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Дуэт художников создаёт мрачноватые граффити о насущных проблемах человечества


Повелительница зверей. Автор: Herakut.

Повелительница зверей. Автор: Herakut.

Современное искусство не стоит на месте и творческий дуэт Herakut этому явное доказательство. Пара художников из Германии, объединивших свои усилия, создают невообразимые шедевры в самых разных направлениях. Не ограничивая себя одними лишь рисунками, они демонстрируют миру потрясающий стрит-арт, скульптуры и даже фотографии, глядя на которые теряешь дар речи.


Двое художников начали творить вместе в момент, когда осознали, что их творчество должно стать чем-то большим, чем простым проявлением мыслей и чувств. Талантливые личности, они слили свои идеи воедино, стали цельным дуэтом, работы которых завоевывают сердца с первого просмотра.

Детская жестокость. Автор: Herakut.

Детская жестокость. Автор: Herakut.


Истинное лицо Франции. Автор: Herakut.

Истинное лицо Франции. Автор: Herakut.

 
Матерь-природа. Автор: Herakut.

Матерь-природа. Автор: Herakut.

 
Современная русалка. Автор: Herakut.

Современная русалка. Автор: Herakut.

Любимым стилем художников является стрит-арт – искусство уличного граффити на стенах домов и других удобных поверхностях. Они украшают разрушенные или старинные, ветхие кирпичные кладки, превращая их в настоящие произведения искусства. Когда идёшь по городу, так хочется, чтобы взгляд наткнулся на что-то кроме бетонных, пустых блоков. А потому Herakut взялись за кисти и другие приспособления, привнося в привычный и скудный городской лик немного разнообразия.

Красота - не в пропорциях. Автор: Herakut.

Красота - не в пропорциях. Автор: Herakut.

 
Духи среди нас. Автор: Herakut.

Духи среди нас. Автор: Herakut.

 
Безудержное праздничное веселье. Автор: Herakut.

Безудержное праздничное веселье. Автор: Herakut.

 
Животный дух человечества. Автор: Herakut.

Животный дух человечества. Автор: Herakut.

 

В их работах чувствуется некий магнетизм и душа. Они, как правило, изображают придуманных персонажей, глаза которых наполнены некой задумчивостью и грустью, тоской. Вот маленький мальчик в поношенной тельняшке держит на руках слонёнка. Кто он, откуда и почему так трепетно сжимает своего питомца? Все работы звёздной парочки пропитаны ностальгией и любовью к братьям нашим меньшим. Так, молодая мама заботливо окружает своим теплом и заботой малышей, при этом их головные уборы и волосы похожи на чарующие глазки павлиньих хвостов, что переливаются оттенками и тонами. Здесь и трогательная девушка-бэмби в оленьей шапке, прижимающая к себе маленького, испуганного оленёнка, и даже девушка-птица, чьи глаза полны усталости и какой-то бесконечной красоты.
Забота поколений. Автор: Herakut.

Забота поколений. Автор: Herakut.

 
Тяготы войны сквозь года. Автор: Herakut.

Тяготы войны сквозь года. Автор: Herakut.

 
Юная красная шапочка. Автор: Herakut.

Юная красная шапочка. Автор: Herakut.

 

Таким образом, сами художники пытаются показать, что мир не только многогранен и разнообразен, намного более обширный, чем мы привыкли его видеть, но и пропитан другими, более тонкими материями. Так, забота о животных, бездомных и тех, что вымирают – главный мотив их творчества. Оба художника озабочены будущим нашей маленькой планеты, тем, что станет с братьями нашими меньшими и будут ли они после нас также смешно морщиться и следовать по миру с широко распахнутыми, доверчивыми глазами и улыбчивыми мордочками, что всегда повернуты вперед, навстречу к прекрасному.
Монстры внутри нас. Автор: Herakut.

Монстры внутри нас. Автор: Herakut.

 
Мой любимый питомец. Автор: Herakut.

Мой любимый питомец. Автор: Herakut.

 
Братец-петух. Автор: Herakut.

Братец-петух. Автор: Herakut.

 
Духи Африки. Автор: Herakut.

Духи Африки. Автор: Herakut.

 
Глаза ребёнка. Автор: Herakut.

Глаза ребёнка. Автор: Herakut.

 

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Дуэт художников создаёт мрачноватые граффити о насущных проблемах человечества

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Дуэт художников создаёт мрачноватые граффити о насущных проблемах человечестваПодписаться на мой Instagram
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