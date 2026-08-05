Как зонировать пространство дома

В современных квартирах наиболее популярной планировкой является студия. Это отличный вариант расширить пространство и не чувствовать себя в тесной клетке. Однако без разделения комнаты на зоны помещение может быть некомфортным.



Существует много вариантов зонирования: ширмы, шторы, реечные перегородки, конструкции из гипсокартона.

1. Главный материал – стекло

2. Профиль и механизм

3. Быстрый монтаж

4. Где разместить?

5. Будет ли шумоизоляция?

Но у каждой из них есть свои минусы. Так, например, гипсокартон уменьшает полезную площадь комнаты, шторы – не обеспечивают достаточной шумоизоляции, реечные перегородки, хоть и занимают минимум места и хорошо пропускают свет, не отличаются мобильностью. Именно поэтому большинство дизайнеров при выборе метода зонирования отдают предпочтение раздвижным перегородкам.Стеклянная перегородка между спальней и гостиной.Чтобы раздвижная перегородка пропускала свет и не отнимала полезную площадь, она должна быть изготовлена из стекла. Такой вариант дает ощущение воздуха, легкости и объема, что так важно в небольших квартирах. Если боитесь, что конструкция будет сложная в уходе, можете отдать предпочтение не полностью прозрачным, а полупрозрачным матовым вариантам. Кроме того, что на тонированном стекле меньше видны загрязнения, оно еще и обеспечивает достаточное количество приватности.Обратите внимание: Перегородка должна быть выполнена из закаленного стекла. Во-первых, оно более прочное и разбить его неловким движением точно не получится (что особенно важно для семей с детьми). А во-вторых, при сильном ударе оно рассыпается на маленькие кубики без острых краев, чтобы никто не поранился.Что касается глухих перегородок из стекла или пластика, то их не следует использовать в жилых комнатах. Они ограничат поступление солнечного света в ту часть помещения, где нет окна, и, соответственно, лишат ее уюта. Такой вариант возможен лишь в гардеробных, кладовках, подсобках и других комнатах, где свет не особо важен.Перегородка в стиле лофт в металлическом профиле.Если выбирать оптимальный вариант между ценой и качеством, отдавайте предпочтение алюминиевому профилю. У него есть много преимуществ. Во-первых, такой профиль легкий, во-вторых – не поддается коррозии, в-третьих, не деформируется от времени, в-четвертых, выдерживает большую нагрузку – до 50 кг на створку. Цветовая гамма весьма разнообразная, можно выбрать оттенок, который идеально впишется в интерьер. Золото, серебро, бронза, классический белый и черный, под дерево – вариантов масса.Что касается механизма, то самым долговечным будет верхнеподвесной, в котором ролики находятся сверху. Кроме того, что он может прослужить около 15 лет без замены, такой механизм еще и очень тихий. Если деньги, отложенные на ремонт, подходят к концу, выбирайте нижние роликовые системы. Но будьте готовы к тому, что их срок службы почти в два раза меньше. Кроме того, они будут собирать пыль и существенно усложнять уборку.Обращайтесь к специалистам.В отличие от возведения капитальной стены, которая нуждается в армировании, штукатурке, покраске, потере ценных метров и – как вишенка на торте – узаконивании перепланировки, раздвижная перегородка требует гораздо меньше количества усилий. Изготовлении конструкции занимает около двух недель, монтаж – 6-8 часов, в зависимости от «исходных данных» комнаты и количества створок. Перегородку собирают на месте, однако это не значит, что в квартире будет много грязи и пыли. Штукатурка с покраской не нужны – мастера лишь собирают все части пазла воедино и устанавливают в нужное место.Если вы хотите сэкономить, можете попробовать самостоятельно установить перегородку. Но это увенчается успехом лишь в том случае, если у вас есть опыт работы со стеклом и алюминиевым профилем. В остальных случаях лучше доверить работу профессионалам. Любая ошибка в креплении может привести к тому, что конструкция рухнет.Отделите кабинет или кухнюРаздвижные перегородки подходят для зонирования любого пространства. С их помощью можно разделить гостиную и кухню, гостиную и спальню, игровую и детскую зону. Также конструкция подходит для выделения гардеробной или кабинета. Обратите внимание, что устанавливать перегородку лучше всего в комнате с высотой потолков не менее 2,5 метров. Если они будут ниже, конструкция сделает помещение низким, тесным и неуютным. Ширина проема должна составлять от 2,5 до 4 метров. Если она будет уже, можете установить обычную дверь и не заморачиваться. Если шире – придется установить усиленную перегородку, которая будет намного тяжелее и, соответственно, дороже.В спальне будет слышно телевизор из гостиной.Шумоизоляция 25 дБ – ровно столько может обеспечить стеклянная перегородка. Этого будет вполне достаточно, чтобы разговор на кухне не мешал просмотру телевизора в гостиной, но не более того. Для комфортного сна в спальне в полной тишине уровня шумоизоляции не хватит. Поэтому перед тем, как покупать перегородку, определитесь с ее главной целью. Если вы хотите, чтобы она не только обеспечивала визуальную приватность, но и защищала от посторонних звуков, обратите внимание на усиленные конструкции. Обычно это двухкамерный стеклопакет. Но будьте готовы к тому, что его цена будет в два раза выше.