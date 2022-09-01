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В мире животных: великолепные картины 18-летнего Дэвида Барта, страдающего аутизмом


Птицы. Автор: David Barth.

Птицы. Автор: David Barth.

 

Трудно поверить в то, что автор этих картин с ранних лет страдает аутизмом и, будучи социально неадаптированным, создаёт поистине прекрасные работы, отражая в них своё необычное восприятие окружающей среды. Ведь творчество 18-летнего Дэвида Барта (David Barth) с первых секунд переносит зрителя в удивительный мир животных, пестрящий разнообразием зверей и пернатых, поражая изобилием и количеством деталей…

Млекопитающие. Автор: David Barth.

Млекопитающие. Автор: David Barth.

 
Киты. Автор: David Barth.

Киты. Автор: David Barth.

 
Загнивание. Автор: David Barth.

Загнивание. Автор: David Barth.

 
Животные. Автор: David Barth.

Животные. Автор: David Barth.

 
Жизнь в пустыне. Автор: David Barth.

Жизнь в пустыне. Автор: David Barth.

 

Несмотря на свою застенчивость и то, что в любой момент Дэвид может заблудиться на улицах города, у него особое восприятие мира и свой уникальный взгляд на творчество. Все работы мальчика в основном состоят из множества мелких делателей, которые и помогли ему сформировать свой собственный стиль в искусстве. Его картины пестрят разнообразием сюжетных композиций, изобилием цветов, аккуратностью и потрясающей проработкой деталей, тем самым, напоминая иллюстрации всемирно известного художника-аутиста Стивена Уилтшера, который обладал удивительной особенностью рисовать по памяти, детализированные городские пейзажи.

Мадагаскар. Автор: David Barth.

Мадагаскар. Автор: David Barth.

 
В мире животных. Автор: David Barth.

В мире животных. Автор: David Barth.

 
Царство зверей. Автор: David Barth.

Царство зверей. Автор: David Barth.

 
Работы Дэвида Барта.

Работы Дэвида Барта.

 
В тропических лесах Южной Америки. Автор: David Barth.

В тропических лесах Южной Америки. Автор: David Barth.

 

Стоит ли говорить о том, что Дэвид рисует с раннего возраста (примерно с двух лет, как только научился держать в руках карандаш)? И за такое небольшое количество прожитых лет, мальчик успел не только получить множество различных наград, принять участие во всевозможных выставках по всему миру, но и издать свою первую (надеемся и не последнюю) книгу картин под названием «Pоeperlak en Plаssebed», а так же сборник комиксов – «Что это с Кобyсом?»
Африка. Автор: David Barth.

Африка. Автор: David Barth.

 
Звери. Автор: David Barth.

Звери. Автор: David Barth.

 
Водоплавающие. Автор: David Barth.

Водоплавающие. Автор: David Barth.

 
Юный художник Дэвид Барт.

Юный художник Дэвид Барт.


По материалам сайта tumblr.com

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В мире животных: великолепные картины 18-летнего Дэвида Барта, страдающего аутизмом

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В мире животных: великолепные картины 18-летнего Дэвида Барта, страдающего аутизмомПодписаться на мой Instagram
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