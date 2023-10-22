8 «прелестей» семейной жизни, с которыми никак не ожидали столкнуться славянки, выходя замуж в Индию

1. Погода







Жара невыносима, но и период дождей не лучше.

2. Очень скучно

Замужней женщине психологически скучно, и спасает разве что интернет.

3. Грязно и небезопасно

На улицах гулять опасно, да и не очень хочется.

4. Постоянные отравления

В Индии легко отравиться.

5. В «женские дни» тебя считают грязной

В некоторые дни тебе непозволительно ни к чему прикасаться.

6. Жуткое отношение к женщине

Во многих семьях Индии женщинау считают существом второго сорта.

7. Постоянный контроль

Замужество в Индии - это не только супруг-красавец и сказочная свадьба, но и домашнее рабство под контролем свекрови.

8. Зверские традиции наводят ужас

Быть девочкой в Индии здорово только с визуальной точки зрения (наряды, красивые обряды и так далее). Но некоторые традиции шокируют.