Непростая судьба народного артиста Михаила Водяного

Михаил Водяной был одним из тех артистов, которых публика называла именами их знаменитых киногероев чаще, чем их настоящими именами. Тысячи зрителей знали его как адъютанта пана атамана Грициана Таврического Попандопуло из фильма «Свадьба в Малиновке». В кино он снимался нечасто, а вот на театральную сцену выходил всю жизнь. Кроме того, он был руководителем Одесского театра музыкальной комедии. Назначение на эту должность привело к драматическим последствиям, которые ускорили уход из жизни знаменитого актера.











Михаил Водяной в молодые годы



Поскольку большую часть своей жизни Михаил Водяной провел в Одессе и всегда очень убедительно играл роли одесситов, многие были уверены в том, что он – коренной житель этого города. Но на самом деле актер родился в Харькове в 1924 г., а его настоящая фамилия – Вассерман (что в переводе означает «Водяной»). Его отец работал начальником по снабжению и не одобрял «несерьезных» увлечений младшего сына. «В семье не без урода. Мой старший сын два института окончил, а младший – все драмкружки, переодевания…», – сокрушался он.







В 1941 г. Михаила приняли сразу на второй курс театрального института в Ленинграде. После окончания учебы Водяной стал актером Пятигорского театра, а затем – Львовского театра музыкальной комедии.

Его партнершей в спектаклях часто становилась актриса Маргарита Демина, которая в 1952 г. стала его женой. В 1954 г. их театр переехал в Одессу, получив название Одесского театра музыкальной комедии. С этим театром и была связана судьба актера до конца его дней. За 40 лет работы он сыграл около 150 ролей, а в образе Мишки Япончика выходил на сцену более 500 раз! Коренные одесситы считали актера своим, а Леонид Утесов даже называл его полпредом Одессы в Москве.Михаил Водяной в фильме *Белая акация*, 1957Кадр из фильма *Белая акация*, 1957В 1957 г. состоялся кинодебют Михаила Водяного. Роль Яшки-Буксира в фильме «Белая акация» принесла ему первый успех у зрителей, а следующая работа в фильме «Эскадра уходит на запад» закрепила его популярность. Но настоящим триумфом для актера стала роль Попандопуло в музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке». Все его реплики тут же разошлись на цитаты, а сам герой стал всенародным любимцем.Михаил Водяной в роли Попандопуло в фильме *Свадьба в Малиновке*, 1967Карьера Михаила Водяного развивалась очень успешно. В 1976 г. он стал первым артистом оперетты, получившим звание народного артиста СССР. В 1979 г. актер занял должность художественного руководителя и директора Одесского театра музыкальной комедии. Он сменил на этом посту Матвея Ошеровского , и его сторонники начали против нового руководителя плести интриги.Кадр из фильма *Свадьба в Малиновке*, 1967С тех пор жизнь известного артиста превратилась в настоящий кошмар. Группа его противников и завистников инициировала кампанию дискредитации под лозунгом «Даешь театр без Водяного!». В 1986 г. в театре и в прессе развернулась настоящая травля: руководителя обвиняли в финансовых махинациях и в растлении малолетних, из-за чего даже было возбуждено уголовное дело.Михаил Водяной в фильме *12 стульев*, 1977Кадр из фильма *Опасный возраст*, 1981Мнимые свидетельницы и пострадавшие постоянно путались в показаниях. Одна из истиц, уличенная во лжи, расплакалась в зале суда и призналась в клевете. Основная свидетельница, 15-летняя девочка, говорила о том, что встречалась с артистом в октябре, а он в это время был в круизе. Коллега Водяного, актер Эмиль Силин рассказывал: «Мише инкриминировали посещение притона и растление несовершеннолетних. На самом же деле речь шла о роскошной квартире директора престижного магазина, а также баре, принадлежавшем ему же. Там собирались довольно известные в Одессе люди, многие из них были в приятельских отношениях с Водяным. Кто-то решил воспользоваться этим и через них подставить известного актера ».Михаил Водяной в фильме *Вольный ветер*, 1983Из-за несправедливых обвинений артист сильно переживал. Он перенес два инфаркта, а третьего сердце уже не выдержало. В возрасте 63-х лет он ушел из жизни, так и не успев отмыться от той грязи, которой его поливали завистники.Михаил Водяной в фильме *Вольный ветер*, 1983Памятник на могиле Михаила ВодяногоОдесский театр музыкальной комедии в наши дни носит имя Михаила Водяного, в память о нем был поставлен «Бал в честь короля» – сцены из тех спектаклей, в которых участвовал актер. А на доме, в котором жил Водяной в Одессе, установили мемориальную доску.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)