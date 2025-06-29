Камбоджийский храм Та Пром

Трудно передать впечатления от посещения таких грандиозных мест, как камбоджийский комплекс храмов, и каждый уважающий себя путешественник должен посетить эту страну и уделить как минимум пару дней на осмотр объектов мирового наследия. Особняком здесь находится храм Та Пром (Ta Prohm), где огромные деревья, напоминающие вековые секвойи или дубы, сливаются со стенами и башнями и обнимают камни гигантскими корнями.

Камбоджа — очень простая и понятная для самостоятельных путешествий страна, на раз комбинируется с любым азиатским соседом того региона, виза по прилету, бюджет на любой вкус. Настоящий музей под открытым небом. На плане комплекса Ангкор можно заметить несколько десятков храмов, каждый из которых имеет индивидуальные особенности и по-своему симпатичен. Не искушенному в исторических делах туристу может стать немного не по себе от бесконечно меняющихся темплов (англоязычный термин over-templed), но, по-моему, так самый идеальный вариант — взять в аренду кондиционированные авто с водителем-гидом (20-30 дол в день) и не торопясь проехать по округе, посетив все храмы. Популярны велосипедные варианты, но это зимой, когда не жарко и нет дождя. Карта кликабельна (1960 × 1270 px):Помимо главных Ангкор Вата и Байона крайне рекомендуется к посещению очень выразительный храм Та Пром (Ta Prohm), стоящий особняком и популяризированный в голливудском кино (Tomb Rider). Основная особенность — присутствие растительности на территории, как будто храм не полностью отвоевали у джунглей. Тут и там произрастают массивные деревья , сливаясь со стенами и башнями, обнимая камни гигантскими ветвями и корнями:За несколько сотен лет храм во много утратил свои первоначальные черты и даже после облагораживания выглядит подразрушенным.В отличии от многих храмов с пирамидальной формацией Та Пром лежит в одной плоскости и напоминает лабиринт, подняться можно только на невысокую башенку, а так приходится ходить по дорожкам и крутить головой:Эти примечательные деревья, возвышающиеся над стенами и выразительно оплетающие их корнями, называются Тетрамелес голоцветковый (Tetrameles nudiflora). Огромные деревья с массивным основанием, напоминают вековые секвойи или дубы: Корни и храмовая стена слились и образовали единое целое. Дерево буквально вросло в каменную кладку и если попытаться спилить его, то уже сама каменная конструкция не выдержит и распадется на блоки. Природа берет верх над человеком, и без постоянной поддержки храм будет все большое утрачивать первоначальный облик:Стены и башни храмов постоянно подшаманивают, укрепляют, приводят более благопристойный вид. Надо же поддерживать в хорошем состоянии достопримечательности , привлекающие более 2 млн. туристов в год:Внутренние дворики особенно привлекательны. Когда вокруг нет туристов, происходит полное единение с природой. Можно порассматривать барельефы, позаглядывать в ниши, послушать шум деревьев, присев в теньке под массивным стволом: Все стены храмов как одна большая книга расписаны информацией в графическом представлении, гиды рассказывают много тонкостей и особенностей этих барельефов. Почти везде обыгрывается образы вечно юных и не по азиатски полногрудых девушек апсар. Кто желает посмотреть на материализованных апсар местного разлива, то можно сходить на танцевальное шоу в одном из местных отелей:Помимо доминирующего серого цвета, временам можно наблюдать игру красок, которую не сразу поймешь, то ли это остатки декорации с древнейших времен, то ли подкрашивают современные ваятели. Яркости в палитру добавляют локальные колонии зеленого мха и красноватые оттенки в местах, где использовались блоки из песчаника: Помимо Тетрамелеса, вековые стены храма покрывают многочисленные фикусы (Ficus benghalensis или Ficus gibbosa), причем от основного взрослого ствола дерева отходит десятки воздушных корней, которые устремляются вниз, оплетая все на своем пути и, достигнув земли, укореняются, подпитывая растение и давая ему силы расти все больше ввысь и вширь. Фикусы с такой выраженной формой вегетативного размножения называют Баньяны . Самые колоритные пейзажи можно наблюдать, когда Баньян обвивает арку или статую, скрывая часть барельефа:Небольшой деревянный мостик, проложенный сквозь стену и проходящий под основанием дерева, позволяет увидеть, как стволы Тетрамелеса год за годом пробивают себе путь к земле , раздвигая блоки и причудливо извиваясь вдоль стыков камней:Центральная часть храма. Кучи блоков то тут, то там говорят о том, что когда храм был в более лучшей форме. Однако же, все это напоминает такой творческий беспорядок, как будто так и должно быть в заброшенном кхмерском храме: Многие блоки пронумерованы, один мой друг рассказал мне, что в середине двадцатого века была проведена большая работа по реставрации и сохранению храмов. Ученые из многих стран, в большей степени из Франции и Японии, разбирали храмы по блокам, нумеровали их, делали схемы и потом собирали снова, как конструктор лего по инструкции. Звучит странновато, т.к. не могли же они разобрать башню в которую вросло дерево, но, тем не менее, номера присутствуют:Толстые корни оплетают стену подобно щупальцам осьминога. Ради этих видов туристы стремятся посетить Та Пром, хотя по сравнению с Ангкор Ваттом народу значительно меньше, ранним утром или после обеда можно побродить совсем в одиночестве: Популярное для фотографий место . На особо впечатляющих участках установлены небольшие деревянные приступочки, взойдя на которые можно сделать фото на фоне этого участка: Оригинальная обработка с акцентом на дерево, необычный вариант. Для любителей фотографии на храмах раздолье, столько необычных и выразительных объектов. Говорят, что на какой-то из стен храма есть статуя у которой сквозь корни виднеется только лицо. Смотрится символично, но найти в этот раз не удалось. Еще несколько фотографий:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: