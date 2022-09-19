Пугающая история косметики

Красота «требовала жертв» на протяжении всей истории человечества, причём иногда болью и страданиями не ограничивалась, и дело заканчивалось смертью красавицы.



Еще за 10 тысяч лет до н.э. люди пользовались косметикой, которая содержала все виды токсинов, в том числе свинец, ртуть и мышьяк. Запрет на такого рода косметику в некоторых странах начали вводить к середине 20-го века. Давайте узнаем, что же за жуткие способы использовали люди, чтобы стать красивее:



Смазка для особых случаев (масла и бальзамы для праздников)

Свинцовый карандаш для глаз

Черные зубы и белые лица

Свинцовые белила для лица

Маска молодости

Жирные волосы

Антивозрастной крем

Убийца ресниц

Ртутная мазь от веснушек