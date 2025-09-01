Любопытные выводы ученых после изучения древней ДНК

ДНК присутствует в каждом живом существе, включая людей. Он несет генетическую информацию каждого человека, передавая его черты последующему поколению. Это также позволяет проследить происхождение людей вплоть до их самых ранних предков. Анализируя ДНК древних людей и их предков, а также сравнивая ее с ДНК современных людей, можно обнаружить более точную информацию о происхождении человечества.

1. Люди произошли от одного мужчины и женщины

2. Скрещивание различных видов ранних людей

3. Тибетцы - потомки денисовских людей

4. Первые британцы были чернокожими

5. Король Англии Ричард III был горбуном

5. Родители фараона Тутанхамона были братом и сестрой

7. Люди Кловис не были первыми в Америке

8. Колумб не заразил туберкулезом Америку

9. Потомки викингов подвержены риску эмфиземы

10. Малярия способствовала падению Древнего Рима