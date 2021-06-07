Замечательные идеи для посадки цветов в вашем дворе

Если у вас есть свой сад или огород, то вы точно задумывались над украшением и улучшением ландшафта. Некоторые отказываются от этого из-за высоких цен на элементы декора. Мы собрали для вас креативные идеи для обустройства ландшафта, которые не только внесут в сад или огород особенную изюминку, но и позволят сохранить бюджет.



1. Чайник

2. Колесо

3. Кастрюля

4. Мельница

5. Бочка

6. Кувшин

7. Изысканная подставка

8. Ящики возле входа

9. Корзина

10. Обувь

Старый эмалированный чайник выглядит довольно уныло. Если украсить его цветами, то он может стать главным акцентом в саду. Для этого вам надо засыпать в него землю, а поливать можно из носика чайника.Колесо от старой тележки или от ржавого велосипеда станет привлекательным украшением участка. Вам не нужно что-то придумывать, просто закапайте колесо в землю и рассадите рядом цветы.Даже самая невзрачная кастрюля станет отличным местом для цветов. Посадите в нее самые шикарные растения, чтобы ваш сад заиграл новыми красками. Кстати, такую кастрюлю вы можете поставить возле дома или в центр своего сада, а при желании переставить.Если у вас есть немного времени и стройматериалы, тогда вы можете смастерить свое украшения для сада и рассадки цветов. К примеру, такая креативная мельница сможет внести изюминку старой эпохи в любой огород.Для создания красивого участка необязательно покупать дорогие горшки и кашпо. Если у вас в сарае завалялась старая бочка, то оформите ее в виде красивой клумбы.По идее вы можете взять совершенно любую емкость и посадить в нее цветы. Этот садовник взял старый кувшин, засыпал в него немного земли и посадил симпатичные цветочки. В итоге креативное решение позволило садовнику освежить ландшафт.Для создания более стильного ландшафта нужно приложить чуть больше усилий и средств. Некрасивый горшок можно оформить в кованую подставку, тем самым внести в сад нотку шика и брутальный стиль.Фантазия садовников позволяет нам использовать их идеи в своем саду. Это решение предполагает не только обычные ящики с цветами, но и красивую арку из дерева. Такое оригинальное решение пригодится не только для обычного украшения сада, а, например, для выездной регистрации свадьбы.Плетеные корзины в любом ландшафте смотрятся очень гармонично. Лучше всего в такую корзину посадить самые нежные цветы, чтобы создать атмосферу уюта.И совсем простой вариант для украшения ландшафта цветами – это посадить растения в обувь, которую вы не носите. Можно дополнительно покрасить тапки, чтобы создать своеобразную радугу из разных оттенков.Красивый ландшафт сада или огорода – мечта многих садовников. Некоторые покупают только изысканные варианты для украшения, другие используют все, что лежит под рукой и давно не используется. В итоге созданные своими руками украшения смотрятся более оригинально, чем купленные в магазине.