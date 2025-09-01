Любопытные выводы ученых после изучения древней ДНК

ДНК присутствует в каждом живом существе, включая людей. Он несет генетическую информацию каждого человека, передавая его черты последующему поколению. Это также позволяет проследить происхождение людей вплоть до их самых ранних предков. Анализируя ДНК древних людей и их предков, а также сравнивая ее с ДНК современных людей, можно обнаружить более точную информацию о происхождении человечества.
1. Люди произошли от одного мужчины и женщины
Согласно Библии, каждый человек является потомком Адама и Евы, первых людей, когда-либо живших на Земле. Наука частично поддерживает эту теорию, хотя и с некоторыми любопытными отличиями. Во-первых, «научные версии» Адама и Евы не были первыми людьми. Во-вторых, современные люди - не их прямые дети. Вместо этого каждый мужчина произошел от мужчины, а каждая женщина произошла от женщины.Ученые называют мужчину «Адамом с Y-хромосомой», а женщину - «митохондриальной Евой». Адам с Y-хромосомой жил в Африке где-то между 125 000 и 156 000 годами назад. Митохондриальная Ева жила в Восточной Африке где-то между 99 000 и 148 000 годами назад. В отличие от библейских Адама и Евы, маловероятно, что эти двое когда-либо встречались, хотя они могли жить в одно время. Ученые пришли к выводу, что Адам с Y-хромосомой был предком всех мужчин после секвенирования Y-хромосомы 69 мужчин из семи разных этнических групп. Для Митохондриальной Евы они протестировали митохондриальную ДНК 69 мужчин и 24 других женщин.
2. Скрещивание различных видов ранних людей
В 2012 году археологи обнаружили любопытный фрагмент кости в Денисовой пещере в Сибири.мать - неандертальцем). Интересно, что отец «Денисовой 11» также был потомком неандертальско-денисовского гибрида. Однако, в отличие от его дочери, которая была прямым потомком, его гибридный предок жил за 300 - 600 поколений до него. Ученые знают, что ветви денисовских людей и неандертальцев разошлись 390000 лет назад. Тем не менее, до этого открытия они никогда не знали, что они скрещивались. Анализы ДНК также показали, что неандертальская мать «Денисовой 11» была более тесно связана с неандертальцами Западной Европы, чем с неандертальцами, которые жили в пещере Денисова на более раннем этапе предыстории.
3. Тибетцы - потомки денисовских людей
Продолжая разговор о скрещивании, тесты ДНК доказали, что жители Тибета являются потомками денисовских людей. Естественно, это не означает, что тибетцы являются денисовскими людьми, они - гомо сапиенс, просто один из их предков гомо сапиенс «согрешил» с денисовским человеком. Ученые обнаружили это, сравнив геном, извлеченный из «Денисовой 11», с геномами 40 тибетцев. Они обнаружили, что ген тибетского EPAS1 был сходен с геном EPAS1 «Денисовой 11». Ген EPAS1 есть у всех людей и он отвечает за управление естественной реакцией организма в среде с низким содержанием кислорода (выработка большего количества гемоглобина, чтобы транспортировать кислород к тканям, когда тем не хватает кислорода). Хотя он обеспечивает выживание, ген также подвергает людей риску возникновения проблем с сердцем. Однако у тибетцев мутированный ген EPAS1 - их тела не производят больше гемоглобина, если не хватает кислорода. Именно поэтому они могут жить на больших высотах, где кислорода мало.Ученые подозревают, что предки тибетцев обзавелись этим геном, когда один из них спарился с денисовским человеком примерно 30 000 - 40 000 лет назад. Тем не менее, ученые не подтвердили, позволял ли мутировавший ген EPAS1 также денисовским людям жить на большей высоте, как это происходит с тибетцами.
4. Первые британцы были чернокожими
В 1903 году ученые обнаружили 10 000-летние останки британского мужчины в пещере в ущелье Чеддер, Сомерсет. Анализ ДНК, проведенный в 2018 году, показал, что у этого человека была либо темно-коричневая, либо черная кожа, вьющиеся черные волосы и голубые глаза.Учитывая, что это самый старый полный человеческий скелет, когда-либо найденный в Британии, это означает, что самые ранние британцы были чернокожими. Интересно, что в 1990-х годах профессор Брайан Сайкс из Оксфордского университета проверил 20 человек в деревне Чеддер и сравнил их ДНК с генами «Чеддерского человека». Он обнаружил, что двое людей, живущие в деревне, были потомками «Чеддерского человека».
5. Король Англии Ричард III был горбуном
В 2012 году археологи из Университета Лестера начали раскапывать парковку в Лестере. Раньше на этом месте стояла церковь францисканцев, где предположительно был похоронен король Ричард III. Они действительно нашли там останки монарха, благодаря чему Ричард III прославился тем, что был королем, чьи останки были найдены под автостоянкой. Ученые подтвердили, что скелет действительно принадлежал королю, когда они проверили его ДНК с ДНК живого родственника. На черепе также были следы раны, которые совпадали с историческими записями (король Ричард III умер от ранения головы во время битвы при Босуорте). Также обнаружился любопытный факт - позвоночник короля был изогнут. Это означало, что король действительно был горбуном.
