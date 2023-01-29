С нами не соскучишься!

8 259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    😱10 сексуальных фе...
  • Юна
    Скучно у них.... только и остаётся работать по 18 часов...25 по-настоящему ...
  • Oleg Stulov
    А где брокеры покупают зелёный кофе, если его собирают покрасневшим?Как устроено прои...

Применение гвоздики в быту

Воспользуйтесь лайфхаком для дома, в котором вам понадобится столовый уксус и гвоздика! Это очень просто, но весьма эффективно.

Применение гвоздики в быту

В пульверизатор налейте 1 стакан столового уксуса и добавьте 3 ч. л. гвоздики. Оставьте на пару часов.

Применение гвоздики в быту

Получившимся настоем можно обрызгать растения, где водятся мошки, а также обрызгать шторы и окна, где бывают комары. Также таким раствором можно обработать места, где появляются другие насекомые и даже тараканы.

Применение гвоздики в быту
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
применениеГвоздика

Картина дня

наверх