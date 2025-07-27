История советских плавленых сырков: от дешёвой закуски к деликатесу

Плавленый сыр был весьма популярен в СССР / Фото: otlichitpoddelku.ru

Сыр продавался не только в брикетах / Фото: vprok.ru

Сырок являлся отличным дополнением к обеду / Фото: news.myseldon.com

Существует стереотип, что плавленный сырок — это еда тех, кто употреблял алкоголь/ Фото: m.fishki.net

Виды плавленых сыров

Существовал даже фруктовый сыр