Какие тайны хранят буддийские пещеры Аджанта: заброшенный на 1500 лет храм в Индии

Буддийские храмы, затерянные в джунглях

Рисунок пещеры № 10 в 1839 г. Источник: commons.wikimedia.org

Во времена работы над интерьером пещер буддизм в Индии был распространенной религией

Внутреннее оформление пещер

В пещерах Аджанта

В работе над пещерами принимали участие лучшие скульпторы и художники, их работа оплачивалась в том числе и на пожертвования от простых жителей

Что хранит комплекс пещер и как его сохранить

Оригинал фрески и его современная копия. Источник: pinterest.com

На стенах пещер можно увидеть отображение общественной жизни начала эры. Источник: commons.wikimedia.org

Одна из пещер комплекса. Источник: pinterest.com