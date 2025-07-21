Современный и практичный дом в стиле барнхаус, построенный из 3-х грузовых контейнеров

Из трех грузовых контейнеров построили современный и практичный жилой дом в стиле барнхаус.

Планировка дома из трех 40-футовых грузовых контейнеров. | Фото: livinginacontainer.com.

Выступающий козырек позволил обустроить уютную зону отдыха у дровяного камина.

В гостиной контейнерного дома идеально сочетается стиль и комфорт.

Объединенное пространство позволило создать просторную кухню-столовую. | Фото: livinginacontainer.com.

Вполне современная кухня вдохновит на кулинарные эксперименты не только хозяйку. | Фото: © Architect TVD.

В контейнерном доме обустроили три спальных комнаты с рабочими зонами. | Фото: youtube.com.

Минималистичный интерьер спальных комнат компенсируется прекрасными видами из окна.

Даже из трех контейнеров можно создать уютный домик, где у каждого будет собственная спальня. | Фото: © Architect TVD.

Элегантная ванная комната порадует приятной обстановкой и видами из окна, что само по себе уже роскошь . | Фото: livinginacontainer.com.

В ванной комнате контейнерного дома нашлось место для размещения стиральной машины и сушилки. | Фото: youtube.com.