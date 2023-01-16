С нами не соскучишься!

8 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    Баловство: почему...
  • Михаил Поспелов
    Мне, как связисту, не понятно что есть свободный номер в представлении автора и как к нему можно подключить полсотни ...Чем в Советском С...
  • Yury Shishlov
    В конце 60-х был таким радиохулиганом. Выходил в эфир на средних волнах. Аппаратура была простенькая. Однажды чуть не...Чем в Советском С...

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Швейцарская авиакомпания Swissair недавно опубликовала фото из своих архивов 60-х годов. Пассажиры в те времена летали как короли: наслаждаясь личным пространством, уплетая вкусную еду, попивая коктейли под сигаретку прямо в кресле. Именно так выглядела «золотая эра пассажирской авиации».

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Конечно же, в реальной жизни проходы между сиденьями не были такими широкими: эта рекламная съемка проходила в студии, а не на борту самолета.

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Но все же в те времена уровень сервиса был намного выше современного.

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Все эти фотографии из архивов компании Swissair. А что насчет других авиакомпаний тех лет? Был ли перелет в 60-е таким же люксовым? Однозначно да.

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

На фотографиях — сиденья класса эконом. Здесь тоже подают отличное бортовое питание. Обратите внимание на то, что каждое сиденье оборудовано пепельницей.

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Стюардесса показывает товары дьюти-фри. Да! В те золотые времена можно было купить блок сигарет прямо в воздухе

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Пассажиры могли курить на борту, попивая коктейли.

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Бизнес-класс по-швейцарски в 60-х годах

Ваше здоровье!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх