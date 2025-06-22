15 итальянских актрис, которые достойны восхищения

Можно за многое любить итальянский кинематограф, но главной его достопримечательностью были и остаются актрисы. Эти яркие, неповторимые женщины, покорившие сердца миллионов людей, стали непреходящим эталоном красоты и женственности.



1. Софи Лорен (София Виллани Шиколоне) Одна из самых знаменитых и любимых актрис современности, признанный секс-символ XX века, объект страстного вожделения сотен миллионов мужчин и предмет жгучей зависти абсолютного большинства женщин.

В этом году этой вечной диве итальянского кинематографа исполнилось 83 года . Софи Лорен всегда на первом месте, говорим ли мы о женской красоте или таланте.2. Моника Беллуччи (Моника Анна Мария Беллуччи) Беллуччи начинала свою карьеру в модельном бизнесе. Но с 1990 года стала сниматься в фильмах. Мировую славу ей принесла роль невесты вампира в картине «Дракула». А за фильм «Квартира» Моника получила премию «Сезар». Во время съемок этой картины она познакомилась со своим будущим мужем Венсаном Касселем, от которого родила впоследствии двух дочерей.3. Орнелла Мути (Франческа Романа Ривелли) Орнелла Мути — эталон женской красоты. Начала сниматься с 15 лет. Известна по фильмам «Укрощение строптивого», «Флэш Гордон», «Самая красивая жена» . Орнелла даже снялась в советском кино «Жизнь прекрасна» у режиссера Чухрая. Была замужем дважды, мать троих детей. В одном из интервью Орнелла сказала, что после завершения съемок она остается наедине с самой собой и той женщиной, которой еще вчера «отдавала» свое лицо, нервы, слезы и улыбку. 4. Джина Лоллобриджида Джина Лоллобриджида — яркий пример средиземноморской красоты, горячая, дикая и страстная. Удивительно женственная фигура и прекрасные актерские способности сделали ее звездой международного масштаба по прозвищу Итальянский Вулкан.Джина стала известна на весь мир благодаря потрясающей игре в таких картинах, как «Фанфан-тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери». За свои достижения была награждена почетным орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой». Была замужем один раз, брак продлился 19 лет. 5. Пьер Анджели (Анна Мария Пьеранджели) Итальянская актриса, сестра-близнец актрисы Марисы Паван. За всю свою недолгую жизнь Пьер Анджели сыграла 33 роли в кино . Уже после первых ролей она стала получать самые высокие оценки кинокритиков, которые сравнивали ее красоту и талант с талантом и красотой Греты Гарбо. 6. Изабелла Росселлини (Изабелла Фьорелла Элеттра Джованна Росселлини) Эта киноактриса и модель известна своей чарующей красотой. Стала успешной как в кинематографе, так и в модельном бизнесе. Самые известные ее работы: «Синий бархат», «Наполеон», «Одиссея». В начале 90-х Изабелла была эталоном процветания женщины «за сорок». Помимо своей актерской карьеры, Изабелла пишет книги и является лицом известной косметической фирмы. Первый муж актрисы — режиссер Мартин Скорсезе.7. Азия Ардженто (Азия Ария Анна Мария Виттория Роза Ардженто) Итальянская актриса, кинорежиссер, сценарист, писатель и певица — эта женщина более чем многогранна. Азия — дочь уважаемого итальянского режиссера Дарио Ардженто, что лишний раз доказывает , что актерский талант передается по наследству. Сегодня она одна из самых востребованных актрис в итальянском и европейском кино. 8. Алида Валли Самая яркая звезда послевоенного итальянского кинематографа, Алида Валли снялась в фильмах почти всех великих итальянских режиссеров: Висконти, Бертолуччи, Пазолини, Ардженто, Антониони. Каждая ее роль стала классикой итальянского кинематографа. Зрителей поражало выразительное и яркое лицо актрисы. Она стала популярна благодаря ролям в картинах «Мы, живые», «Чувства», «Глаза без лица». Ее партнером по фильмам был Ален Делон. Умерла в возрасте 84 лет.9. Франческа Бертини Звезда немого кино, где она сыграла более 100 ролей, но успела посниматься и в звуковых фильмах, в том числе и в знаменитом «Двадцатом веке» Бертолуччи. Ее можно назвать первой кинозвездой мирового масштаба. Она снималась недолго, около 10 лет, но за это время стала настоящей Дивой киноиндустрии . Известные фильмы: «Ассунта Спина», «История Пьеро». Ее супругом был Альфред Картье, а прожила Франческа почти 100 лет.10. Клаудия Кардинале (Клод Жозефин Роз Кардинале) Итальянская актриса, родилась в Тунисе. Она снялась более чем в ста картинах, наиболее известные из которых «Не гони волну», «Розовая пантера», «Иисус из Назарета». Была удостоена ордена Почетного легиона. 11. Марина Берти (Елена Морин Бертолини) Марина дебютировала в кино в 1941 году и за свою карьеру сыграла около сотни ролей в фильмах и сериалах. Очень красивая актриса, она добилась популярности благодаря ролям в исторических фильмах «Камо грядеши» и «Бен-Гур». Сегодня ее знает каждый поклонник классического итальянского кино.12. Анна Маньяни Анна дебютировала в кино в 1928 году. Ее заслуженно можно назвать одной из величайших итальянских актрис. Драматург Теннесси Уильямс написал для нее пьесу «Татуированная роза». За фильм по этой пьесе она получила «Оскар» и «Золотой глобус». Также у нее есть главные призы Венецианского и Берлинского кинофестивалей за лучшую женскую роль. На Голливудской аллее звезд есть звезда ее имени. Первая итальянская актриса, которая получила премию «Оскар». Всемирную славу она приобрела благодаря картинам известного режиссера Роберто Росселлини — «Рим, открытый город», «Любовь». 13. Джульетта Мазина Начала свою карьеру в фильме «Без жалости», где гениально сыграла роль простодушной проститутки. За этот дебют актриса получила премию «Серебряная лента ». Ее мужем был знаменитый режиссер Федерико Феллини. Их роман можно назвать любовью до гроба. Джульетта пережила своего супруга всего на несколько месяцев. 14. Стефания Сандрелли Звезда культовых фильмов Бернардо Бертолуччи «Конформист» и «Двадцатый век», Стефания начала актерскую карьеру как просто красивая девушка, но в середине карьеры сыграла в откровенном фильме Тинто Брасса «Ключ» и смогла стать очень серьезной актрисой. Не худышка, но точеная, как статуэтка, она и сейчас дивной красоты женщина. А с 60-х по 90-е была настоящей секс-бомбой. Чувственность всегда сочеталась в Стефании Сандрелли с детской невинностью и кошачьей грацией.15. Катерина Мурино Восходящая звезда Катерина начала свою карьеру в качестве модели в Милане, а потом попала на телевидение. Известность ей принесла главная роль во французской комедии «Корсиканец», где она снялась вместе с французом Жаном Рено. А несколько лет спустя, в 2006 году, Катерина стала девушкой Бонда в фильме « Казино “Рояль”». На сегодняшний день снялась почти в трех десятках кинокартин и более десятка телевизионных фильмов, среди которых есть итальянские, французские и американские проекты.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: