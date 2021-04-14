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Шереметьево сразу после открытия

Шереметьево — международный аэропорт федерального значения, первый в России по объему пассажиропотока и один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области. Был построен в 1957 году изначально как главный аэродром Военно-воздушных сил Советской армии, но официальной датой рождения аэропорта считается 1 августа 1959 года. В этот день предприятие впервые обслужило лайнер Ту-104, доставивший пассажиров из Ленинграда.

Инициатор создания международного аэропорта — глава СССР Н.С. Хрущев. По свидетельствам современников, он был настолько поражен размахом лондонского аэропорта Хитроу, что, прилетев обратно в СССР и выйдя из самолета на вновь построенном Шереметьевском военном аэродроме, оглядел пустырь и сказал: «Пора бы и у нас построить такой аэропорт». Уже к 1970 году аэропорт Шереметьево стал крупнейшим в СССР.

Свое первоначальное название — Шереметьевский — аэродром получил по двум расположенным неподалеку объектам — жилому поселку Шереметьевскому и одноименной станции Савёловской железной дороги.

Шереметьево сразу после открытия

Шереметьево сразу после открытия

Шереметьево сразу после открытия

1960-е — самое первое здание аэропорта Шереметьево, располагалось на месте нынешнего терминала Ш-2.

Шереметьево сразу после открытия

Шереметьево сразу после открытия

Шереметьево сразу после открытия

Шереметьево сразу после открытия

Шереметьево сразу после открытия

Дорога в Москву.

Шереметьево сразу после открытия

Зал ожидания.

Шереметьево сразу после открытия

Второй этаж здания аэропорта.

Шереметьево сразу после открытия

Шереметьево сразу после открытия

Шереметьево сразу после открытия

Международный терминал, 1962 год.



Шереметьево сразу после открытия

Международный терминал, 1962 год.

Шереметьево сразу после открытия

Павильон регистрации и оформления багажа, 1963 год.

Шереметьево сразу после открытия

Шереметьево сразу после открытия

Выход на посадку, 1964 год.

Шереметьево сразу после открытия

Строительство «Рюмки», 1964 год.

Шереметьево сразу после открытия

Посадка пассажиров в дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-114, 1965 год.

Шереметьево сразу после открытия

Софи Лорен в аэропорту Шереметьево, 1965 год.

Шереметьево сразу после открытия

Демонстрация Ан-24РТ, 1969 год.

Шереметьево сразу после открытия

Ту-144, 1969 год.

Шереметьево сразу после открытия

Аэропорт Шереметьево, 1970 год.

Шереметьево сразу после открытия

Кафе, 1970 год.

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