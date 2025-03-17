Святая борзая: За что собака была причислена к лику святых

Франческо Петрарка (Francesco Petrarca) недаром назвал Средневековье «Тёмными веками». Именно этот период истории прославился не только регрессом культуры, искусства, науки, «охотой на ведьм», но и общим духовным упадком. Немудрено, что именно в это время произошёл некий инцидент, который подарил истории, наверное, одного из самых экзотических святых.
Немного истории
Примерно во второй половине 13 века монах-доминиканец, известный как Стефан Бурбонский, начал своё путешествие по южной Франции. Он документировал разнообразные средневековые ереси и суеверия, которые соединил в один длинный трактат о вере. Назывался документ De septem donis Spiritu Sancti («О семи дарах Святого Духа»).
Святой Гинефорт оказался охотничьей борзой.
Говоря о суевериях и идолопоклонстве, Стефан рассказывает об одном инциденте, произошедшем в Лионской епархии. Проповедуя там против колдовства и выслушивая исповеди, он узнал нечто, что весьма его обеспокоило. Многие крестьянки поведали ему, что несут своих детей на могилу Святого Гинефорта, святого, о котором Стефан никогда раньше не слышал. Когда же монах навёл справки, то с удивлением и ужасом обнаружил, что предполагаемый Святой Гинефорт на самом деле... собака!
Святой Гинефорт.
История, описанная Стефаном Бурбонским, воистину драматична. В Лионской епархии, недалеко от деревни монахинь по имени Вильнёв, в поместье лорда Виллар-ан-Домб, был некий замок, у хозяина которого был маленький сын. Однажды, когда господин, дама и кормилица были далеко от колыбели с ребёнком, в дом заползла большая змея. Она была уже у самой детской кроватки, когда хозяйская борзая, по имени Гинефорт, заметила её. Пёс немедленно бросился под колыбель, опрокинув её, и загрыз змею.
На шум сбежались все домашние. Их взору предстала перевёрнутая колыбелька и собака с окровавленной пастью. Лорд в ужасе подумал, что пёс убил младенца. В ярости Виллар обнажил свой меч и убил животное. Через мгновение он услышал приглушённый детский плач. Подойдя к колыбели, лорд перевернул её и, к своему облегчению, обнаружил, что его сын не пострадал. Но радость была мимолётной, в следующее мгновение он был захвачен глубоким горем и раскаянием за бессмысленное убийство своего верного товарища. Лорд Виллар похоронил Гинефорта и сложил камни над его могилой, в качестве памятника мужественному псу.
Легенда о святом Гинефорте. Ксилография XV века.
Услышав о благородном поступке собаки, жители деревни стали приходить на его могилу и молиться ему, когда их собственные дети болели или находились в опасности. С годами вокруг места упокоения Гинефорта выработались определённые суеверные ритуалы. Один из них заключался в помещении больного ребёнка на соломенное ложе рядом с почитаемой могилой. У изголовья малыша ставили зажжённые свечи. Затем мать оставляла дитя и не возвращалась, пока свечи не догорали полностью. Часто соломенная кровать загоралась, и пламя пожирало ребенка. В других случаях беззащитный ребёнок становился добычей волков. Если дитя выживало после всего этого, то мать относила его к ближайшей реке и окунала его в воду ровно девять раз. Только если ребенок прошёл через этот мучительный ритуал и выжил, считалось, что всё в порядке.
С культом почитания святого Гинефорта были связаны мракобесные традиции.
Легенда о святом Гинефорте
Этьен де Бурбон был в ужасе, узнав об этой подлинно демонической практике. Ведь этот ритуал призывал не Бога, а демонов. Он также считал, что оставлять детей на могиле с зажжёнными свечами равносильно детоубийству. Более того, монах обиделся на возведение собаки в культ, поскольку считал, что эта практика высмеивает истинное паломничество и почитание канонических святых.
Стефан Бурбонский сразу приказал разрушить собачий храм. Также был издан указ, предупреждающий, что любой, кто будет пойман на поклонении Гинефорту, будет оштрафован. Несмотря на запрет, собаку продолжали почитать, как святого. Матери больных детей посещали место захоронения пса на протяжении ещё нескольких веков. Только в 1930 году он был окончательно отменён католической церковью, как и праздник Сан-Гинефорт, где святого представляли как получеловека-полусобаку.
Культ святого Гинефорта официальная Римско-католическая цековь не признала.
Официальная позиция церкви и легенды со всего мира
Святой Гинефорт никогда официально не признавался Римско-католической церковью. На самом деле церковь не одобряет подобного почитания и поклонения животным. Это идолопоклонство в чистом виде.
Сама же история святого Гинефорта весьма сомнительна. Тем более, что у этой легенды есть параллели во всем мире. В валлийском фольклоре король Лливелин Великий возвращается с охоты и обнаруживает пропажу ребёнка, перевёрнутую колыбель и своего пса Гелерта, измазанного кровью. Полагая, что собака убила его сына, Лливелин вытаскивает свой меч и убивает несчастного пса на месте. Затем находит малыша целым и невредимым под колыбелью, а рядом тело мёртвого волка. Есть похожая история, предупреждающая о последствиях поспешных действий и в Индии. Ей более тысячи лет. В этой версии собаку заменяет мангуст, который убивает змею и защищает дитя. Подобные басни можно найти и в Юго-Восточной Азии, и в Китае, Монголии и Европе.
Легенда о Гелерте. Картина Чарльза Бертона Барбера, около 1890 года.
Настоящий Гинефорт всё-таки существовал
Если пса Гинефорта никогда не существовало, откуда взялось это имя? Согласно исследованию доктора Ребекки Рист из Университета Рединга, на самом деле Гинефорт таки существовал. Это был человек. Малоизвестный христианский мученик, который жил где-то между 3 и 4 веками. Имя его было Гинефорт. Он был казнён за проповедь христианства и умер как святой мученик в Павии, в Миланской епархии. Там был установлен памятник этому святому и родился культ почитания Гинефорта Павийского. Потом он распространился по всей Франции и послужил возникновению множества других культовых мест. Жизнеописания святого Гинефорта немногочисленны и ненадёжны, за исключением того, что он был известен как защитник больных детей.
Памятник с барельефом собаки и надписями, установлен 350 лет назад в честь собаки Штуцель её любящими хозяевами фон Вангейхаймами в Германии.
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