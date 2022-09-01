В мире животных: великолепные картины 18-летнего Дэвида Барта, страдающего аутизмом

Птицы. Автор: David Barth.
Трудно поверить в то, что автор этих картин с ранних лет страдает аутизмом и, будучи социально неадаптированным, создаёт поистине прекрасные работы, отражая в них своё необычное восприятие окружающей среды. Ведь творчество 18-летнего Дэвида Барта (David Barth) с первых секунд переносит зрителя в удивительный мир животных, пестрящий разнообразием зверей и пернатых, поражая изобилием и количеством деталей…
Млекопитающие. Автор: David Barth.
Киты. Автор: David Barth.
Загнивание. Автор: David Barth.
Животные. Автор: David Barth.
Жизнь в пустыне. Автор: David Barth.
Несмотря на свою застенчивость и то, что в любой момент Дэвид может заблудиться на улицах города, у него особое восприятие мира и свой уникальный взгляд на творчество. Все работы мальчика в основном состоят из множества мелких делателей, которые и помогли ему сформировать свой собственный стиль в искусстве. Его картины пестрят разнообразием сюжетных композиций, изобилием цветов, аккуратностью и потрясающей проработкой деталей, тем самым, напоминая иллюстрации всемирно известного художника-аутиста Стивена Уилтшера, который обладал удивительной особенностью рисовать по памяти, детализированные городские пейзажи.
Мадагаскар. Автор: David Barth.
В мире животных. Автор: David Barth.
Царство зверей. Автор: David Barth.
Работы Дэвида Барта.
В тропических лесах Южной Америки. Автор: David Barth.
Стоит ли говорить о том, что Дэвид рисует с раннего возраста (примерно с двух лет, как только научился держать в руках карандаш)? И за такое небольшое количество прожитых лет, мальчик успел не только получить множество различных наград, принять участие во всевозможных выставках по всему миру, но и издать свою первую (надеемся и не последнюю) книгу картин под названием «Pоeperlak en Plаssebed», а так же сборник комиксов – «Что это с Кобyсом?»
Африка. Автор: David Barth.
Звери. Автор: David Barth.
Водоплавающие. Автор: David Barth.
Юный художник Дэвид Барт.
По материалам сайта tumblr.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии