6 значимых причин не выливать рассол от огурцов в раковину, а применить его с пользой

Не всем нравится вкус рассола. Однако возможно стоит пить его почаще, зная, что он очень полезен для здоровья. Выливать сок, который остался от маринованных огурцов — не лучшая идея.

Стоит всегда хранить запас рассола в холодильнике, поскольку этот действенное средство пригодится тем, кто любит активный образ жизни и хочет реже болеть. Редакция предлагает подборку внушительных причин, по которым не лишним будет оставить для рассола место в своем рационе.

1. Почему рассол от огурцов полезен?

Пить рассол полезно практически всем.

Рассол — довольно простой напиток. Он состоит из трех ингредиентов: сока огурцов, воды и соли. Зачастую к этим компонентам также добавляется уксус. Огурцы содержат природный пробиотик - бактерии лактобациллы, которые находятся на верхней поверхности овоща и способствуют налаживанию процесса ферментации.

При регулярном употреблении рассол, особенно домашний:

• способствует укреплению иммунной системы;

• помогает наладить пищеварительные процессы;

• борется с мышечными спазмами;

• помогает справиться с обезвоживанием после тренировки;

• контролирует уровень сахара в крови;

• снимает периодические спазмы;

• помогает с потерей веса;

• служит действенным средством от обычного похмелья;

• устраняет неприятный запах изо рта.

Полезный совет: Несмотря на многочисленные плюсы от употребления рассола, с осторожностью его следует пить людям, которые страдают от повышенного давления или предрасположенности к нему.

2. Хорошее средство от икоты

Помогает при икоте.

Народные методы очень часто хорошо срабатывают. Поэтому во время икоты стоит попробовать выпить больше половины стакана рассола. Только пить его следует небольшими порциями: по половинке чайной ложки каждые 5 секунд, пока икота полностью не пройдет. Простой, но проверенный метод обычно довольно быстро спасает от неприятного проявления.

3. Помощь при мышечных спазмах

Обязательный напиток для спортсменов.

Употребление рассола после напряженной тренировки уже давно является проверенным средством у спортсменов. Такое действие помогает устранить мышечные спазмы и другие виды боли после физических нагрузок. Считается, что рассол справляется с мышечными судорогами даже лучше, чем вода, и это подтверждено несколькими научными исследованиями. Необычный напиток помогает восстановить электролитный дисбаланс, вызванный обезвоживанием. Рассол может сделать этот процесс на 45% быстрее, чем, если бы спортсмен после тренировки обходился без него. Согласно одному из экспериментов, выпивая рюмку рассола ежедневно на протяжении недели, можно полностью избавиться от судорог в стопах после тренировок.

4. Борьба с обезвоживанием

Лучше обычной воды.

Рассол помогает справляться с нормализацией уровня электролитов, восстанавливая их количество. Именно поэтому он так хорошо помогает быстро нормализовать свое самочувствие, почувствовать прилив сил и бодрости после тренировки. Также рассол помогает справляться с обезвоживанием в других ситуациях. Например, беременным женщинам он позволяет быстро избавиться от утреннего недомогания и недостатка жидкости в организме. Рассолом вполне можно заменить соленые огурцы.

5. Нормализация уровня сахара в крови

Кислое снижает сладкое.

В рассоле зачастую содержится уксус, который благотворно влияет на ответную реакцию организма на действие инсулина. После употребления этого напитка заметно снижается уровень сахара в крови, особенно после принятия пищи. Если есть склонность к проблемам с сахаром, регулярное принятие рассола способствует снижению риска развития диабета и других хронических патологий. Чтобы средство подействовало, следует принимать около рюмки рассола до еды.

6. Уменьшение болей в животе

Справиться с болями будет гораздо легче, если в холодильнике этот напиток.

Период менструаций у женщин обычно проходит довольно болезненно. Чтобы уменьшить боли и улучшить свое самочувствие, представительницам прекрасного пола стоит попробовать простое народное средство — рассол. Для того чтобы почувствовать ощутимый эффект, стоит выпить половинку стакана рассола с добавлением небольшого количества укропа.

7. Дополнительная порция антиоксидантов

Полезный для здоровья напиток, а главное очень доступный.

В рассоле находится два полезных для организма компонента — витамины Е и С, которые являются мощнейшими антиоксидантами. Они отлично помогают организму справляться с паразитами, вирусными заболеваниями и инфекционными патологиями. Витамины, содержащиеся в рассоле очень быстро попадают в кровь, благодаря хорошей всасываемости, которая обеспечивается дополнительному содержанию кислоты в напитке.