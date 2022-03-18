Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание

Все модницы обратили внимание на такую незаменимую вещь. Молодые девушки также оценили его практичность.
Поэтому в статье речь пойдет об изготовлении модного аксессуара своими руками.
Вязание палантина спицами
Красивая, удобная вещь представляет собой довольно большой в длину и ширину шарф, который можно плести разными методами. Он выглядит как обычный прямоугольник, используется на плечах наподобие накидки, на голове вместо платка, на шее превращается в шарф.
Изготовленные из тонкой пряжи высокого качества палантины выглядят ажурно и легко войдут в вечерний ансамбль, смогут сочетаться со строгим платьем при посещении театра, оперы, светского раута.
Перед началом вязания нужно позаботиться о пряже, достаточной для изготовления прямоугольного полотна. Можно придать и треугольную форму, но тогда получится шаль.
Разновидности палантина:
- Мохеровый или шерстяной. Получается плотный палантин, сохраняющий тепло. При выборе ниток нужно ориентироваться на толщину – 300 м на 100 г. Хорошо подойдут узоры косичка, «рис, «шахматка». Вязанные спицами жаккарды не очень хороши – будут слишком заметны.
- Из ангоры или тонкого мохера. Для их вязания потребуются нитки толщиной 500 м на 100 г, вывязать желательно ажурные орнаменты.
- Из мохера итальянского производства, состоящего на 70 % из натуральной шерсти и 25 % акрила. Нитки из Турции уступают ему – в ней на 25 % больше искусственной пряжи, что неизбежно приведет к образованию комочков.
Палантин для разных случаев:
- Легкий, но плотный шарф используйте летом в прохладные дни. Он пригодится и в морской поездке в ветреное время. Для вязания такой вещи лучше подойдет тонкая пряжа из хлопка.
- Воздушный палантин с ажурным узором отлично смотрится с вечерним нарядом. Нитки из шелка, вискозы сделают накидку красивой, блестящей, особенно если она аккуратно связана.
После окончания вязания палантин нужно оформить: по краям сделать кайму, провязав ее спицами или крючком.
Вязание накидки крючком
При таком виде работы воспользуйтесь советами:
- Первым делом обзавестись крючком и приготовить пряжу. Следующий шаг – выбрать модель. В любом случае работа начнется с расчета петель: провязать облюбованный узор 10Х10 см.
- Образец создавать из трех нитей, достигнув нужного размера, сосчитать число получившихся петель.
- Определиться со схемой, узором, пряжей.
- При желании сочетать разные рисунки придется приготовить отдельные образцы по каждому и путем соединения заранее понять их сочетаемость друг с другом.
- Сделав все перечисленные действия, можно начать работу.
Руно
Хорош осенней и зимней порой своей теплотой. Отличный палантин прямоугольным полотном 45х150 см. Следует приобрести материал двух цветов из натуральной шерсти и нейлона – соотношение 70 и 25 %.
Пошаговые действия:
- Начать с цвета, составляющего основу, набором 95 петелек.
- Первые 4 ряда вязать гладью.
- 1-8 ряды содержат добавление на 3 петли, из которых выводите 15. Накид, 2 петли с наклоном вправо и так трижды.
- 5 лицевых выводить за заднюю стенку, повторяя 3 раза. Опять добавочная, как раньше.
- 8 рядов по схеме: добавочная на 3 петли, накид, 2 петли с правым уклоном – все проделать трижды.
- Накид, 3 лицевые вместе за заднюю стенку, накид провязывается, 2 петли с левым уклоном – тройной повтор. Заканчивается работа накидом и добавочной петлей.
- До конца работы повторяется связанная схема.
Трансформер
- Работа начинается с вязания ворота обычной резинкой желаемой ширины. Лучший способ – по четыре лицевых и изнаночных.
- Наращивание полотна в виде обычного шарфа, прибавляя по кромкам ниточку (она понадобится при создании края).
- Резинка связывается с центром. Цвета пряжи можно выбирать одного или нескольких оттенков на свой вкус.
- Узор по своему желанию. Пятимиллиметровые спицы, пряжа из толстой шерсти.
- Обновка накидывается на плечи с заведенными за спину краями., закалывается брошью или украшается декоративной пуговицей.
Накидка руками новичков
Если воспользоваться данным ниже описанием, работа пойдет легко:
- 1-й ряд лицевыми;
- 2-й - по узору;
- 3-й: 2 петли вместе, сделать накид и далее весь ряд;
- 4-й ряд – как лежат,
- дальше повторяются 2-й и 3-й ряды.
Создание красивой вещи крючком
Понадобится 700 г ниток, из которых изготовить две боковые и 3 мотива. Из них получится палантин нормальной длины. Этапы работы:
- 1-й ряд вязать 2 столбиками без накида;
- 2-й ряд – 3 столбика провязаны в 1 из уже сделанных;
- 1 столбик, воздушная петелька, переход в следующий ряд;
- Заняться кружками и овалами, бридами.
- Тесьму связать с изготовленными узорами, все куски соединить, прогладить паровым утюгом.
Ажурные накидки на спицах
Для их украшения подойдут узоры:
Изящная улитка хороша из пряжи ярких тонов. Хотя процесс долгий и требует усилий, получившаяся вещь выглядит изумительно.
Сочетание голубого, розового, желтого цветов идеально подходит для малины. Украшение краев рисунком с применением спиц большого диаметра придаст изделию изысканный вид.
Основательное, удивительное по красоте изделие получится при вывязывании ажурной сеточки. Создать узор довольно просто, но потребуется внимательность.
Можно обратиться к узорам с клетками и листьями, жгутами, ромбами, жаккардам, паутинке.
Пополнив свой гардероб хотя бы одним палантином, выполненным своими руками и на свой вкус, вы, во-первых, долгое время будете наслаждаться результатом своего труда, во-вторых, новая вещь принесет реальную пользу и будет вызывать восхищение окружающих.
Схемы для вязания палантина
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