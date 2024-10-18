Какие тайны хранят буддийские пещеры Аджанта: заброшенный на 1500 лет храм в Индии

Это случилось в 1819 году: британский офицер, капитан Джон Смит, охотился на тигров (дело было, разумеется, в колониальных землях, в Индии), когда вдруг обнаружил вход в пещеру – вход не обычный, а явно созданный человеческими руками, в виде высокой арки, пройдя сквозь которую, можно было попасть в большой зал с колоннами., пещер, на протяжении полутора тысяч лет отданных во власть джунглей. Первое, что сделал Смит, разумеется, – нацарапал на одной из древних фресок свое имя и дату находки.
Буддийские храмы, затерянные в джунглях
С позапрошлого века общее состояние пещер существенно ухудшилось – сказались и неграмотная их реставрация, и излишнее внимание посетителей, и прочие факторы, не всегда связанные с человеком. Поэтому большую ценность сейчас представляют те зарисовки и картины, которые были сделаны «по горячим следам», художниками, копировавшими старинные фрески. Потому что три десятка помещений, высеченных в горной породе, оказались наполнены бесчисленными произведениями изобразительного искусства Древней Индии.
Рисунок пещеры № 10 в 1839 г. Источник: commons.wikimedia.org
Пещеры расположились над речкой, в скале, имеющей форму подковы, выходы из них обращены к берегу, а к воде спускаются лестницы. Считается, что работы начались еще во втором веке до нашей эры – строители создавали в базальтовой скале отдельные помещения. В отличие от Петры в Иордании, это не было городом – пещеры были посвящены культу Будды, в них жили и молились буддийские монахи.
Во времена работы над интерьером пещер буддизм в Индии был распространенной религией
О происхождении каждой из пещер ведутся споры, но самая распространенная точка зрения – что сооружение этого храмово-монастырского комплекса осуществлялось в два этапа: первый закончился еще до наступления новой эры, второй пришелся на V – VI века. Потом в связи с политической ситуацией в этой части Индии, а еще – в связи с уменьшением популярности буддизма среди населения пещеры оказались заброшены, в части помещений работы не были завершены. Но и то, что было сделано – даже с учетом разрушительного влияния времени – поражает воображение.
Внутреннее оформление пещер
Пещеры был решено нумеровать с востока на запад – от 1 до 30. Они имеют разные размеры и площадь, самая большая, четвертая, занимает около 970 квадратных метров, а шестая, например, является двухэтажной. Строителям прошлого приходилось подстраиваться под реальные условия – из-за того, что порода не везде была однородной, существовал риск обрушения, и порой приходилось восстанавливать поврежденные участки пещер. Но в любом случае, архитекторы тех времен были избавлены от необходимости доставать материал для стен, потолка и пола и привозить его к месту работ, а потому сосредоточились на внутреннем убранстве.
В пещерах Аджанта
Помещения содержат уникальные скульптуры, к которым, по всей видимости, прикладывали руку лучшие мастера, а стены и потолки пещер украсили множество фресок, посвященных жизни Будды и его ранним воплощениям, а также общественной жизни Индии тех давних времен. Работа оплачивалась как из государственной казны, так и частными заказчиками, среди которых, кстати, были и женщины. К такому выводу пришли историки, изучавшие фрески – уникальные изображения, ставшие чем-то вроде энциклопедии буддийского прошлого Индии.
В работе над пещерами принимали участие лучшие скульпторы и художники, их работа оплачивалась в том числе и на пожертвования от простых жителей
На фресках можно увидеть не только то, что напрямую касается Будды и его перерождений. Множество изображений на стенах пещер содержат иллюстрации общественной жизни, показывают торговые лавки и школы, дворцы, иностранных купцов, сцены из быта индийцев. Уже в XIX веке англичане получили возможность увидеть, например, одежду и прически полуторатысячелетней давности. Фрески Аджанты копировались художниками и находили свое место в европейских музеях или в домах ценителей живописи и восточной культуры.
Что хранит комплекс пещер и как его сохранить
Особенностью изображений внутри пещер стало то, что краски не потускнели за прошедшие века; считается, что самые древние помещения были расписаны уже на втором этапе работы над храмовым комплексом, но и этот срок представляется очень солидным для сохранения изображений – особенно, если учесть индийский климат, с его проливными ливнями и сильной жарой. Рисунки и спустя полторы тысячи лет оставались четкими, краски – яркими, светящимися. Впрочем, не во всех пещерах фрески сохранились в таком состоянии.
Оригинал фрески и его современная копия. Источник: pinterest.com
В те времена, когда пещеры использовались не как достопримечательность, а имели свое культовое назначение, внутри этих темных помещений медитировали и молились, в них располагались кельи буддийских монахов, здесь находили отдых и убежище паломники и купцы. Да и сейчас пещеры располагают к медитации, пусть буддизма в Индии и мало – в настоящее время к этой религии себя относят меньше одного процента индийцев.
На стенах пещер можно увидеть отображение общественной жизни начала эры. Источник: commons.wikimedia.org
После VII века пещеры приходили в запустение, постепенно сдаваясь на милость джунглей. Тем не менее, об их существовании местные жители знали, замечали их и путешественники: в XVII веке один из них упоминал в своих записках четыре высеченных в скале храма. Джону Смиту жители соседней деревни помогали вырубать заросли джунглей, закрывавшие входы в пещеры. А на протяжении последних сорока лет пещеры входят в состав объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одна из пещер комплекса. Источник: pinterest.com
Нынешнее внимание к этому памятнику культуры, увы, не может восстановить тот урон, который нанес пещерам Аджанта давний интерес посетителей, да и вандалов тоже: не только время и стихия неблагоприятно сказывались на состоянии этих сооружений и предметов искусства в них. Сейчас, когда комплекс превращен в музей, для посетителей открыты несколько копий пещер, в которых воспроизводятся скульптурные и графические произведения оригиналов.
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