Портреты бездомных от фотографа Педро Оливьера

Признанный по всему миру и отмеченный многими международными премиями стрит-фотограф Педро Оливьера сейчас живет и работает в Портленде. Педро родился в Сан-Паулу, Бразилия, и переехал в США в 2012 году, чтобы продолжить образование.



В июне 2015 года он начал серию фотографических эссе о людях западного побережья США.

Фотографа интересовали обычные люди, как мы с вами, у которых тоже были планы и мечты, но которые по какой-либо причине оказались на улице или в приюте для бездомных. «Идея моего проекта довольна проста — я подхожу к ним и знакомлюсь, выслушиваю их истории и сам что-нибудь рассказываю, а потом, если они дают на это разрешение, публикую их портреты и нашу беседу. Цель моего фотопроекта заключается в том, чтобы привлечь как можно больше внимания к той тонкой линии, которая разделяет общество и бездомных людей. Я надеюсь разбить эту массивную социальную стену, которая превращает одних людей в невидимок для других».