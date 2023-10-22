8 «прелестей» семейной жизни, с которыми никак не ожидали столкнуться славянки, выходя замуж в Индию

Свадьба в Индии выглядит очень красиво и завораживающе, да и сам мужчина-индиец ассоциируется с харизматичными героями популярных некогда фильмов с бушующими страстями и любовью, преодолевающей все преграды. Но каково это на самом деле – выти замуж за индийца и оказаться в чужой стране со её непростыми обычаями? Об этом охотно рассказывают россиянки, переехавшие жить на родину супруга. Конечно, в этой стране с богатой самобытной культурой, есть много интересного и привлекательного, однако на этот раз мы приведем 8 фактов, которые шокировали русских жен.
1. Погода
«В Индии очень долгий период жуткой жары, от которой не спасает даже кондиционер. «Изнуряющий зной сменяется сильнейшими дождями. Когда они льют, невозможно даже нос из дома высунуть, и ты чувствуешь себя примерно так, как в пандемию в 2020-м: это фактически изоляция», – так охарактеризовала индийскую погоду россиянка, живущая тут с мужем.
Жара невыносима, но и период дождей не лучше.
2. Очень скучно
Многие индийские жены жалуются на то, что все время сидят дома, потому что им просто некуда пойти. Максимум – съездить на выходные к родне мужа, с которой тоже не особо интересно (незнание языка плюс разный менталитет и разные культуры). Некоторых спасают занятия йогой и редкие поездки с супругом в какой-нибудь почитаемый у местных храм. Ну и, конечно, интернет: можно позвонить в Россию друзьям и родным, можно посмотреть фильм, можно вести блог или общаться с соотечественниками в соцсетях.
Замужней женщине психологически скучно, и спасает разве что интернет.
3. Грязно и небезопасно
Прогуляться вечером по улице, как в российском городе, в этой стране нереально. «В Индии высокая преступность, и для женщины такие прогулки небезопасны. Мой муж мне сразу сказал: здесь тебе не Москва, без меня или моей родни из дома не выходи. Плюс – на улицах очень грязно, так что визуального удовольствия от такой прогулки не получишь», – поясняет одна из жен-россиянок.
На улицах гулять опасно, да и не очень хочется.
4. Постоянные отравления
Антисанитария, жара, плохая вода, непривычная для иностранки и при этом очень острая пища – всё это чревато для новоиспеченной индийской жены постоянными диареями и пищевыми отравлениями. Многие женщины, приехавшие из России, жалуются на то, что на чужбине (особенно первое время) они постоянно мучились с животом. Иногда отравления были такими сильными, что даже нереально встать с постели. Как поясняют россиянки, постепенно организм адаптируется, но далеко не у всех.
В Индии легко отравиться.
5. В «женские дни» тебя считают грязной
В Индии считается, что во время женских дней представительница слабого пола находится в нечистоте. В этот период на женщину накладывается много ограничений. Она не может выполнять работу по дому (готовить, стирать и так далее), не может спать с мужем. Кому-то, возможно, и нравится, чтобы в такое время тебя никто не трогал и тебе дали полежать, но большинство наших соотечественниц воспринимают это как нарушение их свободы и дискриминацию. «В Петербурге я привыкла во время менструации и гулять, и машину водить, и в спортзал ходить. А тут ¬ и муж, и его родня относятся к тебе как к прокаженной, – жалуется выскочившая за индийца россиянка. – Очень сложно к этому привыкнуть, но выхода нет: каждой стране свои обычаи».
В некоторые дни тебе непозволительно ни к чему прикасаться.
6. Жуткое отношение к женщине
В старые времена во многих районах Индии появление на свет девочки (особенно в бедной семье) считалось несчастьем: мол, никакого дохода она в будущем семье не принесет и это только лишний рот. Девочек старались быстрее «спихнуть» в семью мужа (выдавали, да и сейчас выдают замуж их очень рано), или, что наводит ужас на современного человека, извести до смерти – отравить, оставить на улице на жаре умирать и так далее. Сейчас времена изменились, но все равно появлению мальчика отцы рады больше. Одна из жен индусов рассказала, что когда у нее родилась дочь, родня радовалась гораздо меньше (даже, как ей показалось, неискренне), чем когда у сестры ее мужа появился на свет мальчик. И она была в шоке, когда узнала, что соседскую девочку отдали в храм, где она будет жить до конца дней – дочка была для семьи финансовой обузой, а жертвование ребёнка храму, мол, с духовной точки зрения ее родителям зачтется.
Во многих семьях Индии женщинау считают существом второго сорта.
О том же, сколько запретов наложено на взрослых женщин в Индии, всем в принципе известно, и чем провинциальнее город, чем меньше и беднее деревня, тем они строже.
7. Постоянный контроль
Если вы замужем за индийцем, то в лучшем случае вы будете находиться под постоянным контролем его матери и других членов семьи, а в худшем – будете жить в недружелюбной атмосфере, причем дело вовсе не в том, что вы иностранка. Попадая в семью супруга, индийская девушка уже морально готова, что ее будут считать существом второго сорта. Впрочем, женщина в этой стране и без того постоянно чувствует потребительское к себе отношение. Мужчина воспринимает ее исключительно как прислугу, выполняющую абсолютно всю работу по дому, машину для рождения и воспитания детей и как ту, которая должна его постоянно ублажать и радовать. И родственники мужа лишь подогревают это убеждение.
Замужество в Индии - это не только супруг-красавец и сказочная свадьба, но и домашнее рабство под контролем свекрови.
Попав в такую ситуацию, многие русские жены пытаются получить моральную свободу хотя бы на несколько часов в день, устроившись на работу (если такая возможность, конечно, есть). Однако это не отменяет того, что дома их все равно ждут стирка, готовка, уборка и так далее. Так что физически это еще тяжелее.
8. Зверские традиции наводят ужас
В старые времена в Индии существовал ритуал добровольного самосожжения жены после того, как ее муж умирал (это называется «сати»). Сейчас такой зверский обычай уже не несет массового характера, но в некоторых семьях он до сих пор имеет место, вызывая споры в обществе. Кроме того, у суеверных индийцев бытует поверье, что если муж умер, жене вскоре тоже суждено умереть – как его верная вторая половинка она отправится следом за благоверным, ведь без него она, дескать, потеряла свой статус в обществе и уже ни на что не годна.
Быть девочкой в Индии здорово только с визуальной точки зрения (наряды, красивые обряды и так далее). Но некоторые традиции шокируют.
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