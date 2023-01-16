Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Швейцарская авиакомпания Swissair недавно опубликовала фото из своих архивов 60-х годов. Пассажиры в те времена летали как короли: наслаждаясь личным пространством, уплетая вкусную еду, попивая коктейли под сигаретку прямо в кресле. Именно так выглядела «золотая эра пассажирской авиации».











Конечно же, в реальной жизни проходы между сиденьями не были такими широкими: эта рекламная съемка проходила в студии, а не на борту самолета.







Но все же в те времена уровень сервиса был намного выше современного.











Все эти фотографии из архивов компании Swissair. А что насчет других авиакомпаний тех лет? Был ли перелет в 60-е таким же люксовым? Однозначно да.



















На фотографиях — сиденья класса эконом. Здесь тоже подают отличное бортовое питание. Обратите внимание на то, что каждое сиденье оборудовано пепельницей.







Стюардесса показывает товары дьюти-фри. Да! В те золотые времена можно было купить блок сигарет прямо в воздухе…







Пассажиры могли курить на борту, попивая коктейли.



















Ваше здоровье!



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