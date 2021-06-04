Идеи для обустройства маленького двора и сада

Если у вас есть сад, но он не отличается большой площадью, то вы не должны отказываться от его украшения. Красивый ландшафт можно сделать своими руками даже на самом маленьком пространстве. В статье мы покажем несколько бюджетных и креативных идей, которые позволят создать очень уютный и стильный сад.



1. Мини-фонтан

2. Декоративный чан с водой

3. Деревья в контейнерах

4. Хранение вещей на лестнице

5. Цветы на стене

6. Подвесные светильники

7. Тумбочка с клумбой

8. Многоуровневая клумба

9. Передвижная клумба с решеткой

10. Цветы на трубе или столбе

Небольшой фонтан способен украсить даже самый маленький сад. Его можно поставить в любое место, даже в самом доме. Вы можете смастерить его своими руками или купить уже готовый вариант.Обычный чан с водой тоже может стать креативным акцентом в ландшафте. Вам даже не нужно специально что-то придумывать, дождь и опадающие растения сами за вас все сделают. Такой натуральный элемент выигрышно смотрится на небольшом участке.Если у вас недостаточно места для рассадки деревьев, вы всегда можете сделать для каждого отдельное место в горшке. Контейнер, правда, придется выбрать чуть больше, чем привычный, зато выглядит такой ландшафт очень оригинально, тем более вы можете в любой момент переставить деревья в другое место.В хозяйстве нужно использовать все вещи. Даже самая привычная лестница может стать отличным организатором для хранения.На ней можно хранить инструменты для работы в саду или использовать ее в качестве подставки под цветочные кашпо.Для создания стильного ландшафта можно использовать совершенно обычные банки из-под консервов или краски. Вам нужно продумать два момента: чем их покрасить и как установить на забор или стену. Дальше дело за малым: посадите в каждую банку однолетние растения, которые будут радовать вас все лето.Банки, в которых хранят крупы или делают закатки на зиму, можно использовать в качестве уличных светильников. Если приложить чуть больше усилий, то креативное освещение будет дополнять красивый ландшафт участка.Совместить два в одном можно при помощи тумбы, у которой есть отделение для хранения и подставка для цветов. Сделать такую тумбу очень легко, вам понадобятся только доски и гвозди.Для любителей уличных растений пригодится идея многоуровневой клумбы. Она позволит значительно сэкономить пространство в вашем саду, при этом на ней можно посадить очень много разнообразных растений.Клумба на колесиках – это еще одно беспроигрышное решение для любого маленького сада. В любой момент вы можете переставить клубу так, чтобы она не мешала вам, когда вы отдыхаете или работаете. Дополнительная решетка позволит растениям легко разрастаться верх.Труба на вашем участке или пустая стена станет отличным холстом для различных украшений. Приобретите специальные крючки, которые позволят разместить различные контейнеры и горшки на любой стене или трубе.Маленький сад – это не повод оказываться от креативных решений и украшений. В статье мы представили простые и недорогие варианты для ландшафта, самое главное – это проявить смекалку и приложить немного сил.