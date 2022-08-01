7 фактов о пользе алкоголя в умеренных количествах

В этой подборке собраны факты, которые доказывают: чуточка алкоголя — это «не только вредно, но и полезно»!



Чрезмерное употребление алкоголя, безусловно, опасно для здоровья. Однако, если знать свою норму и не превышать её, можно улучшить познавательную деятельность и активность в интимной сфере. Публикуем несколько причин, почему употреблять спиртное может быть полезно.







Алкоголь укрепляет сердечно-сосудистую систему. В докладе Гарвардской медицинской школы говорится о сотне исследований, доказывающих, что умеренное употребление спиртных напитков снижает риск сердечных заболеваний на 25–40%.



Алкоголь делает нас умнее. Сильное пьянство воздействует на мозг разрушительно. Однако, если пить в меру, можно позитивно повлиять на умственные способности, в частности, улучшить математическую рассудительность.



Алкоголь помогает вылечить отравление антифризом. В 2007 году австралийские медики сообщили, что при таком отравлении спасли жизнь при помощи капли водки. Иногда для борьбы с токсичным для человека этиленгликолевым антифризом применяют чистый спирт.



Алкоголь для интимного здоровья мужчин. Согласно исследованию, мужчины, которые выпивали в пределах рекомендуемых норм, показали наименьшую вероятность возникновения эректильной дисфункции.

Алкоголь позволяет избежать простуды. У людей, в умеренных дозах выпивающих спиртное , отмечен более низкий риск возникновения простуды. Интересен тот факт, что если человек курит, эта закономерность не действует.Алкоголь снижает риск развития диабета. Немецкие ученые показали в своем исследовании , что умеренное потребление алкоголя уменьшает риск развития диабета 2-го типа на 30%.Употребление алкоголя продлевает жизнь. Научные сотрудники Вирджинского технологического университета доказали, что у людей, которые воздерживаются от спиртного, на 19% больше шансов умереть раньше, чем у тех, кто иногда расслабляется с бокалом вина.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)