
  6. Накид, 3 лицевые вместе за заднюю стенку, накид провязывается, 2 петли с левым уклоном – тройной повтор. Заканчивается работа накидом и добавочной петлей.
  7. До конца работы повторяется связанная схема.
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Трансформер

  1. Работа начинается с вязания ворота обычной резинкой желаемой ширины. Лучший способ – по четыре лицевых и изнаночных.
  2. Наращивание полотна в виде обычного шарфа, прибавляя по кромкам ниточку (она понадобится при создании края).
  3. Резинка связывается с центром. Цвета пряжи можно выбирать одного или нескольких оттенков на свой вкус.
  4. Узор по своему желанию. Пятимиллиметровые спицы, пряжа из толстой шерсти.
  5. Обновка накидывается на плечи с заведенными за спину краями., закалывается брошью или украшается декоративной пуговицей.
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Накидка руками новичков

Если воспользоваться данным ниже описанием, работа пойдет легко:

  1. 1-й ряд лицевыми;
  2. 2-й - по узору;
  3. 3-й: 2 петли вместе, сделать накид и далее весь ряд;
  4. 4-й ряд – как лежат,
  5. дальше повторяются 2-й и 3-й ряды.
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Создание красивой вещи крючком

Понадобится 700 г ниток, из которых изготовить две боковые и 3 мотива. Из них получится палантин нормальной длины. Этапы работы:

  • 1-й ряд вязать 2 столбиками без накида;
  • 2-й ряд – 3 столбика провязаны в 1 из уже сделанных;
  • 1 столбик, воздушная петелька, переход в следующий ряд;
  • Заняться кружками и овалами, бридами.
  • Тесьму связать с изготовленными узорами, все куски соединить, прогладить паровым утюгом.
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Ажурные накидки на спицах

Для их украшения подойдут узоры:

Изящная улитка хороша из пряжи ярких тонов. Хотя процесс долгий и требует усилий, получившаяся вещь выглядит изумительно.

Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Сочетание голубого, розового, желтого цветов идеально подходит для малины. Украшение краев рисунком с применением спиц большого диаметра придаст изделию изысканный вид.

Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Основательное, удивительное по красоте изделие получится при вывязывании ажурной сеточки. Создать узор довольно просто, но потребуется внимательность.

Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Можно обратиться к узорам с клетками и листьями, жгутами, ромбами, жаккардам, паутинке.

Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Пополнив свой гардероб хотя бы одним палантином, выполненным своими руками и на свой вкус, вы, во-первых, долгое время будете наслаждаться результатом своего труда, во-вторых, новая вещь принесет реальную пользу и будет вызывать восхищение окружающих.

Схемы для вязания палантина

Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

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