Замечательные идеи для посадки цветов в вашем дворе

Если у вас есть свой сад или огород, то вы точно задумывались над украшением и улучшением ландшафта. Некоторые отказываются от этого из-за высоких цен на элементы декора. Мы собрали для вас креативные идеи для обустройства ландшафта, которые не только внесут в сад или огород особенную изюминку, но и позволят сохранить бюджет.
1. Чайник
Старый эмалированный чайник выглядит довольно уныло. Если украсить его цветами, то он может стать главным акцентом в саду. Для этого вам надо засыпать в него землю, а поливать можно из носика чайника.
2. Колесо
Колесо от старой тележки или от ржавого велосипеда станет привлекательным украшением участка. Вам не нужно что-то придумывать, просто закапайте колесо в землю и рассадите рядом цветы.
3. Кастрюля
Даже самая невзрачная кастрюля станет отличным местом для цветов. Посадите в нее самые шикарные растения, чтобы ваш сад заиграл новыми красками. Кстати, такую кастрюлю вы можете поставить возле дома или в центр своего сада, а при желании переставить.
4. Мельница
Если у вас есть немного времени и стройматериалы, тогда вы можете смастерить свое украшения для сада и рассадки цветов. К примеру, такая креативная мельница сможет внести изюминку старой эпохи в любой огород.
5. Бочка
Для создания красивого участка необязательно покупать дорогие горшки и кашпо. Если у вас в сарае завалялась старая бочка, то оформите ее в виде красивой клумбы.
6. Кувшин
По идее вы можете взять совершенно любую емкость и посадить в нее цветы. Этот садовник взял старый кувшин, засыпал в него немного земли и посадил симпатичные цветочки. В итоге креативное решение позволило садовнику освежить ландшафт.
7. Изысканная подставка
Для создания более стильного ландшафта нужно приложить чуть больше усилий и средств. Некрасивый горшок можно оформить в кованую подставку, тем самым внести в сад нотку шика и брутальный стиль.
8. Ящики возле входа
Фантазия садовников позволяет нам использовать их идеи в своем саду. Это решение предполагает не только обычные ящики с цветами, но и красивую арку из дерева. Такое оригинальное решение пригодится не только для обычного украшения сада, а, например, для выездной регистрации свадьбы.
9. Корзина
Плетеные корзины в любом ландшафте смотрятся очень гармонично. Лучше всего в такую корзину посадить самые нежные цветы, чтобы создать атмосферу уюта.
10. Обувь
И совсем простой вариант для украшения ландшафта цветами – это посадить растения в обувь, которую вы не носите. Можно дополнительно покрасить тапки, чтобы создать своеобразную радугу из разных оттенков.
Красивый ландшафт сада или огорода – мечта многих садовников. Некоторые покупают только изысканные варианты для украшения, другие используют все, что лежит под рукой и давно не используется. В итоге созданные своими руками украшения смотрятся более оригинально, чем купленные в магазине.
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