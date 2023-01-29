Применение гвоздики в быту

Воспользуйтесь лайфхаком для дома, в котором вам понадобится столовый уксус и гвоздика! Это очень просто, но весьма эффективно.







В пульверизатор налейте 1 стакан столового уксуса и добавьте 3 ч. л. гвоздики. Оставьте на пару часов.







Получившимся настоем можно обрызгать растения, где водятся мошки, а также обрызгать шторы и окна, где бывают комары. Также таким раствором можно обработать места, где появляются другие насекомые и даже тараканы.





Читать далее →