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Идеи для обустройства маленького двора и сада

Если у вас есть сад, но он не отличается большой площадью, то вы не должны отказываться от его украшения. Красивый ландшафт можно сделать своими руками даже на самом маленьком пространстве. В статье мы покажем несколько бюджетных и креативных идей, которые позволят создать очень уютный и стильный сад.

1. Мини-фонтан


Небольшой фонтан способен украсить даже самый маленький сад. Его можно поставить в любое место, даже в самом доме. Вы можете смастерить его своими руками или купить уже готовый вариант.
Идеи для обустройства маленького двора и сада

2. Декоративный чан с водой


Обычный чан с водой тоже может стать креативным акцентом в ландшафте. Вам даже не нужно специально что-то придумывать, дождь и опадающие растения сами за вас все сделают. Такой натуральный элемент выигрышно смотрится на небольшом участке.

Идеи для обустройства маленького двора и сада

3. Деревья в контейнерах



Если у вас недостаточно места для рассадки деревьев, вы всегда можете сделать для каждого отдельное место в горшке. Контейнер, правда, придется выбрать чуть больше, чем привычный, зато выглядит такой ландшафт очень оригинально, тем более вы можете в любой момент переставить деревья в другое место.

Идеи для обустройства маленького двора и сада

4. Хранение вещей на лестнице


В хозяйстве нужно использовать все вещи. Даже самая привычная лестница может стать отличным организатором для хранения.
На ней можно хранить инструменты для работы в саду или использовать ее в качестве подставки под цветочные кашпо.

Идеи для обустройства маленького двора и сада

5. Цветы на стене


Для создания стильного ландшафта можно использовать совершенно обычные банки из-под консервов или краски. Вам нужно продумать два момента: чем их покрасить и как установить на забор или стену. Дальше дело за малым: посадите в каждую банку однолетние растения, которые будут радовать вас все лето.
Идеи для обустройства маленького двора и сада

6. Подвесные светильники


Банки, в которых хранят крупы или делают закатки на зиму, можно использовать в качестве уличных светильников. Если приложить чуть больше усилий, то креативное освещение будет дополнять красивый ландшафт участка.

Идеи для обустройства маленького двора и сада

7. Тумбочка с клумбой


Совместить два в одном можно при помощи тумбы, у которой есть отделение для хранения и подставка для цветов. Сделать такую тумбу очень легко, вам понадобятся только доски и гвозди.

Идеи для обустройства маленького двора и сада

8. Многоуровневая клумба


Для любителей уличных растений пригодится идея многоуровневой клумбы. Она позволит значительно сэкономить пространство в вашем саду, при этом на ней можно посадить очень много разнообразных растений.
Идеи для обустройства маленького двора и сада

9. Передвижная клумба с решеткой


Клумба на колесиках – это еще одно беспроигрышное решение для любого маленького сада. В любой момент вы можете переставить клубу так, чтобы она не мешала вам, когда вы отдыхаете или работаете. Дополнительная решетка позволит растениям легко разрастаться верх.

Идеи для обустройства маленького двора и сада

10. Цветы на трубе или столбе


Труба на вашем участке или пустая стена станет отличным холстом для различных украшений. Приобретите специальные крючки, которые позволят разместить различные контейнеры и горшки на любой стене или трубе.

Идеи для обустройства маленького двора и сада

Маленький сад – это не повод оказываться от креативных решений и украшений. В статье мы представили простые и недорогие варианты для ландшафта, самое главное – это проявить смекалку и приложить немного сил.
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