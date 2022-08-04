На конкурс юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие» поступило более 500 заявок!

Завершился прием заявок на Второй Международный онлайн - конкурс юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие» - более 500 детей из России и Беларуси представили свои творческие работы в номинациях «Вокалисты» и «Инструменталисты».

География конкурса, как и в 2021 году, охватила все регионы России: особенно много заявок поступило из Московской, Мурманской, Новосибирской, Брянской, Саратовской, Тверской, Псковской, Курской областей, а также из Краснодарского края, Татарстана, Калмыкии, Крыма. По сложившейся доброй традиции в конкурсе приняли участие юные музыканты из Беларуси.

81% заявок поступил в номинации «Инструменталисты»: из 427 участников наибольшее количество пришлось на возрастную категорию 11-14 лет (193 участника), далее следует группа 6-10 лет (178 участников), в категории 15-18 лет поступило 56 заявок.

В номинации «Вокалисты» из 101 заявки наибольшее количество поступило в возрастной категории 11-14 лет (45) и 15-18 лет (35), от самых юных участников в возрасте 6-10 лет поступила 21 заявка.

Для участия в конкурсе абсолютное большинство детей – почти 40% выбрали произведение Петра Ильича Чайковского, особенно популярны «Времена года» и «Детский альбом». Далее по популярности следуют С.

В. Рахманинов и Д. Д. Шостакович, а также стоит отметить, что почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом увеличилось число участников, исполняющих произведения А. Н. Скрябина.

Сейчас полным ходом идет работы Жюри по оценке заявок – имена победителей и обладателей спецпризов будут размещены на сайте музыкальноеупутешествие.рф 15 августа 2022 года.

Как отметила председатель Жюри конкурса – Оксана Федорова, - «В 2022 году количество участников увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом - расширяется география конкурса, и особенно радует разнообразие и диапазон творческих работ. Впервые в этом году все победители конкурса войдут в число претендентов на получение стипендии фонда в рамках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие». Таким образом мы хотим поддержать юное поколение музыкантов и дать им возможность как можно ярче заявить о себе и развиваться в области классической музыки».

Победители и призеры конкурса получат возможность выступить на концертах проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» в Москве в августе, сентябре и октябре 2022 года. А также специальные призы для победителей будут вручаться генеральным партнером проекта – Российским национальным музеем музыки.

Генеральный партнёр: Российский национальный музей музыки

Партнеры проекта: Российское движение школьников, Мемориальный музей А.Н. Скрябина, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, фонд «Созидающий мир», Международный фонд имени Н.Ф. фон Мекк, Московский дом общественных организаций, Российская государственная детская библиотека.

Информационные партнеры: радио «Орфей», медиагруппа «Комсомольская правда», ClassicalMusicNews.ru, журнал «Отдых в России», Центральная служба новостей, детское федеральное издание «Классный журнал», портал «Образ жизни. Москва».

Больше информации можно получить на официальном сайте проекта.