Сталактитовая пещера Сорек была случной обнаружена в мае 1968 года — в карьере горы Хар Тув, где добывался строительный щебень. При очередном взрыве породы открылось небольшое отверстие, ведущее в сталактитовую пещеру, до этого не имевшую выхода на поверхность земли…



В 1975 году пещере присвоен статус заповедника.







Пещера Сорек расположена в районе Бейт-Шемеша на западном склоне Иудейских гор, к югу от ручья Сорек, в 10—15 минутах езды от Иерусалима. Вход в пещеру находится на высоте 385 метров над уровнем моря.







Зайдя в пещеру кажется, что вы попали в другой мир, в котором живут эльфы и гномы, а может и феи.







Сталактитовая пещера Сорек была названа так от реки, которая бежит в тех краях. Благодаря ей и получилось такое чудо.







Сталактиты — хемогенные отложения в карстовых пещерах в виде образований, свешивающихся с потолка. А если проще — это сосульки, которые получаются в результате химической реакции воды и известняка. Подводные ручейки реки Сорек и накопившиеся капли дождя проникают в пещеру, растворяя известняк. Так, капля за капелей образовывается сталактит.







С греческого языка слово «сталактит» так и переводится — «натекший по капле». А снизу (на полу) из этой же капли вырастает сталагмит.

В какой-то момент они встречаются и сливаются в совершенно неожиданные фигуры.Процесс такого роста занимает десятки и даже сотни лет. Благодаря тому, что в пещере удалось сохранить особый микроклимат и высокую влажность — до 95% , процесс формирования сталактитов и сталагмитов продолжается по сей день . Нашли эту пещеру 49 лет назад — в 1968 году. И произошло, как часто в Израиле водится, совершенно случайно. В округе Бейт Шемеша проводили взрывные работы для добычи строительного щебня. При очередном взрыве открылся вход в сталактитовую пещеру, которая до этого была полностью скрыта и не имела выхода на поверхность.В 1975 году пещере Сорек присвоили статус заповедника, оборудовали спуск (с высоты в 385 метров над уровнем моря), и пещера стала доступна для всех желающих.К сожалению, со времени открытия пещеры некоторые природные образования были повреждены.Сталактиты и сталагмиты в пещере освещены специальными светодиодными подсветками, которые не производят тепло. На протяжении экскурсии цвета меняются: то желтая подсветка, то красная, то зеленая, то голубая, и эти цвета добавляют волшебства царящей здесь атмосфере.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)