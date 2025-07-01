С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 546 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Матыс
    Почему многие арбузы пахнут марганцовкой?Оцениваем спелост...
  • Людмила Абрамова
    кукурузные хлопья сладкие очень вкусные былиСоветские полуфаб...
  • А Кудасов
    Дурь. Соревнования между свихнувшимися.Головокружительны...

Какими были советские непремиальные портвейны: от самого худшего к самому лучшему



В Советском Союзе производилось огромное количество портвейнов. Было среди них немало премиальных марок, которые для большинства простых граждан были не по карману. Однако, имелись на рынке и вполне бюджетные «крепленые вина», доступные широкому потребителю. Вопреки распространенному предубеждению, далеко не все они были так плохи, как принято считать.
Более того, в годы советской бытности некоторые портвейны на самом деле обладали исключительно достойными вкусовыми качествами.


1. «Солнцедар»


Не самый плохой напиток. /Фото: ya.ru.

Не самый плохой напиток. /Фото: ya.ru.

 

На этикетке этого портвейна было гордо указано «крепленое вино», однако у советских граждан о «Солнцедаре» было свое мнение и не всегда приличное. Специалисты в деле употребления алкоголя называли его не иначе как «чернилами», словом которого обычно удостаивались худшие из напитков. Почему же все было так плохо? Дело в том, что производили портвейн из второсортного сырья, после чего добавляли в него красители и подсластители. Как результат «Солнцедар» был очень спиртуозным.

2. «Анапа»



Дешевый напиток. /Фото: anumis.ru.

Дешевый напиток. /Фото: anumis.ru.

 

Следующим по списку среди худших портвейнов «Анапа», который в советские времена был особенно популярен среди студентов. По уровню качества портвейн все-таки превосходил уже упомянутый «Солнцедар», но все еще оставался бюджетным, уделом тех, у кого на что-то более солидно банально отсутствовали деньги. Как правило, подобные вина советские граждане обзывали «бормотухой». Резкий вкус, ярко выраженная спиртуозность и больная голова – неотъемлемые характеристики «Анапы». За 0.7 литра такого напитка нужно было отдать 1 рубль 77 копеек.

3. «Далляр»


Не самый плохой напиток. /Фото: for-ua.info.

Не самый плохой напиток. /Фото: for-ua.info.

 

Большой популярностью в Союзе пользовались портвейны азербайджанского производства. Конкретно «Далляр», несмотря на бюджетную категорию, отличался еще и высоким качеством. Процент сахара в напитке не превышал 7%. Из недостатков был, пожалуй, разве что характерный приторный вкус. Портвейн играл яблочными и виноградными нотами. Спиртовой привкус также давал о себе знать, однако с последним все было далеко не так плохо, как у упомянутых выше напитков.

4. «777»


Тот самый портвейн. /Фото: kuhnianasha.ru.

Тот самый портвейн. /Фото: kuhnianasha.ru.

 

В советские годы портвейн «Три топора» (как его иронично называли в народе) пользовался немалым спросом не только из-за доступной цены, но и из-за неплохих вкусовых качеств. До 1985 года и начала «героической борьбы с алкоголем» стоимость «777» была менее двух рублей. В магазины портвейн чаще всего поступал в белом варианте. Сладости в его вкусе в отличие от напитков упомянутых выше практически не ощущалось. При этом портвейн обладал приятной терпкой кислинкой.

5. «Агдам»


Хороший был портвейн. /Фото: bibliofilspb.ru.

Хороший был портвейн. /Фото: bibliofilspb.ru.

 

Портвейн в целом аналогичный «Трем топорам». Похожи напитки были как по вкусовым качествам, так и в вопросе цены. Количество сахара у «Агдама» не превышало 8%. Что особенно любопытно, в отличие от других подобных напитков у этого портвейна напрочь отсутствовала легко узнаваемая вяжущая сладость. При этом мнение людей в отношении портвейна делилось абсолютно полярно: одни считали его очередными «чернилами», другие называли хорошим напитком. Во вкусе «Агдама» играли фруктовые и пряные ноты, а его градус составлял 19%.

6. «Кавказ»


Добротный портвейн. /Фото: magmer.ru.

Добротный портвейн. /Фото: magmer.ru.

 

Портвейн, выпускавшийся в двух вариантах: белом и розовом. Напиток обладал по-настоящему благородным и мягким вкусом с нотами ореха. Содержание сахара в «Кавказе» не превышало 7%, а крепость напитка оценивалась в 18%. Важно отметить, что после распада Советского Союза, качество «Кавказа» резко просело, что в свою очередь закономерным образом сказалось на репутации некогда достойного напитка. Что же касается советских времен, то стоил этот портвейн уже 2 рубля 20 копеек.

7. «Иверия»


Вкус был отличный. /Фото: magmer.ru.

Вкус был отличный. /Фото: magmer.ru.

 

Грузии делали не только хорошие коньяки и вина, но и весьма недурные портвейны! Самой известной маркой в этом сегменте была конечно же «Иверия». По уровню качества напиток напоминал уже упомянутый «Кавказ». По вкусовым качествам уступал лучшим портвейнам на рынке, а потому в премиальный сегмент «Иверия» все-таки не вошла. Изготавливался напиток только из грузинских виноградов. Для бюджетной ценовой категории стоил немало – 2 рубля 70 копеек. Напиток обладал сбалансированным вкусом и играл нотками свежих фруктов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх