Портреты бездомных от фотографа Педро Оливьера

Признанный по всему миру и отмеченный многими международными премиями стрит-фотограф Педро Оливьера сейчас живет и работает в Портленде. Педро родился в Сан-Паулу, Бразилия, и переехал в США в 2012 году, чтобы продолжить образование. Портреты бездомных от фотографа Педро Оливьера

В июне 2015 года он начал серию фотографических эссе о людях западного побережья США.

Фотографа интересовали обычные люди, как мы с вами, у которых тоже были планы и мечты, но которые по какой-либо причине оказались на улице или в приюте для бездомных. «Идея моего проекта довольна проста — я подхожу к ним и знакомлюсь, выслушиваю их истории и сам что-нибудь рассказываю, а потом, если они дают на это разрешение, публикую их портреты и нашу беседу. Цель моего фотопроекта заключается в том, чтобы привлечь как можно больше внимания к той тонкой линии, которая разделяет общество и бездомных людей. Я надеюсь разбить эту массивную социальную стену, которая превращает одних людей в невидимок для других». Портреты бездомных от фотографа Педро ОливьераПортреты бездомных от фотографа Педро ОливьераПортреты бездомных от фотографа Педро Оливьера Портреты бездомных от фотографа Педро ОливьераПортреты бездомных от фотографа Педро Оливьера Портреты бездомных от фотографа Педро ОливьераПортреты бездомных от фотографа Педро Оливьера Портреты бездомных от фотографа Педро ОливьераПортреты бездомных от фотографа Педро ОливьераПортреты бездомных от фотографа Педро Оливьера Портреты бездомных от фотографа Педро ОливьераПортреты бездомных от фотографа Педро Оливьера Портреты бездомных от фотографа Педро Оливьера

источник


