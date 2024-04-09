15 дизайнерских штуковин, которые выводят быт на новый уровень

Проходят те времена, когда большинство людей были рады так называемому «евроремонту». Уже хочется чего-то более качественного и красивого, чем простой белый пластик, и даже мебель из «Икеи» не способна удовлетворить запросы. Обратим внимание на модные дизайнерские штучки, которые классно смотрятся в быту, а также снаружи здания.
1. Скамейки
Скамейки на батареях. | Фото: Dama.bg.
Современные батареи, стилизованные под скамейки - это функциональное решение для торгового центра или аэропорта.
2. Коробки
Спичечные коробки в виде книг. | Фото: Yaplakal.com.
Спичечные коробки, выполненные в виде обложек известных книг, станут отличным подарком для коллекционера, да и в целом оригинальной вещицей для дома.
3. Сахарница
Сахарница с необычной крышкой. | Фото: Dama.bg.
Сахарница с оригинальной крышкой, под которой спрятаны щипчики. С их помощью можно легко подцепить кусочек сахара.
4. Стол
Стол с необычными ножками. | Фото: uCrazy.ru.
Деревянный стол из натурального дерева с оригинальными ножками, сделанными в виде карандашей, прекрасно впишется и в кабине, и в столовую.
5. Шторка-дверь
Бамбуковая шторка. | Фото: Notinerd.
Бамбуковая шторка, которая выглядит, как самая настоящая дверь - оригинальное решение для дачи или городской квартиры.
6. Мусорное ведро
Мусорное ведро в аэропорту. | Фото: Yaplakal.
Мусорное ведро в виде прозрачного чемодана - маленькая символичная деталь в интерьере аэропорта.
7. Дизайн баночки
Банка с грибами. | Фото: MainFun.Ru.
Банка с маринованными грибами, которая и сама выполнена в виде небольшого реалистичного гриба. По мнению Novate.ru, такую баночку можно смело преподнести в качестве презента бабушке, коллеге по работе или подруге.
8. Подставка для телефона
Тележка с подставкой для телефона. | Фото: The world news platform.
Жизнь современного человека немыслима без гаджетов. Неудивительно, что подставки для них появляются в самых разных местах. Например, в тележке для супермаркета.
9. Радиоприемник
Приемник в стиле «Coca-cola». | Фото: Всяко.нет.
Небольшой радиоприемник с дизайном Coca-Cola - милая молодежная безделушка, которую можно везде брать с собой.
10. Вывеска
Оригинальная вывеска. | Фото: Женские хитроспетения.
Вывеска этого Макдональдса была выполнена под заказ в общей стилистике старинной архитектуры Зальцбурга.
11. Пузырчатая пленка
Новый вид пузырчатой пленки. | Фото: Reddit.
Новый вид пузырчатой пленки с пузырьками в виде пчелиных сот. По мнению Novate.ru лопать пузырьки такого вида еще приятнее, чем обычные.
12. Домик для собаки
Спальное место для собаки. | Фото: Dama.bg.
Если ваша собака всеми силами пытается пробраться в вашу кровать, а вы сопротивляетесь, попробуйте купить ей лесенку-домик. Конструкция имеет верхнюю площадку, которая позволит любимцу спать рядом с вами, не залезая в кровать.
13. Мерный стакан
Мерный стакан с весами. | Фото: MainFun.Ru.
Мерный стакан со встроенными электронными весами, которые позволят узнать не только объем, но и вес ингредиентов.
14. Люстра
Люстра в виде шишки. | Фото: Dama.bg.
Люстра в виде шишки станет чудесным украшением для кухни, гостиной или детской.
15. Технические резервуары
Технические резервуары, стилизованные под рекламу. | Фото: Reddit.
Технические резервуары, стилизованные под гигантские баночки Колы и Спрайта. Такое решение позволило решить сразу две проблемы: замаскировать неприглядные конструкции и сделать рекламу производителям газированных напитков.
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