5. Родители фараона Тутанхамона были братом и сестрой
Тутанхамон остается одним из самых знаменитых фараонов, правивших Египтом. Он начал править, когда ему было всего десять лет, и умер около 1324 года до н.э., когда ему было всего 19 лет. Археологи раскопали его могилу в 1922 году. Удивительно, но они нашли ее нетронутой - «в комплекте» с драгоценными камнями и золотыми украшениями. Физический анализ останков Тутанхамона показал, что фараон явно не наслаждался своей короткой жизнью. Его левая нога была деформирована, что заставляло его ходить с тростью. На самом деле, в могиле фараона было найдено 130 тростей. Дальнейший анализ ДНК показал, что его деформированная нога была результатом инбридинга. Тутанхамон также страдал от малярии, которая не позволяла исцелить деформированную ногу. Анализ ДНК показал, что отцом Тутанхамона был Эхнатон, сын Аменхотепа III (деда Тутанхамона), а мать также была дочерью Аменхотепа III. Т.е. отец и мать фараона были братом и сестрой. Некоторые историки считают, что его матерью была царица Нефертити, хотя эта теория оспаривается, потому что она не была связана с Эхнатоном.
7. Люди Кловис не были первыми в Америке
Культура Кловис, как полагают, была первыми поселенцами в Америке. Эти люди достигли Северной Америки 13 000 лет назад, перебрались в Южную Америку 11 000 лет назад и исчезли 9 000 лет назад. Тем не менее, в 2018 году тесты ДНК останков древних людей показали, что культура Кловис была не первыми людьми, поселившимися в Америке. Хотя ДНК древних людей, найденных в Северной Америке, доказывает, что Кловис жили в Северной Америке 12 800 лет назад, в Южной Америке все по другому. Тесты ДНК, проведенные на останках 49 древних южноамериканских людей, показывают, что люди Кловис впервые появились в Южной Америке 11 000 лет назад. Интересно, что археологи уже имеют доказательства того, что какая-то неопознанная культура жила в Монте-Верде, Чили, 14 500 лет назад. Считается, что 12 800-летние человеческие останки, найденные ранее в Южной Америке, принадлежал этому племени, поскольку у них не совпадает ДНК с людьми Кловис.
8. Колумб не заразил туберкулезом Америку
Часто говорят, что путешествие Христофора Колумба вызвало в Америке эпидемию нескольких смертельных заболеваний, в том числе туберкулеза, в конце XV века. Эти болезни привели к тому, что убили 90 процентов населения коренных американцев. Однако ДНК-тесты говорят об обратном. Тюлени занесли туберкулез в Америку задолго до прибытия Колумба. Ученые сделали это открытие, когда проанализировали три набора человеческих останков из Перу. Считается, что люди умерли 1000 лет назад, за 500 лет до прибытия Колумба. Тесты ДНК показали, что штамм туберкулеза, который у них был, наиболее близок к штамму, обнаруженному у зараженных тюленей и морских львов. Европа, Азия и Африка переживали смертельные эпидемии туберкулеза во время смерти перуанцев. Ученые подозревают, что тюлени и морские львы каким-то образом заразились во время одной из эпидемий в Африке и невольно принесли с собой болезнь в Америку, когда мигрировали к ее берегам. Перуанские туземцы заразились мутировавшим штаммом туберкулеза, когда охотились на тюленей и морских львов в поисках пищи. Естественно, это не означает, что Колумб и его люди были абсолютно невиновны. Насколько известно, они действительно занесли смертоносную европейскую разновидность туберкулеза в Америку.
9. Потомки викингов подвержены риску эмфиземы
В 2016 году исследователи, возглавляемые Ливерпульской школой тропической медицины, показали, что потомки викингов имеют более высокий риск развития серьезного заболевания легких, называемого эмфиземой (им обычно страдают курильщики). Анализ туалетов эпохи викингов в Дании показал, что викинги страдали от червей-паразитов настолько, что их ген-ингибитор альфа-1-антитрипсина (А1АТ) мутировал, чтобы бороться с ферментами, выделяемыми червями. Организм человека естественным образом вырабатывает ингибиторы (в том числе A1AT), которые не дают мощным ферментам, выделяемым в нем, переваривать внутренние органы. Однако для викингов и их потомков повышенная способность ингибитора А1АТ справляться с ферментами, выделяемыми червями, также снижала его способность мешать ферментам, выделяемым в их организме, переваривать внутренние органы. Сегодня мутировавший ингибитор А1АТ бесполезен, поскольку существуют лекарства для борьбы с глистами. Но ДНК-тесты показывают, что потомки викингов все еще имеют мутировавший ингибитор. Это означает, что у потомков викингов организм не способен справляться со своими собственными ферментами, что приводит к заболеваниям легких.
10. Малярия способствовала падению Древнего Рима
Исследователи всегда подозревали, что малярия способствовала падению древнего Рима. Однако только недавно они подтвердили, что эпидемия малярии действительно поражала древний Рим и способствовала его гибели. Ученые сделали это открытие в 2011 году, когда проанализировали останки 47 младенцев и малышей, раскопанных на древней римской вилле в Луньяно, Италия. Самому старшему из «детей Луньяно», как их назвали, было всего три года. Все умерли и были похоронены примерно в одно и то же время, а более половины умерли и вовсе до их рождения. Они стали жертвами одной из серии эпидемий малярии, которые разорили древний Рим. Наиболее пострадала армия, в которой не смогли собрать достаточно солдат для отражения набегов иностранных захватчиков.
