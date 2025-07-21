Современный и практичный дом в стиле барнхаус, построенный из 3-х грузовых контейнеров

В динамичной сфере развития альтернативного жилья контейнерные дома давно стали ассоциироваться с экономичностью, инновациями и устойчивостью. При этом их дизайн не перестает удивлять изобретательностью архитекторов, создающих захватывающие композиции, не лишенные практичности и максимальной функциональности.
Из трех грузовых контейнеров построили современный и практичный жилой дом в стиле барнхаус.
Альтернативные виды жилищ в последнее время становятся популярным трендом среди тех, кто привык просчитывать все выгоды без привязки к мнению о социальном статусе, который требуется поддерживать на должном уровне. Хотя встречаются и такие проекты, которые не уронят престиж, а как раз наоборот, подчеркнут новаторскую жилку и хороший вкус хозяина, даже несмотря на то, что контейнерные дома, например, частенько называют «консервными банками для бедноты». На страницах Novate.ru мы не раз рассказывали об интересных концептах и реализованных проектах, которые лишний раз доказывают, что контейнерная архитектура давно стала символом современного подхода, инноваций и устойчивого дизайна.
Планировка дома из трех 40-футовых грузовых контейнеров. | Фото: livinginacontainer.com.
Взять, к примеру, замечательный проект контейнерного дома с 3 спальнями, который по праву можно считать чудом архитектурной изобретательности и современного подхода к альтернативному строительству.40-футовых грузовых контейнера, которые установили параллельно друг другу, объединив их так, чтобы образовалась просторная обитель. Занимаясь оформлением внутреннего пространства, авторы проекта решили отойти от стереотипа замкнутых пространств, по сути, тары, предназначенной для перевозки грузов, которая никак большими габаритами похвастаться не могла.
Выступающий козырек позволил обустроить уютную зону отдыха у дровяного камина.
Примечательно: Контейнеры – это самонесущие конструкции, для установки которых не требуется создание масштабного и основательного фундамента. В зависимости от местности, климатических условий или пожеланий владельцев, контейнерные дома можно установить на сваи, залить скромный ленточный фундамент или забетонировать площадку. Грандиозных работ на этом этапе строительства получится у владельцев всегда избежать, равно как и снизить стоимость работ.
В гостиной контейнерного дома идеально сочетается стиль и комфорт.
Стоит отметить, что сэкономить легко и на оформлении фасада получившегося строения, который попросту можно оставить как есть, обновив и покрасив металл. Именно по этому пути пошли владельцы дома, которые решили оставить индустриальный стиль, подобрав цвет экстерьера так, что издалека кажется, будто это деревянный дом, построенный в стиле барнхаус (barnhouse – в переводе означает «амбарный дом», предусматривает микс минимализма, деревенского направления и лофта). Только этот уж точно не боится ни воды, ни надоедливых насекомых, то и дело норовящих забуриться в древесину.
Объединенное пространство позволило создать просторную кухню-столовую. | Фото: livinginacontainer.com.
Вполне современная кухня вдохновит на кулинарные эксперименты не только хозяйку. | Фото: © Architect TVD.
Впечатление деревянного дома поддерживается и формой крыши (редко, когда контейнерные дома покрывают высокой двускатной крышей с большим козырьком), и подбивкой выходящего за структуру дома козырька, образующего уютную террасу перед входом, и созданием видимости массивных опорных конструкций, поддерживающих структуру здания. Ну и, конечно же, щедрое остекление фасадной части дома, где помимо больших окон установлены еще и трехстворчатые стеклянные двери. Атмосферу теплого и уютного убежища поддерживает массивный каменный камин, являющийся центром отдыха на свежем воздухе, который просто идеально сочетается с живописным окружением дома.
В контейнерном доме обустроили три спальных комнаты с рабочими зонами. | Фото: youtube.com.
Если говорить об оформлении интерьера, то внутреннее пространство излучает домашний уют, предлагая расслабляющую атмосферу и уединение. Этому способствует комплексная планировка, демонстрирующая разумное использование пространства, гарантируя, что каждая жилая зона перетекает в следующую, сохраняя при этом четкие границы. Такая оптимизация идеально подходит для обустройства жилого пространства, где найдется место и для семейного общения, и для уединения каждого домочадца.
Минималистичный интерьер спальных комнат компенсируется прекрасными видами из окна.
Гостиная является ядром общего пространства для отдыха в кругу семьи и местом, где можно посмотреть телевизор или почитать книгу. А вот пообщаться более приятно за обеденным столом в зоне столовой, которая находится рядом с кухней. Кухня же оформлена в винтажном стиле, где отдали предпочтение деревянным поверхностям, которые гармонируют и с общим дизайном, и с ярким холодильником. Помимо грамотно подобранной мебели на кухне имеется современная бытовая техника, которая поощряет кулинарные исследования домочадцев.
Даже из трех контейнеров можно создать уютный домик, где у каждого будет собственная спальня. | Фото: © Architect TVD.
Более личными пространствами являются три спальни, каждая из которых представляет собой уютный оазис с большими окнами, привносящими безмятежность, обилие света и открывающие виды на живописный пейзаж. Если говорить о выборе стиля оформления, то в спальных комнатах преобладает простота и изысканность, которую можно заметить и в успокаивающей цветовой палитре, и со вкусом выбранной мебели, и в элегантных аксессуарах, светильниках, текстиле.
Элегантная ванная комната порадует приятной обстановкой и видами из окна, что само по себе уже роскошь. | Фото: livinginacontainer.com.
В ванной комнате контейнерного дома нашлось место для размещения стиральной машины и сушилки. | Фото: youtube.com.
Учитывая, что площадь контейнерного дома не превышает 65 квадратных метров, в нем обустроили одну ванную комнату, которая может похвастаться современным дизайном, белоснежной ромбовидной плиткой, изогнутой ванной с функциями гидромассажа, эффектными деревянными акцентами и светильниками, отражающие последние тенденции в дизайне интерьера. Помимо необходимого сантехнического оборудования и систем хранения в ванной выделили уголок под обустройство прачечной зоны с полноценной стиральной машиной и сушилкой.
В общем же стоит отметить, что контейнерный дом привлекает внимание не только оригинальной эстетикой, но и функциональной универсальностью, которые лишний раз доказывают, что с правильным подходом к рациональному планированию, инновациям, оптимизации пространства даже самые непритязательные материалы могут быть преобразованы в роскошный и экологически чистый дом, пригодный как для загородного отдыха, так и для круглогодичного проживания.
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